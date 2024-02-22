США отслеживают ситуацию относительно передачи иранских ракет РФ, - Госдепартамент
США отслеживают ситуацию относительно поставок в Россию ракет из Ирана и оружия из Северной Кореи.
Об этом сообщила в четверг во время встречи с журналистами в Вашингтоне первый заместитель помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии Юри Ким, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Мы видели сообщения о поставках оружия из Ирана в Россию и из Северной Кореи в Россию. И мы внимательно следим", - отметила представитель внешнеполитического ведомства США.
Она также отметила, что Соединенные Штаты работают над усилением санкций, чтобы "ограничить еще большее снабжение оружием и материалами", которые могут подпитывать войну России.
Снабжение Ираном ракет России
Накануне американские СМИ сообщили, что Иран передал России около 400 баллистических ракет класса "земля-земля". В частности, среди них могут быть баллистические ракеты Zolfaghar типа Fateh-110, способные поражать цели на расстоянии от 300 до 700 км.
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А Ви що хотіли? Щоб США влаштували гістерію?
Потім пильно відстежували за окупацією України,починаючи з Криму.
То їх покликаня - пильно відстежувати,поки їх не чіпають.
а ти шо хотів, шоб я влаштовував істерію ?
А з мови дипломатів це значить, шо ***** мені будуть ваші соболєзнованія після того, як мене ця ракета хахєрячить
США працює над санкціями, щоб обмежити ще більше постачання зброї та матеріалів.
Обмежили по саме не можу.
Словесним поносом не прикрити своє безсилля.
Вони повсякчас відстежують, як їх мають за ніщо усі хто завгодно!
Коли десятками балістичних іранських ракет обстріляють мирних Українців, тоді раптом побачуть, так напевно треба розуміти !?