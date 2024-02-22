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Госдепартамент США (1790) Иран (1734) россия (92987) баллистические ракеты (323)

США отслеживают ситуацию относительно передачи иранских ракет РФ, - Госдепартамент

Держдепартамент США

США отслеживают ситуацию относительно поставок в Россию ракет из Ирана и оружия из Северной Кореи.

Об этом сообщила в четверг во время встречи с журналистами в Вашингтоне первый заместитель помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии Юри Ким, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Мы видели сообщения о поставках оружия из Ирана в Россию и из Северной Кореи в Россию. И мы внимательно следим", - отметила представитель внешнеполитического ведомства США.

Читайте также: Иран поставил России около 400 баллистических ракет дальностью до 700 км, - Reuters

Она также отметила, что Соединенные Штаты работают над усилением санкций, чтобы "ограничить еще большее снабжение оружием и материалами", которые могут подпитывать войну России.

Снабжение Ираном ракет России

Накануне американские СМИ сообщили, что Иран передал России около 400 баллистических ракет класса "земля-земля". В частности, среди них могут быть баллистические ракеты Zolfaghar типа Fateh-110, способные поражать цели на расстоянии от 300 до 700 км.
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Топ комментарии
+14
Отдел статистики, а не международный жандарм.
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22.02.2024 22:14
+8
І шо?
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22.02.2024 22:13
+8
Вони пильно відстежували,як раша окуповувало Грузію частинами,починаючи з Абхазії.
Потім пильно відстежували за окупацією України,починаючи з Криму.
То їх покликаня - пильно відстежувати,поки їх не чіпають.
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22.02.2024 22:27
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І шо?
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22.02.2024 22:13 Ответить
З мови дипломатів це означає: ...надамо Україні засоби для їх знищення...

А Ви що хотіли? Щоб США влаштували гістерію?
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22.02.2024 22:19 Ответить
Вони пильно відстежували,як раша окуповувало Грузію частинами,починаючи з Абхазії.
Потім пильно відстежували за окупацією України,починаючи з Криму.
То їх покликаня - пильно відстежувати,поки їх не чіпають.
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22.02.2024 22:27 Ответить
я от тоже сиджу і відстежую ракету, яка в мій бік летить і може мене вбити.

а ти шо хотів, шоб я влаштовував істерію ?

А з мови дипломатів це значить, шо ***** мені будуть ваші соболєзнованія після того, як мене ця ракета хахєрячить
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22.02.2024 22:27 Ответить
Озабоченность 5-й степени и обеспокоенность 6-й степени. Или наоборот.
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22.02.2024 22:24 Ответить
Отдел статистики, а не международный жандарм.
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22.02.2024 22:14 Ответить
А к зеленскому притензий уже нет? Ах да, он же БОНЕВТИК, у него теперь индульгенция на госизмену, узурпация, казнокрадство.
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22.02.2024 22:31 Ответить
Претензії до Зеленського нікуди не відпали. Але зараз мова про США.
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22.02.2024 22:54 Ответить
Зеленський ворог і питань до нього немає, а ось до 73% бовдурів є.
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22.02.2024 23:10 Ответить
73% оберуть наступним президентом Безуглу.
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23.02.2024 08:11 Ответить
Все бачать, все знають, всім *****.
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22.02.2024 22:15 Ответить
Дух епохи, Zeitgeist.
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23.02.2024 13:29 Ответить
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22.02.2024 22:16 Ответить
І як успіхи? ублюдки
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22.02.2024 22:18 Ответить
Фух,зразу полегшало
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22.02.2024 22:18 Ответить
Продовжуйте стежити.
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22.02.2024 22:18 Ответить
США поставить уci крапки над i ! Переможе справедливiсть !
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22.02.2024 22:19 Ответить
Ага. І іранці, під пильним наглядом США, передали рашистам вже чотириста ракет.

США працює над санкціями, щоб обмежити ще більше постачання зброї та матеріалів.
Обмежили по саме не можу.
Словесним поносом не прикрити своє безсилля.
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22.02.2024 22:20 Ответить
Українці ставляться з розумінням.
Вони повсякчас відстежують, як їх мають за ніщо усі хто завгодно!
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22.02.2024 22:22 Ответить
Не "хто завгодно", а поки Зеленський,і не " за ніщо",а за лохів,яки обрали Янелоха зіцпрезидентом.
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22.02.2024 22:31 Ответить
Хотя бы обеспокоенность проявляют? Или просто отслеживают?
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22.02.2024 22:29 Ответить
Імпотенти з ірану з кореї не бачать Америка просто відстежують Ви такі слабкі Вас мають диктатори по полній Ви просто тепер країна 404 так сганбитися треба дуже напрягатись
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22.02.2024 22:33 Ответить
Звісно що відстежуйте, потім вкотре побентежитесь, а тоді підете бейсбольчик дивитися
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22.02.2024 22:40 Ответить
"Білий дім поки не підтверджує передачу іранських ракет"

Коли десятками балістичних іранських ракет обстріляють мирних Українців, тоді раптом побачуть, так напевно треба розуміти !?
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22.02.2024 23:16 Ответить
они выразят глибоку стурбованість
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22.02.2024 23:36 Ответить
Если бы бармалеи не считали что в Белом Доме сидят лохи, то они бы побоялись продавать ракеты параше.
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22.02.2024 23:45 Ответить
 
 