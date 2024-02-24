Экс-премьер Британии Джонсон приехал в Киев
Бывший премьер-министр Британии Борис Джонсон во вторую годовщину полномасштабного вторжения России приехал в Киев.
Об этом он написал в своем твиттере, передает Цензор.НЕТ.
"В эту мрачную вторую годовщину вторжения Путина для меня большая честь быть здесь, в Украине. Я не сомневаюсь, что украинцы, с их несгибаемым мужеством, победят и вытеснят силы Путина – при условии, что мы предоставим им военную, политическую и экономическую помощь, в которой они нуждаются", - написал Джонсон.
Как ранее сообщалось, 24 февраля в Киев прибыли президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, премьер-министры Италии, Канады и Бельгии - Джорджа Мелони, Джастин Трюдо и Александр Де Кроо.
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А скольких полудикая раSSея уже бы выслала на Север, сколько было бы смертей от этого - вы посчитали? Может, смертей в целом было бы еще больше. Сейчас хоть надежда на спасение от этих фашистов есть. А что, не устроили бы орки новый голодомор - Вы уверены в наличии каких-либо человеческих качеств у кремлевского режима?
Подивимось на зміну риторики...
Пам'ятаємо все...
Це щоб у будь-який момент захопити Україну і ліквідувати все, що було притаманне цій землі близько 1500 років. І куди тоді нам, українцям-русам, які живемо на своїй предковічній землі, українцям - прямим нащадкам Київської Русі, куди, по-вашому, нам із землі своїх предків їхати? Московський режим і його прислужники вже не приховують, що прагнуть нас знищити.
Ми миролюбний народ, і ми нікого не чіпаємо. (Україна віддавала москві свою зброю - вже ж не для того, щоб нападати). Але орда хоче захопити нашу землі, а нас вислати освоювати для неї північ. ТО ви, , кажіть людям правду.