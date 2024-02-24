Экс-премьер Британии Джонсон приехал в Киев

Бывший премьер-министр Британии Борис Джонсон во вторую годовщину полномасштабного вторжения России приехал в Киев.

Об этом он написал в своем твиттере, передает Цензор.НЕТ.

"В эту мрачную вторую годовщину вторжения Путина для меня большая честь быть здесь, в Украине. Я не сомневаюсь, что украинцы, с их несгибаемым мужеством, победят и вытеснят силы Путина – при условии, что мы предоставим им военную, политическую и экономическую помощь, в которой они нуждаются", - написал Джонсон.

Как ранее сообщалось, 24 февраля в Киев прибыли президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, премьер-министры Италии, Канады и Бельгии - Джорджа Мелони, Джастин Трюдо и Александр Де Кроо.

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