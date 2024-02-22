Данія підписала з Україною безпекову угоду, - прем’єрка Фредеріксен

Прем’єрка Данії Метт Фредеріксен заявила про підписання з Україною угоди щодо "безпекових зобов’язань".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на DR.dk.

Згідно з угодою, Данія зобов'язується підтримувати Україну як у військовій, так і в цивільній сферах протягом наступних 10 років.

"Це найсерйозніша ситуація у сфері політики безпеки з часів закінчення холодної війни. І данський уряд не може підкреслити, наскільки важливо, щоб Україна отримала необхідний їй військовий потенціал. Якщо ми не будемо стояти разом, Україна не встоїть, і тоді потенційно не встоїть і Європа", - пояснила Фредеріксен.

Зазначається, що угода має сприяти підтримці спроможності України захищатися від Росії, а потім має допомогти стримувати майбутні напади Росії.

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