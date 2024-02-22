Дания подписала с Украиной соглашение о безопасности, - премьер Фредериксен

Премьер Дании Мэтт Фредериксен заявила о подписании с Украиной соглашения об "обязательствах по безопасности".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на DR.dk.

По этому соглашению, Дания обязуется поддерживать Украину как в военной, так и в гражданской сферах в течение следующих 10 лет.

"Это самая серьезная ситуация в сфере политики безопасности со времен окончания холодной войны. И датское правительство не может не подчеркнуть, как важно, чтобы Украина получила необходимый ей военный потенциал. Если мы не будем стоять вместе, Украина не устоит, и тогда потенциально не устоит и Европа ", – объяснила Фредериксен.

Отмечается, что соглашение должно способствовать поддержке способности Украины защищаться от России, а затем должно помочь сдерживать будущие нападения России.

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