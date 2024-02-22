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безопасность (1057) гарантия (141) Мойсюк (4)

Зеленский утвердил основные задачи уполномоченного по реализации гарантий безопасности

мойсюк

Зеленский утвердил основные задачи специального уполномоченного президента Украины по реализации международных гарантий безопасности и вопросам развития сил обороны Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на официальный сайт президента Украины.

Согласно Указу №88/2024, основными задачами специального уполномоченного являются:

  • анализ вопросов, связанных с реализацией международных гарантий безопасности и развитием сил обороны Украины;
  • мониторинг реализации этих гарантий и внесение предложений по их улучшению;
  • подготовка предложений для президента Украины с целью обеспечения согласованности действий государственных органов, органов местного самоуправления, предприятий, учреждений и организаций, связанных с силами обороны;
  • участие в разработке законодательных актов и обеспечение реализации международных гарантий безопасности;
  • участие в подготовке документов для событий, касающихся международных гарантий безопасности и развития сил обороны Украины.

Также спецуполномоченный сможет взаимодействовать с государственными учреждениями, получать необходимую информацию от вспомогательных органов и служб, сотрудничать с международными организациями и инициировать подготовку проектов актов президента Украины по вопросам, относящимся к его компетенции.

Ранее Зеленский назначил Евгения Мойсюка специальным уполномоченным по реализации международных гарантий безопасности и развития сил обороны Украины.

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Топ комментарии
+11
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22.02.2024 19:43
+8
когда слышу или читаю о телодвижениях этого .... мне одному кажется что оно не в адеквате и он тупо не знает чем ему заняться???
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22.02.2024 19:47
+6
основні завдання Спеціального уповноваженого Президента України з питань реалізації міжнародних безпекових гарантій та розвитку сил оборони України

...в контексті подальшого всебічного охвату кола питань та системній взаємодії.
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22.02.2024 19:45
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22.02.2024 19:43 Ответить
основні завдання Спеціального уповноваженого Президента України з питань реалізації міжнародних безпекових гарантій та розвитку сил оборони України

...в контексті подальшого всебічного охвату кола питань та системній взаємодії.
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22.02.2024 19:45 Ответить
У міня один єдиний вопрос :

Шо конкретно через якийсь період буде достатнім, шоб цього чувака посадили за халатне відношення до роботи?

Ніхіра такого придумати не получається.

Бо його робота - кидати в Дніпро жабкою камінці, шоб там крокодили не завелись.
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22.02.2024 20:45 Ответить
Ска, оце шизуха.
Довго шукав слово"лопата", аби посміятись, але не знайшов.
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22.02.2024 19:46 Ответить
когда слышу или читаю о телодвижениях этого .... мне одному кажется что оно не в адеквате и он тупо не знает чем ему заняться???
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22.02.2024 19:47 Ответить
Не одному
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22.02.2024 20:05 Ответить
Та воно унюхане, і вже нема шансів вилікуватись.
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22.02.2024 20:07 Ответить
Тільки зараз? Ще до виборів у 19-му це було ВЖЕ очевидно. А зараз це вже переходить в нову якість - нон стоп.
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22.02.2024 20:10 Ответить
Он воно навіщо всі ці безстрокові гарантії! Для працевлаштування "своїх".
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22.02.2024 19:49 Ответить
Для фору можна і міністерство створити, інакше гарантій ніхто не дасть.
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22.02.2024 19:50 Ответить
Якась квантова заплутаність...
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22.02.2024 19:55 Ответить
Там вже чорна дира замість мізків
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22.02.2024 20:15 Ответить
Зелена
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22.02.2024 20:22 Ответить
до 2019 року моїм улюбленим кольором був зелений
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22.02.2024 20:42 Ответить
Навіть кольори доводиться у контексті розглядати...
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22.02.2024 20:49 Ответить
Безкоштовного не вийде. Авдіївських коксохім розбомбили
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22.02.2024 20:18 Ответить
у нього тепер "лєпший колєга",президент Аргентини,думаю в біді не залишить)))
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23.02.2024 02:24 Ответить
А завтра он будет как лысый ублюдок со своей курвой. И я йайцы по 17
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22.02.2024 19:58 Ответить
чергового дурачка з кварталу пристроїть чепушило
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22.02.2024 19:59 Ответить
"Велике Безпекництво"
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22.02.2024 20:00 Ответить
Лысого ****** ненавижу. С его зорий. Обман. *********. Вот все то, чем отличается земразь.
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22.02.2024 20:00 Ответить
Так-так, побільше повнозважених затверджуй, щоб було більш переконливо переконувати особливо коли оті всі гарантії від гарантів новий ''зелений буда-пєсєц''.
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22.02.2024 20:16 Ответить
Ем... Наче ж президент має цим займатися.
Навіщо взагалі нам Зеленський? Крім запису дебільних відосиків він взагвлі нічого не робить.
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22.02.2024 20:17 Ответить
Гарантії. Гарантії. Гарантії.
Безпекові гарантії.
Гарантії безпеки.
Гарантії.

----
Якщо щотижня повторювати -- 30 мільйонів людей почнуть вірити.
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22.02.2024 20:17 Ответить
Впевнений, що це черговий антімайдановець.
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22.02.2024 20:18 Ответить
Такий молодий, а вже отримав сінекуру.
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22.02.2024 21:25 Ответить
олігархічна держава кинула свого громадянина на дно соціального виживання, а воно все байки травить !
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22.02.2024 20:44 Ответить
Створена чергова бюрократична структура з якої не буде ніякої користі як і з "безпекових" угод...то так- для "щось аби створити"...
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22.02.2024 21:12 Ответить
Так звані "безпекові гарантії", які найвеличніше підписує, не мають "юридичних зобов'язань" (як сказав італієць).
То ж головною роботою цього уповноваженого буде отримувати гроші з бюджету на своє утримання та імітувати бурхливу діяльність, що направлена на підвищення рейтингу ОПи...
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22.02.2024 21:13 Ответить
головний по "фількиним грамотам" є, тепер наш криворізький черчиль сяде на білого коня і рашка загине від його гетьманської булави
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22.02.2024 21:17 Ответить
Яке марення !
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22.02.2024 21:23 Ответить
Одне питання - накуяце?
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22.02.2024 21:32 Ответить


Hellis

@13Hellis_13

ну вот й відверте підтвердження. Вот що Зеленський та Єрмак подають, як свою перемогу. Міністра закордонних справ Італії напевно забули попередити, що українському народу треба брехати відповідно до заяв Зеленського
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22.02.2024 21:59 Ответить
А как на счёт Конституции Украины, в которой сказано, что президент не имеет права передавать свои полномочия другим?
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23.02.2024 00:16 Ответить
 
 