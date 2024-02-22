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Новости Война
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опрос (2650) Польша (8138) россия (92987)

Почти половина поляков считают, что Россия может напасть на Польшу

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Почти половина поляков в той или иной степени считают, что война России против Украины может расшириться на их страну.

Об этом свидетельствуют результаты опроса United Surveys для RMF FM и Dziennik Gazeta Prawna, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Европейскую правду.

До 47% опрошенных считают, что нападение России на Польшу возможно. Это на 16 процентных пунктов больше, чем в аналогичном опросе, проведенном в мае 2023 года.

Также читайте: Почти половина поляков ожидают, что война закончится уничтожением и Украины, и России, - опрос

Из них 12% убеждены в том, что такое нападение произойдет. Более 35% считают нападение скорее вероятным.

Чуть более 38% респондентов не согласны с тезисом о возможной агрессии путинских войск против Варшавы.

Смотрите также: Польский фермер вывесил плакат с призывом к Путину "навести порядок в Украине" во время протеста на границе. Полиция открыла уголовное производство. ФОТО

Учитывая, что количество неопределившихся по последнему и прошлогоднему опросам остается почти неизменным, очевидно, что поляки, внимательно следя за военной ситуацией, переходят к более пессимистическим настроениям, отмечают социологи.
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Топ комментарии
+19
Не сцить, "херої фермери" кордон заблокують
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22.02.2024 15:49
+14
а фермери про це мріють. хватіт карміть брюссель!
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22.02.2024 15:44
+9
а фермеры что говорят?
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22.02.2024 15:43
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А друга половина гадає як зібатися з посполитої… в разі чого.
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22.02.2024 15:41 Ответить
проплачені козли з купленими ніками заскавчали...
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22.02.2024 15:45 Ответить
палки справацировали гитлера, справацируют и путина
єто нормально
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22.02.2024 18:58 Ответить
75% согласно последним опросам.
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22.02.2024 15:56 Ответить
Так не зря же официальная военная стратегия Польши в случае наступления рашки быстро отступить за Вислу
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22.02.2024 16:34 Ответить
а фермеры что говорят?
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22.02.2024 15:43 Ответить
на тракторах, будуть штурмувати маскву
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22.02.2024 15:44 Ответить
а фермери про це мріють. хватіт карміть брюссель!
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22.02.2024 15:44 Ответить
реднек він що в США, що в Україні, що в Польще є реднеком

переклад того що намаракано на тракторі потрібен ?

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22.02.2024 15:48 Ответить
ПРАТЕСТУЮ - это правакация
поляк правацирует путина, как его деды провоцировали гитлера
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22.02.2024 19:00 Ответить
Цікаво,чи багато поляків усвідомлюють що мають спільний кордон з рашкою?
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22.02.2024 15:45 Ответить
Не сцить, "херої фермери" кордон заблокують
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22.02.2024 15:49 Ответить
Перекриють колони танків та висиплять лайно зі штанів на дорогу
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22.02.2024 15:57 Ответить
U poliakov jest sojuzniki,amerikansi,nemci,brity tam ix armija uze Polse.Eti budet vojevat,a poliaki tam i neocen budet nuzni
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22.02.2024 15:56 Ответить
принаймні, пшецькі підари на це вже заслужили...
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22.02.2024 15:57 Ответить
Poliaki torgasi s rozdenija,im eto glavnoje.Necesno konecno kogda ti svojiu produkciju prodajios kak skazem Litve ix produkti 30-5% desevle mesnix, eto normalno,a vot jesli drugije takoje zdelajet,eto uze nenormalno
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22.02.2024 16:00 Ответить
Мало
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22.02.2024 15:58 Ответить
Ну, то звалюйте за океан у США. У вас вже є така можливість.
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22.02.2024 16:07 Ответить
Поляки першими і найбільше допомогли і допомагають Україні.

Поляки наразі укріпили свої збройні сили як ніколи.
Смішними виглядають кацапські вкиди про можливий напад на Польщу. Через добу кацапстану не стане. (бо напад на НАТО) Та наразі поляки б і самі впоралися...

А ще смішніші проплачені гниди які це розганяють та наші тупуваті довбні які на це ведуться.
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22.02.2024 16:08 Ответить
Більше бігайте з банерами "путін памагі"(чи що там писав той ідіот) і він неодмінно допоможе, навіть обгрунтує свою допомогу "історичними листами" - Карлсон не дасть збрехати.
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22.02.2024 16:26 Ответить
Та вже декілька ракет парашінських впало на територію польщі, поляки загинули. І шо ?!
Піджали хвіст разом зі своїми союзничками і на Україну спихнули!
А літак качинського то взагалі зглотгули...
Так шо рнально путін ляхів за два дні б взяв! То не зерно українське розсипати з вагона...
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22.02.2024 16:40 Ответить
Поляків знаю,сам на четверть поляк,працював з ними (не в них),купа родичів в Польщі.Нація моноетнічна,патріотична,з культом гонору і честі.При малому насильстві ********,відстоює себе.Але при ледь більшому тут же підтискає хвіст і боягузливо затихає.Десять відсотків шляхти і дев"яносто відсотків холопів та рольніків перемішались і отаке от вийшло.Прикладом може служити боксер Голота,єдиний,курва,з важковаговиків який втік з рингу після двох ударів Тайсона...
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22.02.2024 16:57 Ответить
а до цього була стаття, що половина поляків вважає, що Україна і рашка, обидві розпадуться в результаті війни
щось тоді не зрозуміло коли рашка нападе на Польщу, до чи після свого знищення
і як взагалі довіряти цим дослідженням
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22.02.2024 17:26 Ответить
То вони і зерно розсипають ,що б ті пєтухї до них швидше прибігли??!
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22.02.2024 18:15 Ответить
так а якого хєра ви тоді цирк на кордоні устроїли? чи як любому колхозу фермерам туго доходить?
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22.02.2024 18:18 Ответить
Історія каже, що кацапи спочатку Руське князівство окупували. А потім за Річ Посполиту взялися. Так по одному й обидва народи у кишеню імперії поклали. Без напруження. Коротка пам'ять у поляків. Або історію забули.
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22.02.2024 18:53 Ответить
что же тогда их фермеры такие шкурные суки?!вот пусть и защищают свою польшу если кацапы на них нападут!
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22.02.2024 19:22 Ответить
Вони усеруться від першого же натиску, як у 1939-му. І розбіжаться по своїх фермах.
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22.02.2024 21:04 Ответить
совершенно согласен!
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22.02.2024 21:41 Ответить
А друга половина стоїть на кордоні і блокує український транспорт...
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22.02.2024 20:12 Ответить
 
 