Данія підписала з Україною безпекову угоду, - прем’єрка Фредеріксен
Прем’єрка Данії Метт Фредеріксен заявила про підписання з Україною угоди щодо "безпекових зобов’язань".
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на DR.dk.
Згідно з угодою, Данія зобов'язується підтримувати Україну як у військовій, так і в цивільній сферах протягом наступних 10 років.
"Це найсерйозніша ситуація у сфері політики безпеки з часів закінчення холодної війни. І данський уряд не може підкреслити, наскільки важливо, щоб Україна отримала необхідний їй військовий потенціал. Якщо ми не будемо стояти разом, Україна не встоїть, і тоді потенційно не встоїть і Європа", - пояснила Фредеріксен.
Зазначається, що угода має сприяти підтримці спроможності України захищатися від Росії, а потім має допомогти стримувати майбутні напади Росії.
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Міністр іноземних справ Італії дав неймовірно вичерпну характеристику безпековій угоді, яку Італія планує підписати з Україною. А з нею - всім тим угодам, які Зеленський підписав уже. Це просто пісня!
"Наша угода, як і ті, що передбачені Францією, Німеччиною та Британією, не матиме обов'язкової юридичної сили. З тексту не випливають ні зобов'язання за міжнародним правом, ні фінансові зобов'язання. Немає автоматичних гарантій політичної чи військової підтримки" - заявив італійський міністр.
Я правильно зрозумів? Це і є той самий нереальний зовнішньополітичний успіх естрадно-циркової влади і особисто Зеленського В. А.? Низка угод, які західні країні ні до чого не зобов'язкють і нам нічогісінько не обіцяють? Це воно?
Це - замість руху до НАТО, чого прагнули за Петра Порошенка?
Агов! Шанувальники ЗЕ! Слова італійського міністра це теж російське ІПСО? Чи це просто міжнародна політика від коміка?
Тай взагалі, українці повинні бачити ці угоди.
Де текст хоть однієї угоди?
"Безпекова угода між Україною та Німеччиною (повний текст)"
16.02.2024
Нущо ж все красіво і всього багато... але ніде ні цифр, ні дат, нічого конкретного, усе розпливчате і на рівні - "расширить і углУбить"
Нагадує хвормулу миру, не якій ще чорнило не просохло, а єю вже підтерлися
Читайте :
/www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3828030-bezpekova-ugoda-miz-ukrainou-ta-nimeccinou-povnij-tekst.html