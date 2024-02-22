ПВО уничтожила 8 "шахедов" из 10, - Воздушные силы
В ночь на 22 февраля россияне атаковали Украину 10 "шахедами" и ракетой Х-31П.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в Воздушных силах ВСУ.
"Восемь беспилотников уничтожены в пределах Полтавской, Днепропетровской, Запорожской и Харьковской областей", - говорится в сообщении.
По информации начальника Полтавской ОВА Филиппа Пронина, оккупанты атаковали область несколькими группами БпЛА
"Звуки взрывов слышали в Миргородском районе. По предварительной информации, жертв и пострадавших нет, разрушений также", - отметил начальник ОВА.
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govtva
показать весь комментарий22.02.2024 07:42 Ответить Мне нравится 0
alexandr shamov
показать весь комментарий22.02.2024 07:47 Ответить Мне нравится 1
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