Дания подписала с Украиной соглашение о безопасности, - премьер Фредериксен
Премьер Дании Мэтт Фредериксен заявила о подписании с Украиной соглашения об "обязательствах по безопасности".
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на DR.dk.
По этому соглашению, Дания обязуется поддерживать Украину как в военной, так и в гражданской сферах в течение следующих 10 лет.
"Это самая серьезная ситуация в сфере политики безопасности со времен окончания холодной войны. И датское правительство не может не подчеркнуть, как важно, чтобы Украина получила необходимый ей военный потенциал. Если мы не будем стоять вместе, Украина не устоит, и тогда потенциально не устоит и Европа ", – объяснила Фредериксен.
Отмечается, что соглашение должно способствовать поддержке способности Украины защищаться от России, а затем должно помочь сдерживать будущие нападения России.
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Міністр іноземних справ Італії дав неймовірно вичерпну характеристику безпековій угоді, яку Італія планує підписати з Україною. А з нею - всім тим угодам, які Зеленський підписав уже. Це просто пісня!
"Наша угода, як і ті, що передбачені Францією, Німеччиною та Британією, не матиме обов'язкової юридичної сили. З тексту не випливають ні зобов'язання за міжнародним правом, ні фінансові зобов'язання. Немає автоматичних гарантій політичної чи військової підтримки" - заявив італійський міністр.
Я правильно зрозумів? Це і є той самий нереальний зовнішньополітичний успіх естрадно-циркової влади і особисто Зеленського В. А.? Низка угод, які західні країні ні до чого не зобов'язкють і нам нічогісінько не обіцяють? Це воно?
Це - замість руху до НАТО, чого прагнули за Петра Порошенка?
Агов! Шанувальники ЗЕ! Слова італійського міністра це теж російське ІПСО? Чи це просто міжнародна політика від коміка?
Тай взагалі, українці повинні бачити ці угоди.
Де текст хоть однієї угоди?
"Безпекова угода між Україною та Німеччиною (повний текст)"
16.02.2024
Нущо ж все красіво і всього багато... але ніде ні цифр, ні дат, нічого конкретного, усе розпливчате і на рівні - "расширить і углУбить"
Нагадує хвормулу миру, не якій ще чорнило не просохло, а єю вже підтерлися
Читайте :
/www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3828030-bezpekova-ugoda-miz-ukrainou-ta-nimeccinou-povnij-tekst.html