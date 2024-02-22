Сейм Польши принял резолюцию в поддержку Украины
Нижняя палата польского парламента приняла резолюцию в поддержку Украины. Документ был принят единогласно.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Во вторую годовщину жестокого нападения Российской Федерации на Украину Сейм Республики Польша осуждает действия российских властей и обращается в Международный уголовный суд с просьбой привлечь к ответственности виновных во всех военных преступлениях, совершенных против украинского народа", - говорится в резолюции.
Как подчеркивается в документе, Сейм "соединяется в боли с семьями, потерявшими близких в боевых действиях" и "отдает дань памяти всем воинам, павшим, защищая Украину, а также убитым мирным жителям".
Нижняя палата польского парламента выразила особую благодарность полякам, которые помогали и продолжают помогать гражданам Украины.
В резолюции депутаты также отметили, что от судьбы Украины зависит судьба Польши и Европы. Они также обратились к правительствам стран НАТО и ЕС с призывом "усилить всестороннюю поддержку Украины, в частности, обеспечить быструю поставку военной техники и боеприпасов, что позволит эффективно защитить страну от агрессора".
Пожалуйста, подождите...
З іншого боку, якщо ввезення українського збіжжя викликає таку реакцію у польських фермерів, то не варто намагатися впихнути невпихуєме, ставлячі під загрозу стосунки з нашим стратегічним партнером. Зараз чорноморський зерновий коридор працює з тією ж потужністю, як і до 24.02.2022. https://lb.ua/society/2024/01/11/593193_ukrainskiy_zernoviy_koridor.html Продавате це зерно в Африку, на Ближній Схід, Китай і будь-куди й не дражніть гусей. А то довели ситуацію, практично, до антипольської істерії та торгівельної війни.
Ти берега поплутав, москалик
....протест був незаконним, оскільки в країні заборонені масові зібрання.
а що не так ?
я сам безмасочників під час ковіду ганяв
в Державі має бути Закон та Порядок !
ой, та це ж вже партійна програма
Це була моя відповідь саме на цей пост.
І ще раз питаю: https://news.telegraf.com.ua/ukr/mir/2024-02-15/5834399-palili-shini-kidali-yaytsya-v-ofis-evrokomisii-u-polshchi-rozignali-miting-fermeriv-video розганяють, все таки, чи ні? Чи "то другоє"?
Или в этой вашей речи посполитой есть законы, либо их нет. Все, досвидос иди целуй пшека в дупу холоп
Тонко.
Коротка пам'ять, кацапський гуппі ?
Проблеми з фермерами вирішемо
FAKE OFF
@fakeofforg
Вантажі компаній спонсорів війни оминають блокаду та поза чергою їдуть в Україну. Польська транспортна компанія «Мamex sp. z o.o» яку контролює організатор блокади та відповідальна за перекриття п/п Ягодин польська політикиня Едіта Озигала, доставляє в Україну вантажі компанії https://twitter.com/hashtag/Nestle?src=hashtag_click #Nestle , яка визнана в Україні спонсором війни. Окрім «Мamex sp. z o.o», яка оформлена на її мати Регіну Мачіо, вони вдвох також володіють транспортною фірмою KMS LOGISTYKA SPÓŁKA. Ну а на саму Едіта Озигала оформлена PEO-Trans sp. z o.o. Після вчорашнього допису польські перевізники, які відверто обурені тим, як організатори блокади тупо заробляють, розповіли що за такі VIP рейси компанії Озигали брали в грудні 2023 по 9 000 євро за рейс, при ринковій 3 000 євро.
Аби суспільство було здоровим і било бариг по руках
І русня, і польські бариги в прибутку.
Аху-єнно смішно...
Если уж так боитесь неславянского языка, едьте в Чехию или Литву. Словения и Хорватия вон вообще сказка.
Так что, если дупа не особенно нагрета большими или халявными деньгами в Польше, уезжайте. Сделайте себе и Украине одолжение. И естественно не покупайте ничего польского.