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Экс-премьер Британии Джонсон приехал в Киев

борис,джонсон

Бывший премьер-министр Британии Борис Джонсон во вторую годовщину полномасштабного вторжения России приехал в Киев.

Об этом он написал в своем твиттере, передает Цензор.НЕТ.

"В эту мрачную вторую годовщину вторжения Путина для меня большая честь быть здесь, в Украине. Я не сомневаюсь, что украинцы, с их несгибаемым мужеством, победят и вытеснят силы Путина – при условии, что мы предоставим им военную, политическую и экономическую помощь, в которой они нуждаются", - написал Джонсон.

Как ранее сообщалось, 24 февраля в Киев прибыли президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, премьер-министры Италии, Канады и Бельгии - Джорджа Мелони, Джастин Трюдо и Александр Де Кроо.

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Топ комментарии
+48
Джонсон у як завжди респект!!!
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24.02.2024 12:03
+38
Козак Джонсонюк
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24.02.2024 12:04
+34
Відосик з одного із візитів Бориса в Київ, де "вся президентська рать" вишикувалась в ряд і посміхаються, А Борис пройшовши мимо Дерьмака та його основних гвардійців почав ручкатись з іншими. А за те, що зірвав Стамбульські похорони Генітального піаніста - честь і хвала. Недарма ж х..... аж піниться від злоби, коли згадує Бориса Джонсона.
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24.02.2024 12:07
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Відпустіть мене до Києва з Борею Джонсонюком пообніматися!
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24.02.2024 11:56 Ответить
Амінь ! Відпускаю !
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24.02.2024 12:04 Ответить
Перед ротним зможете поклопотати?!!!
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24.02.2024 14:26 Ответить
ВОТ ЭТО СХОДКА !)
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24.02.2024 12:00 Ответить
Джонсон у як завжди респект!!!
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24.02.2024 12:03 Ответить
Молодець!
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24.02.2024 12:03 Ответить
Козак Джонсонюк
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24.02.2024 12:04 Ответить
Он трампа любит не забывай
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24.02.2024 12:22 Ответить
Джонсон здоровій людіни
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24.02.2024 12:06 Ответить
А трамп тогда какого человека если джонсон в его поддержку высказывается
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24.02.2024 12:23 Ответить
та мы уже знаем, что Порох бухал и братом закусывал
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24.02.2024 12:30 Ответить
Это правда (не про пороха) джонсон о трампе хорошего мнения если что
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24.02.2024 12:41 Ответить
Він першим приїхав до України і видтягнув зелю від тазика з мівіною. З нього почалась дієва підтримка Заходу.
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24.02.2024 12:38 Ответить
Приіїхали дорослі нашого піськограя карати
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24.02.2024 12:06 Ответить
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24.02.2024 12:57 Ответить
Відосик з одного із візитів Бориса в Київ, де "вся президентська рать" вишикувалась в ряд і посміхаються, А Борис пройшовши мимо Дерьмака та його основних гвардійців почав ручкатись з іншими. А за те, що зірвав Стамбульські похорони Генітального піаніста - честь і хвала. Недарма ж х..... аж піниться від злоби, коли згадує Бориса Джонсона.
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24.02.2024 12:07 Ответить
Тоді сподівалися, що за нас справді Захід впишеться, а Захід такий: "Ну , нє шмогла, нє шмогла".
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24.02.2024 13:50 Ответить

А скольких полудикая раSSея уже бы выслала на Север, сколько было бы смертей от этого - вы посчитали? Может, смертей в целом было бы еще больше. Сейчас хоть надежда на спасение от этих фашистов есть. А что, не устроили бы орки новый голодомор - Вы уверены в наличии каких-либо человеческих качеств у кремлевского режима?
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24.02.2024 17:22 Ответить
Добро пожаловать Джонсонюкку в Украину . Никогда не забудем кто спас Украину в 2022 когда все от нас отвернулись и давали нам 3 дня
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24.02.2024 12:22 Ответить
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24.02.2024 12:35 Ответить
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24.02.2024 12:29 Ответить
Вітаємо, Друже!
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24.02.2024 12:47 Ответить
Американський тезка ганьбить Бориса.
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24.02.2024 13:11 Ответить
Джонсон патриотичнее намного зелёной власти!
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24.02.2024 13:12 Ответить
Зазвичай, після візитів дорослих у Київ, хамсько-бидляцька риторика Банкової (яку вони вважають "дипломатією") на деякий час припиняється. А тут такий потужний десант! Може таки поставлять дєрьмака замість шмиги? Най хоч один підпис поставить, щоб задокументувати свої злочини...
Подивимось на зміну риторики...
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24.02.2024 13:16 Ответить
ну а шо...
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24.02.2024 13:41 Ответить
Кстати не плохо сегодня сказал американский дедушка к годовщине этой войны: ,,... Жестокость никогда не сокрушит волю свободных...,,. Это про нас.
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24.02.2024 14:44 Ответить
Джонсонюку - респект!
Пам'ятаємо все...
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24.02.2024 15:00 Ответить
Один з небагатьох політиків і державних діячів світу, що заслуговує на довічну повагу і подяку Української Нації.
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24.02.2024 17:43 Ответить
может радеть за то, что в тех бумагах написано: отсутствие своей армии (т.е. не более 50 тыс. штыков), никакого нового вооружения, любые учения для этой горстки военных только с роазрешения рашки и Китая... Это что??
Це щоб у будь-який момент захопити Україну і ліквідувати все, що було притаманне цій землі близько 1500 років. І куди тоді нам, українцям-русам, які живемо на своїй предковічній землі, українцям - прямим нащадкам Київської Русі, куди, по-вашому, нам із землі своїх предків їхати? Московський режим і його прислужники вже не приховують, що прагнуть нас знищити.
Ми миролюбний народ, і ми нікого не чіпаємо. (Україна віддавала москві свою зброю - вже ж не для того, щоб нападати). Але орда хоче захопити нашу землі, а нас вислати освоювати для неї північ. ТО ви, , кажіть людям правду.
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24.02.2024 17:58 Ответить
Вот его и надо назначать генсеком НАТО!
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24.02.2024 18:20 Ответить
WELCOME BORIS ! ! !
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24.02.2024 20:06 Ответить
 
 