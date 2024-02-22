Почти половина поляков считают, что Россия может напасть на Польшу
Почти половина поляков в той или иной степени считают, что война России против Украины может расшириться на их страну.
Об этом свидетельствуют результаты опроса United Surveys для RMF FM и Dziennik Gazeta Prawna, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Европейскую правду.
До 47% опрошенных считают, что нападение России на Польшу возможно. Это на 16 процентных пунктов больше, чем в аналогичном опросе, проведенном в мае 2023 года.
Из них 12% убеждены в том, что такое нападение произойдет. Более 35% считают нападение скорее вероятным.
Чуть более 38% респондентов не согласны с тезисом о возможной агрессии путинских войск против Варшавы.
Учитывая, что количество неопределившихся по последнему и прошлогоднему опросам остается почти неизменным, очевидно, что поляки, внимательно следя за военной ситуацией, переходят к более пессимистическим настроениям, отмечают социологи.
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єто нормально
переклад того що намаракано на тракторі потрібен ?
поляк правацирует путина, как его деды провоцировали гитлера
Поляки наразі укріпили свої збройні сили як ніколи.
Смішними виглядають кацапські вкиди про можливий напад на Польщу. Через добу кацапстану не стане. (бо напад на НАТО) Та наразі поляки б і самі впоралися...
А ще смішніші проплачені гниди які це розганяють та наші тупуваті довбні які на це ведуться.
Піджали хвіст разом зі своїми союзничками і на Україну спихнули!
А літак качинського то взагалі зглотгули...
Так шо рнально путін ляхів за два дні б взяв! То не зерно українське розсипати з вагона...
щось тоді не зрозуміло коли рашка нападе на Польщу, до чи після свого знищення
і як взагалі довіряти цим дослідженням