Погибших от удара "Шахеда" по многоэтажке в Днепре уже двое

Число жертв в результате удара "Шахеда" по многоэтажке в Днепре выросло до двух.

Об этом сообщил глава Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак, информирует Цензор.НЕТ.

"Между 8-м и 9-м этажами видно тело женщины. Добраться до него спасатели пока не могут. Для этого нужно демонтировать перекрытие", - сообщил Лысак.

Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что в многоэтажку в Днепре ночью 23 февраля попал беспилотник. Разрушены две квартиры. Спасатели достали из-под завалов тело погибшего.

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