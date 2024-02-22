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ППО знищила 8 "шахедів" з 10, - Повітряні сили

ппо

У ніч на 22 лютого росіяни атакували Україну 10 "шахедами" та ракетою Х-31П.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у Повітряних силах ЗСУ.

"Вісім безпілотників знищено в межах Полтавської, Дніпропетровської, Запорізької та Харківської областей", - йдеться в повідомленні.

За інформацією начальника Полтавської ОВА Філіпа Проніна, окупанти атакували область кількома групами БпЛА

"Звуки вибухів чули у Миргородському районі. За попередньою інформацією жертв та постраждалих немає, руйнувань також", - зазначив начальник ОВА.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Росіяни запустили "Шахеди" в напрямку Дніпропетровської і Запорізької областей, - Повітряні сили ЗСУ

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ППО (3189) Повітряні сили (2642) Полтавська область (1113)


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В 22.00 пролетел этот долбанный шахед над моим домом в сторону Миргорода.
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22.02.2024 07:42 Відповісти
Интересно, зеответка будет?
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22.02.2024 07:47 Відповісти
 
 