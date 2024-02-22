Зеленский утвердил основные задачи уполномоченного по реализации гарантий безопасности
Зеленский утвердил основные задачи специального уполномоченного президента Украины по реализации международных гарантий безопасности и вопросам развития сил обороны Украины.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на официальный сайт президента Украины.
Согласно Указу №88/2024, основными задачами специального уполномоченного являются:
- анализ вопросов, связанных с реализацией международных гарантий безопасности и развитием сил обороны Украины;
- мониторинг реализации этих гарантий и внесение предложений по их улучшению;
- подготовка предложений для президента Украины с целью обеспечения согласованности действий государственных органов, органов местного самоуправления, предприятий, учреждений и организаций, связанных с силами обороны;
- участие в разработке законодательных актов и обеспечение реализации международных гарантий безопасности;
- участие в подготовке документов для событий, касающихся международных гарантий безопасности и развития сил обороны Украины.
Также спецуполномоченный сможет взаимодействовать с государственными учреждениями, получать необходимую информацию от вспомогательных органов и служб, сотрудничать с международными организациями и инициировать подготовку проектов актов президента Украины по вопросам, относящимся к его компетенции.
Ранее Зеленский назначил Евгения Мойсюка специальным уполномоченным по реализации международных гарантий безопасности и развития сил обороны Украины.
Пожалуйста, подождите...
...в контексті подальшого всебічного охвату кола питань та системній взаємодії.
Шо конкретно через якийсь період буде достатнім, шоб цього чувака посадили за халатне відношення до роботи?
Ніхіра такого придумати не получається.
Бо його робота - кидати в Дніпро жабкою камінці, шоб там крокодили не завелись.
Довго шукав слово"лопата", аби посміятись, але не знайшов.
Навіщо взагалі нам Зеленський? Крім запису дебільних відосиків він взагвлі нічого не робить.
Безпекові гарантії.
Гарантії безпеки.
Гарантії.
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Якщо щотижня повторювати -- 30 мільйонів людей почнуть вірити.
То ж головною роботою цього уповноваженого буде отримувати гроші з бюджету на своє утримання та імітувати бурхливу діяльність, що направлена на підвищення рейтингу ОПи...
Hellis
@13Hellis_13
ну вот й відверте підтвердження. Вот що Зеленський та Єрмак подають, як свою перемогу. Міністра закордонних справ Італії напевно забули попередити, що українському народу треба брехати відповідно до заяв Зеленського