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ПВО (2483) Полтавщина (1052) Воздушные силы (1990)

ПВО уничтожила 8 "шахедов" из 10, - Воздушные силы

ппо

В ночь на 22 февраля россияне атаковали Украину 10 "шахедами" и ракетой Х-31П.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в Воздушных силах ВСУ.

"Восемь беспилотников уничтожены в пределах Полтавской, Днепропетровской, Запорожской и Харьковской областей", - говорится в сообщении.

По информации начальника Полтавской ОВА Филиппа Пронина, оккупанты атаковали область несколькими группами БпЛА

"Звуки взрывов слышали в Миргородском районе. По предварительной информации, жертв и пострадавших нет, разрушений также", - отметил начальник ОВА.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Россияне запустили "Шахеды" в направлении Днепропетровской и Запорожской областей, - Воздушные силы ВСУ
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В 22.00 пролетел этот долбанный шахед над моим домом в сторону Миргорода.
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22.02.2024 07:42 Ответить
Интересно, зеответка будет?
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22.02.2024 07:47 Ответить
 
 