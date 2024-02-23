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Самостоятельно РФ может производить 400-500 "шахедов" в месяц, - КНИИСЭ

шахед

Россия способна самостоятельно производить 400-500 ударных дронов-камикадзе "Shahed" в месяц.

Об этом сообщил руководитель отдела Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз (КНИИСЭ), где изучают ракетное, артиллерийское оружие и дроны Российской Федерации Андрей Кульчицкий, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на УП.

"У нас есть хвост одного из первых "кашных" "Шахедов" (серии "К". – Ред.) под номером 026. И теперь появился экземпляр под номером 2600 (сбитый над Киевом в середине февраля. – Ред.). Мы считали, что они производят их 400–500 штук в месяц", - отметил он.

По словам Кульчицкого, от первых прилетов этих дронов в украинский тыл осенью 2022 года и по сегодняшний день враг прошел несколько логистических и технологических этапов.

Первоначально "Шахеды", которые россияне называют "Герань-2", маркировались буквой "М", и на тот момент это были в полном смысле иранские БПЛА. Позже появилась серия "черных Шахедов" с буквой "Ы" – это серия аппаратов, собранных в России в качестве машинокомплекта, поставляемого из Ирана (со сменой на месте сборки навигационного оборудования).

Смотрите: Взрывотехники уничтожили боевую часть вражеского "Шахеда", сбитого на подступах к Киеву, - полиция. ФОТОрепортаж

"Есть третья серия, с буквой "К", которую они запускают по Украине сейчас. Можно сказать, что это уже российские дроны: их полная сборка, их навигационное оборудование и боевая часть", - добавил эксперт.

Кульчицкий отметил, что на первых этапах "Шахеды" кроме взрывчатки были оснащены поражающими элементами – шариками из вольфрама, которые при взрыве и при высоких температурах сохраняют свою форму и качества.

Сотни тысячи таких дробинок находились в широких силиконовых лентах, которыми "оберталась" часть корпуса. Но позже россияне отказались от этой затеи, сделав ставку на большие разрушения.

Смотрите также: РСЗО "HIMARS" поразило место дислокации операторов вражеского БПЛА "Zala" в селе Чернянка на Херсонщине. ВИДЕО
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Топ комментарии
+3
зрозуміло.
сьогодні на посту ледарі та нероби з КНДІСЕ.
насипають інфу, без перерви.
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23.02.2024 11:50
+2
Пожалійте зєлю, йому ж по відосіку на кожний знімати.
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23.02.2024 11:50
+2
Теж мені експерт. Та номер можна написати і 2907573. Отоді всеремося. Це не той експерт, що розслідував катастрофу з Монастирським?
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23.02.2024 11:52
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Правила форума Совет форумчан
Так ми ж тоже брались за аналог Шахеда
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23.02.2024 11:49 Ответить
зрозуміло.
сьогодні на посту ледарі та нероби з КНДІСЕ.
насипають інфу, без перерви.
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23.02.2024 11:50 Ответить
Пожалійте зєлю, йому ж по відосіку на кожний знімати.
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23.02.2024 11:50 Ответить
Теж мені експерт. Та номер можна написати і 2907573. Отоді всеремося. Це не той експерт, що розслідував катастрофу з Монастирським?
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23.02.2024 11:52 Ответить
Не потрібно ніяких номерів для рахунку,є завод під Єлабугою побудований з 0ля за 2ярда $ потужністю 1000шт.за місяць,мали вийти до Нового року.вийдуть до літа на проектну потужність і не треба ніяких Кульчицьких.щоб це усвідомити.
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23.02.2024 13:24 Ответить
Це хто сказав?
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23.02.2024 16:27 Ответить
Вже тут новина 18.49 США наклали санкції,але кожен може скласти скільки шахедів запускають щодня і за місяць,скільки ж і виробляють.
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23.02.2024 20:18 Ответить
Так, але там не йдеться про кількість. І складати не вийде. Ніхто не знає, скільки було і скільки звідки постачається. А від гігантизму пропаганда рашистська ніколи не відмовлялася. Он путін вже всю атомну зброю оновив.
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24.02.2024 00:51 Ответить
Мабуть мається на увазі складання дронів з готових іранських комплектів вузлів/агрегатів.
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23.02.2024 12:02 Ответить
ні. в них вже в минулому році їх майже повністю виготовляли.
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23.02.2024 12:37 Ответить
а де анонсовані 1 млн дронів від зеленого шашличніка ?
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23.02.2024 12:28 Ответить
Там же, де і дерева. Ще не виросли. От тільки Пашинський трохи заважає, піднатужитися потрібно, потужно.
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24.02.2024 00:54 Ответить
а ми можемо мільярди тратити на марафон і піар і де хоть 50ть аналогів шахеда на місяць
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23.02.2024 12:28 Ответить
це зовсім не мало. до того, що в них це не єдине джерело поставок.
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23.02.2024 12:36 Ответить
Соромлюсь, але спитаю: а ми?
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23.02.2024 14:01 Ответить


https://www.pravda.com.ua/rus/news/2024/02/23/7443320/ Байден объявил о новых более 500 санкциях против России
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23.02.2024 14:05 Ответить
на каждый Шахед по санкции
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23.02.2024 14:11 Ответить
Слабаки кацапи. Володя Херпіду сказав, що ми виготовляємо иільйон на рік і ще пів мільйона купують волонтери і ще пів мільйона дають західні країни.
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23.02.2024 15:17 Ответить
Бо ворог робить висновки і вчиться на ходу ми на 3 рік війни категорично НІ !бА БІЛЬШЕ МИ ВПЕРТО НЕ ХОЧЕМО ВИПРАВЛЯТИ ПОМИЛКИ !
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23.02.2024 16:03 Ответить
 
 