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Польша (8138) сейм (96)

Сейм Польши принял резолюцию в поддержку Украины

парламент,сейм,польща

Нижняя палата польского парламента приняла резолюцию в поддержку Украины. Документ был принят единогласно.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Во вторую годовщину жестокого нападения Российской Федерации на Украину Сейм Республики Польша осуждает действия российских властей и обращается в Международный уголовный суд с просьбой привлечь к ответственности виновных во всех военных преступлениях, совершенных против украинского народа", - говорится в резолюции.

Как подчеркивается в документе, Сейм "соединяется в боли с семьями, потерявшими близких в боевых действиях" и "отдает дань памяти всем воинам, павшим, защищая Украину, а также убитым мирным жителям".

Нижняя палата польского парламента выразила особую благодарность полякам, которые помогали и продолжают помогать гражданам Украины.

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В резолюции депутаты также отметили, что от судьбы Украины зависит судьба Польши и Европы. Они также обратились к правительствам стран НАТО и ЕС с призывом "усилить всестороннюю поддержку Украины, в частности, обеспечить быструю поставку военной техники и боеприпасов, что позволит эффективно защитить страну от агрессора".
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Топ комментарии
+24
І висловили особливу подяку фермерам
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22.02.2024 20:39
+23
"На кордон із Польщею звозять підірвану росіянами сільгосптехніку українських фермерів для того, щоб продемонструвати полякам, якою ціною українці отримують зерно".
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22.02.2024 20:41
+19
Підтримувати Україну, одночасно блокуючи кордони? Це якими цинічними ублюдками треба бути?
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22.02.2024 20:42
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І висловили особливу подяку фермерам
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22.02.2024 20:39 Ответить
ми це бачимо на кордоні -цинічні тварі
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22.02.2024 21:10 Ответить
Не мели дурниць.
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22.02.2024 22:40 Ответить
Це типово польська манера. Польське бидло блокує український кордон в той час як Україна стікає кров'ю і польська влада нічого не робить щоб розблокувати. Натомість сейм ухвалює резолюцію на підтримку. Це виглядає як знущання.
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23.02.2024 00:49 Ответить
наглядно на кордоні
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22.02.2024 20:40 Ответить
знову одні заклики
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22.02.2024 20:41 Ответить
"На кордон із Польщею звозять підірвану росіянами сільгосптехніку українських фермерів для того, щоб продемонструвати полякам, якою ціною українці отримують зерно".
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22.02.2024 20:41 Ответить
Та їм пофігу. Рафал меклер і його прокацапська шобла тільки аплодутуватиме.
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22.02.2024 20:50 Ответить
Думаю це будуть Джон Діри Кейси Фергісони а не трактори з часів колгоспів які у наших фермерів ще основні транспортні засоби...
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22.02.2024 22:29 Ответить
Тобто, звезти металобрухт на кордон кошти знайшлися, а клепки у голові нема, є лише хуцпа. А щодо зерна - у будь-якому разі ці вантажі потрапили на територію Польщі легально і перебувають під захистом закону Польщі. Якщо польська влада самоусунулася, а певні особи знищили вантаж, або перешкоджають його переміщенню, то будь який міжнародний арбітраж прийме рішення на користь власника вантажу, й відшкодовувати збитки доведеться урядові Польщі.
З іншого боку, якщо ввезення українського збіжжя викликає таку реакцію у польських фермерів, то не варто намагатися впихнути невпихуєме, ставлячі під загрозу стосунки з нашим стратегічним партнером. Зараз чорноморський зерновий коридор працює з тією ж потужністю, як і до 24.02.2022. https://lb.ua/society/2024/01/11/593193_ukrainskiy_zernoviy_koridor.html Продавате це зерно в Африку, на Ближній Схід, Китай і будь-куди й не дражніть гусей. А то довели ситуацію, практично, до антипольської істерії та торгівельної війни.
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23.02.2024 10:55 Ответить
Було б ще дуже гарно, аби ваші спецслужби зловили всіх отих рашенських кротів та прилюдно розповіли всім вашим же пахарям-фермерам, як їх використовують "в темну" і скільки завозиться українського збіжжя, а скільки кацапського, серед якого є і крадене з української землі.
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22.02.2024 20:42 Ответить
Найкраща резолюція для України - розігнати фермерів, які блокують кордон.
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22.02.2024 20:42 Ответить
у Жечі Посполитій (Республіці) людей НЕ розганяють

Ти берега поплутав, москалик
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22.02.2024 21:15 Ответить
Это похоже крысмский корефан кацапа с членинграда, с погонялом Невский берег (NEVA BEACH)
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22.02.2024 21:53 Ответить
https://www.depo.ua/ukr/svit/u-varshavi-slozoginnim-gazom-rozignali-antiuryadovu-demonstratsiyu-202005171161845 Серйозно?
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22.02.2024 21:55 Ответить
в умовах кризи, пов'язаної з коронавірусом.
....протест був незаконним, оскільки в країні заборонені масові зібрання.

а що не так ?
я сам безмасочників під час ковіду ганяв

в Державі має бути Закон та Порядок !
ой, та це ж вже партійна програма
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22.02.2024 22:06 Ответить
"у Жечі Посполитій (Республіці) людей НЕ розганяють"

Це була моя відповідь саме на цей пост.
І ще раз питаю: https://news.telegraf.com.ua/ukr/mir/2024-02-15/5834399-palili-shini-kidali-yaytsya-v-ofis-evrokomisii-u-polshchi-rozignali-miting-fermeriv-video розганяють, все таки, чи ні? Чи "то другоє"?
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22.02.2024 22:09 Ответить
Дороги и границы не принадлежат ни фермерам, ни каким либо другим профспилкам и тд. Поэтому разгонять никого не надо, надо САЖАТЬ всех кто пытается контролировать ЧУЖУЮ собственность и наносит убытки третьим лицам.
Или в этой вашей речи посполитой есть законы, либо их нет. Все, досвидос иди целуй пшека в дупу холоп
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23.02.2024 08:54 Ответить
Підтримувати Україну, одночасно блокуючи кордони? Це якими цинічними ублюдками треба бути?
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22.02.2024 20:42 Ответить
Що ти несешю чуківський? Яким боком Сейм Польщі до блокування кордонів фермерами проти контрабанди зерна Вєрєвським?
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22.02.2024 22:42 Ответить
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22.02.2024 22:48 Ответить
> зокрема забезпечити швидке постачання військової техніки та *********** ...

Тонко.
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22.02.2024 20:43 Ответить
Польський сейм це добре,а що ж наша ВР ,чи вшанувала память загиблих в цій війні на жаль ні ,чи звернулась до світового співтовариства теж ні ,вони три місяці приймають закон про мобілізацію під час війни.
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22.02.2024 20:43 Ответить
Ганьба! До кінця ери Зе залишилось ____ днів.
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22.02.2024 20:50 Ответить
50?
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22.02.2024 23:23 Ответить
Прийняли резолюцію про підтримку України а на ділі заблокований кордон і постачання в Україну і з України. Кому вірити, верхи не знають що роблять низи?
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22.02.2024 20:48 Ответить
це треба оцiнити як добрий знак.
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22.02.2024 20:48 Ответить
Дебіли, кордони з Україною розблокуйте - це поки єдина підтримка від польщі, яка потрібна Україні
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22.02.2024 20:49 Ответить
По ділам вас судити будуть!
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22.02.2024 20:52 Ответить
Сейм ухвалив резолюцію, а польський уряд купує мабуть на сотні млн,доларів рашистське зерно,котре рашист продає полякам, по ціні дешевшій , як українське, і котре поляки перепродуютьв ЄС , як зерно вирощене в Польщі, але вже по європейській ціні у 200 доларів за тону...???
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22.02.2024 20:55 Ответить
Вроде бы наши там заметили что появилось много российских продуктов в польских магазинах.
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22.02.2024 21:01 Ответить
А "ваші" - це котрі?
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22.02.2024 21:03 Ответить
Полтавские женщины а не ухилянты.
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22.02.2024 21:43 Ответить
В Полтаві знають українську... якщо судити по мові, то ваші або кацапи або "какаяразніца"
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22.02.2024 22:23 Ответить
Я знаю язык и дома и в семье только на нем и общаюсь только я тут и на до мной даже вчера шахеды летают и ракеты как и всю войну а ты польский патриот удрал,так езжай на фронт и смени тех кто для тебя не так разговаривает.
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23.02.2024 07:08 Ответить
Якщо літають, то мабуть наводиш на сусідів?
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23.02.2024 07:14 Ответить
Конечно знаешь как весело когда он за огородом падает и его потом подрывают обхохочешься.
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23.02.2024 07:35 Ответить
Типова реакція кацапів чи "какойразніци" (ну ще немудрих підлітків, але дата реєстрації не пасує)... був правий все ж.
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23.02.2024 07:45 Ответить
Ну так смени их на фронте.
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23.02.2024 10:37 Ответить
Топай до своїх кацапів
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23.02.2024 11:36 Ответить
Поляки курують рашистські міндобрива, бензин.
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23.02.2024 00:53 Ответить
Щойно взялися блокувати залізничні цистерни з нафтопродуктами, одразу поліція прибігла і розігнала. А щодо зерновозів мовчок. Отже, все погоджено наверху.
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22.02.2024 20:55 Ответить
Циніки!
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22.02.2024 20:57 Ответить
Аяк саме підтримуватимуть: водитимуть попід руки чи з боків паличками підіпруть?
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22.02.2024 21:03 Ответить
Сотнями танків, десятками літаків та іншим озброєнням, не кажучи вже про прихисток наших біженців.
Коротка пам'ять, кацапський гуппі ?

Проблеми з фермерами вирішемо
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22.02.2024 21:18 Ответить


FAKE OFF

@fakeofforg

Вантажі компаній спонсорів війни оминають блокаду та поза чергою їдуть в Україну. Польська транспортна компанія «Мamex sp. z o.o» яку контролює організатор блокади та відповідальна за перекриття п/п Ягодин польська політикиня Едіта Озигала, доставляє в Україну вантажі компанії https://twitter.com/hashtag/Nestle?src=hashtag_click #Nestle , яка визнана в Україні спонсором війни. Окрім «Мamex sp. z o.o», яка оформлена на її мати Регіну Мачіо, вони вдвох також володіють транспортною фірмою KMS LOGISTYKA SPÓŁKA. Ну а на саму Едіта Озигала оформлена PEO-Trans sp. z o.o. Після вчорашнього допису польські перевізники, які відверто обурені тим, як організатори блокади тупо заробляють, розповіли що за такі VIP рейси компанії Озигали брали в грудні 2023 по 9 000 євро за рейс, при ринковій 3 000 євро.
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22.02.2024 21:17 Ответить
Вся правда вилізе рано чи пізно

Аби суспільство було здоровим і било бариг по руках
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22.02.2024 21:21 Ответить
Приклад, як за допомогою бізнес-інтересів вирішувати політичні завдання.
І русня, і польські бариги в прибутку.
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23.02.2024 09:31 Ответить
Тіпа тролінг?
Аху-єнно смішно...
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22.02.2024 21:39 Ответить
Якісь вони біполярні
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22.02.2024 22:03 Ответить
Які курва цинічні виродків. І приймають і блокують одночасно сукі
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22.02.2024 22:16 Ответить
лучше бы этот сейм унял разбушевавшихся фермеров которые действуют по указке рашки стремясь рассорить Украину и Польшу!
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22.02.2024 22:19 Ответить
Дякуємо!!!
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22.02.2024 22:39 Ответить
гондоны, засуньте себе в ж* свою резолюцию, а лучше вашим фермерам
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22.02.2024 23:48 Ответить
Це, якійсь сюр. Ідіократія гуляє світом. Як казав Шольц: ,,Важно принимать правильные решения в правильный момент". І, ось ці рішення знаходять в Європі, і в Америці свій ,,правильный, момент для виходу ))).
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23.02.2024 00:51 Ответить
Что Украинцы вообще могут делать в Польше? То же самое что и в рф. Ассимилироваться, работать/платить налоги открыто враждебной стране и народу, самое главное. Сейчас весь мир открыт украинцам, едьте куда хотите , даже Япония и новая Зеландия приняли беженцев ( ну и ухилянтов, конечно же, куда ж без них).
Если уж так боитесь неславянского языка, едьте в Чехию или Литву. Словения и Хорватия вон вообще сказка.

Так что, если дупа не особенно нагрета большими или халявными деньгами в Польше, уезжайте. Сделайте себе и Украине одолжение. И естественно не покупайте ничего польского.
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23.02.2024 09:09 Ответить
йпвшмть!
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23.02.2024 10:13 Ответить
на тлі ембарго та блокади кордону ця ризолюція виглядає цинічним знущанням в дусі брехливих ксьондзів
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23.02.2024 10:16 Ответить
Цинічні тварюки... однією рукою висловлюють підтримку, а іншою блокують кордон.
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23.02.2024 11:21 Ответить
 
 