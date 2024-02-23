Самостоятельно РФ может производить 400-500 "шахедов" в месяц, - КНИИСЭ

Россия способна самостоятельно производить 400-500 ударных дронов-камикадзе "Shahed" в месяц.

Об этом сообщил руководитель отдела Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз (КНИИСЭ), где изучают ракетное, артиллерийское оружие и дроны Российской Федерации Андрей Кульчицкий, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на УП.

"У нас есть хвост одного из первых "кашных" "Шахедов" (серии "К". – Ред.) под номером 026. И теперь появился экземпляр под номером 2600 (сбитый над Киевом в середине февраля. – Ред.). Мы считали, что они производят их 400–500 штук в месяц", - отметил он.

По словам Кульчицкого, от первых прилетов этих дронов в украинский тыл осенью 2022 года и по сегодняшний день враг прошел несколько логистических и технологических этапов.

Первоначально "Шахеды", которые россияне называют "Герань-2", маркировались буквой "М", и на тот момент это были в полном смысле иранские БПЛА. Позже появилась серия "черных Шахедов" с буквой "Ы" – это серия аппаратов, собранных в России в качестве машинокомплекта, поставляемого из Ирана (со сменой на месте сборки навигационного оборудования).

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"Есть третья серия, с буквой "К", которую они запускают по Украине сейчас. Можно сказать, что это уже российские дроны: их полная сборка, их навигационное оборудование и боевая часть", - добавил эксперт.

Кульчицкий отметил, что на первых этапах "Шахеды" кроме взрывчатки были оснащены поражающими элементами – шариками из вольфрама, которые при взрыве и при высоких температурах сохраняют свою форму и качества.

Сотни тысячи таких дробинок находились в широких силиконовых лентах, которыми "оберталась" часть корпуса. Но позже россияне отказались от этой затеи, сделав ставку на большие разрушения.

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