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Новости Война
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беспилотник (3142) Днепр город (3934) жертвы (1988)

Погибших от удара "Шахеда" по многоэтажке в Днепре уже двое

рятувальник,дніпро,руйнування

Число жертв в результате удара "Шахеда" по многоэтажке в Днепре выросло до двух.

Об этом сообщил глава Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак, информирует Цензор.НЕТ.

"Между 8-м и 9-м этажами видно тело женщины. Добраться до него спасатели пока не могут. Для этого нужно демонтировать перекрытие", - сообщил Лысак.

Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что в многоэтажку в Днепре ночью 23 февраля попал беспилотник. Разрушены две квартиры. Спасатели достали из-под завалов тело погибшего.

 Также смотрите: Последствия атаки "шахедов" на Днепропетровщину: в больнице находятся два человека. ФОТОрепортаж
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23.02.2024 20:52 Ответить
ничего, две недели на родине зе-хозяевов тихо
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23.02.2024 21:00 Ответить
що сказати хотіло, лаптєноге чмо?
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23.02.2024 21:20 Ответить
тупое зелёное говницо, почему по твоим кацапам ничего не летит?
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24.02.2024 11:58 Ответить
Дурка чекає, ріпоїд!
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24.02.2024 12:59 Ответить
Жах
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24.02.2024 11:23 Ответить
 
 