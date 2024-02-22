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Новини Війна
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Данія підписала з Україною безпекову угоду, - прем’єрка Фредеріксен

фредеріксен

Прем’єрка Данії Метт Фредеріксен заявила про підписання з Україною угоди щодо "безпекових зобов’язань".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на DR.dk.

Згідно з угодою, Данія зобов'язується підтримувати Україну як у військовій, так і в цивільній сферах протягом наступних 10 років.

"Це найсерйозніша ситуація у сфері політики безпеки з часів закінчення холодної війни. І данський уряд не може підкреслити, наскільки важливо, щоб Україна отримала необхідний їй військовий потенціал. Якщо ми не будемо стояти разом, Україна не встоїть, і тоді потенційно не встоїть і Європа", - пояснила Фредеріксен.

Зазначається, що угода має сприяти підтримці спроможності України захищатися від Росії, а потім має допомогти стримувати майбутні напади Росії.

Також читайте: Данія передасть Україні всю свою артилерію

Автор: 

Данія (770) угода (648) Фредеріксен Метте (88)


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Топ коментарі
+10
Парадокс. Чим меньше країна тім вона смілівіше пыдтримує Україну. Проте Франція, Німеччинаа, Польша завжди щось вигадують
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22.02.2024 14:34
+10
ці туалетні папірці, які чомусь називаються "гарантіями безпеки України", може підписувати будь хто в будь яких кількостях. І саме це відбувається. Бо ЖОДНИХ ЗОБОВ"ЯЗАНЬ ЦІ ПАПІРЦІ НЕ НЕСУТЬ. Це звичайні "протоколи про наміри", або "меморандуми", один з якиз Україна вже підписала, на свою голову, в 1994 році, який називався "будапештський меморандум". На це й весь розрахунок офіса РеЗЕдента - шокувати "мудрий нарід" кількістю підписаних "туалетних папірців", таких собі "будапештських меморандумів", помножених на кількість підписів... Зачарований "мудрий нарід", як завжди, в захваті, бо бездумно довіряє офісу реЗЕдента, так і не збагнувши, ЩО НАОБИРАЛИ У 2019 РОЦІ...
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22.02.2024 15:04
+9
Безпеки угоди то добре але не дайте себе задурити - вступ до блоку НАТО має бути основна ціль для України!!!
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22.02.2024 14:37
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Парадокс. Чим меньше країна тім вона смілівіше пыдтримує Україну. Проте Франція, Німеччинаа, Польша завжди щось вигадують
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22.02.2024 14:34 Відповісти
Ви почитайте текст тої угоди. Це хто завгодно може підписувати. В Будапештському меморандумі набагато більше гарантій ніж в тих зелених угодах.
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22.02.2024 14:56 Відповісти
Це при тому, що в Будапештському меморандумі взагалі немає слова : "гарантії". Гарантії містять перелік дій і зобов'язань на випадок порушень умов угоди. Меморандум- означає оголошення намірів. Там йдеться про те, що сторони "підтримують" незалежність України і недоторканність її міжнародно визнаних кордонів. Дуже ці нові безпекові угоди нагадують "Передвиборчу програму" Зеленського: за все хороше і мир, коли перестанемо стріляти.
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22.02.2024 16:07 Відповісти
В цих угодах те саме. + Виступав Роман Безсмертний і казав, що справжні міжнародні договори повинен ратифікувати парламент. Я не спеціаліст в міжнародному праві, тож можк помилятися, але наскільки я поняв ці всі папірці ідуть без ратифікації і це тіпа "договору про наміри".
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22.02.2024 17:05 Відповісти
Цілком вірно -просто папірці, які не несуть ніякої "відповідальності, дії"
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23.02.2024 06:55 Відповісти
Huge respect for Denmark, the small country with big, brave balls.
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22.02.2024 14:37 Відповісти
Безпеки угоди то добре але не дайте себе задурити - вступ до блоку НАТО має бути основна ціль для України!!!
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22.02.2024 14:37 Відповісти
Все!!!! Нарешті! Перемога!! Данія за нас підписалась!!!
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22.02.2024 14:51 Відповісти
Все хтось носиться наче з писаною торбою. Чим би дитя не бавилося..
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22.02.2024 14:54 Відповісти
цензор, ви ж не телемарафєт. навіщо ви називаете меморандуми, які нікого ні до чого не зобов'язують - "безпековими угодами"?
""
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22.02.2024 14:59 Відповісти
ну це щось " будем допомогати .... скільки зможем "..
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22.02.2024 15:02 Відповісти
ці туалетні папірці, які чомусь називаються "гарантіями безпеки України", може підписувати будь хто в будь яких кількостях. І саме це відбувається. Бо ЖОДНИХ ЗОБОВ"ЯЗАНЬ ЦІ ПАПІРЦІ НЕ НЕСУТЬ. Це звичайні "протоколи про наміри", або "меморандуми", один з якиз Україна вже підписала, на свою голову, в 1994 році, який називався "будапештський меморандум". На це й весь розрахунок офіса РеЗЕдента - шокувати "мудрий нарід" кількістю підписаних "туалетних папірців", таких собі "будапештських меморандумів", помножених на кількість підписів... Зачарований "мудрий нарід", як завжди, в захваті, бо бездумно довіряє офісу реЗЕдента, так і не збагнувши, ЩО НАОБИРАЛИ У 2019 РОЦІ...
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22.02.2024 15:04 Відповісти
Ну, ось, нарешті моїм словам про те, що всі ті "гарантії безпеки", підписані гнусавим скоморохом нічого не варті, знайшлося вже й міжнародне підтвердження. Це той самий випадок, коли хотів би помилятися, але знов виявився правий.


Міністр іноземних справ Італії дав неймовірно вичерпну характеристику безпековій угоді, яку Італія планує підписати з Україною. А з нею - всім тим угодам, які Зеленський підписав уже. Це просто пісня!
"Наша угода, як і ті, що передбачені Францією, Німеччиною та Британією, не матиме обов'язкової юридичної сили. З тексту не випливають ні зобов'язання за міжнародним правом, ні фінансові зобов'язання. Немає автоматичних гарантій політичної чи військової підтримки" - заявив італійський міністр.
Я правильно зрозумів? Це і є той самий нереальний зовнішньополітичний успіх естрадно-циркової влади і особисто Зеленського В. А.? Низка угод, які західні країні ні до чого не зобов'язкють і нам нічогісінько не обіцяють? Це воно?
Це - замість руху до НАТО, чого прагнули за Петра Порошенка?
Агов! Шанувальники ЗЕ! Слова італійського міністра це теж російське ІПСО? Чи це просто міжнародна політика від коміка?
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22.02.2024 19:21 Відповісти
Виборці Володі цензор не читають
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22.02.2024 23:55 Відповісти
Ну що ж - тепер із 15-ма дацькими танками -ми у повній безпеці! А, якщо танків не вистачить - то Данія як висловить стурбованість! Та ж не просту...а велику !!! Тут х**ло й згине.
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22.02.2024 15:07 Відповісти
А де можна ознайомитися з текстом угод, вже є кілька таких але крім загальних слів"підписали" нічого невідомо. ніякого посилання на джерело самого документа.
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22.02.2024 17:13 Відповісти
Хто конкретно підписав ці угоди? Про що?
Тай взагалі, українці повинні бачити ці угоди.
Де текст хоть однієї угоди?
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22.02.2024 19:02 Відповісти
Вже були такі угоди зібрані в одному документі під назвою Будапештський меморандум. До чого це призвело знає мабуть кожна людина цивілізованого світу. Запитання - від цих папірців шо в нас літаки ф35 або ракети томагавк зʼявляються? Тільки вступ в НАТО і ЄС може врятувати нашу незалежність та суверенітет .
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22.02.2024 19:08 Відповісти
Ура , знайшов текст угоди

"Безпекова угода між Україною та Німеччиною (повний текст)"

16.02.2024
Нущо ж все красіво і всього багато... але ніде ні цифр, ні дат, нічого конкретного, усе розпливчате і на рівні - "расширить і углУбить"
Нагадує хвормулу миру, не якій ще чорнило не просохло, а єю вже підтерлися

Читайте :
/www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3828030-bezpekova-ugoda-miz-ukrainou-ta-nimeccinou-povnij-tekst.html
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22.02.2024 19:16 Відповісти
Ці "угоди" нікого і ні до чого не зобов"язують. "Обіцянка цяцянка, а дурневі радість". Біда лише в тому, що річ іде не про нікчему зеленського (будь він проклятий), а про долю нашої Держави і Нації.
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22.02.2024 21:14 Відповісти
Повага пані Фредеріксен і всім данцям!
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22.02.2024 21:38 Відповісти
Дякуємо!
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22.02.2024 22:26 Відповісти
А чи будуть "безпекові гарантії" від глобального Півдня? А то якось не по собі без їхньої "потужної" підтримки!
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23.02.2024 07:39 Відповісти
де ратифікація парламентом? - це не угода а меморандум . не вводьте людей в оману це папірець для піару
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24.02.2024 14:13 Відповісти
 
 