Зеленский утвердил основные задачи уполномоченного по реализации гарантий безопасности

Зеленский утвердил основные задачи специального уполномоченного президента Украины по реализации международных гарантий безопасности и вопросам развития сил обороны Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на официальный сайт президента Украины.

Согласно Указу №88/2024, основными задачами специального уполномоченного являются:

анализ вопросов, связанных с реализацией международных гарантий безопасности и развитием сил обороны Украины;

мониторинг реализации этих гарантий и внесение предложений по их улучшению;

подготовка предложений для президента Украины с целью обеспечения согласованности действий государственных органов, органов местного самоуправления, предприятий, учреждений и организаций, связанных с силами обороны;

участие в разработке законодательных актов и обеспечение реализации международных гарантий безопасности;

участие в подготовке документов для событий, касающихся международных гарантий безопасности и развития сил обороны Украины.

Также спецуполномоченный сможет взаимодействовать с государственными учреждениями, получать необходимую информацию от вспомогательных органов и служб, сотрудничать с международными организациями и инициировать подготовку проектов актов президента Украины по вопросам, относящимся к его компетенции.

Ранее Зеленский назначил Евгения Мойсюка специальным уполномоченным по реализации международных гарантий безопасности и развития сил обороны Украины.

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