Мошенники предлагают за деньги "включить" военнопленных в списки на обмен, - Лубинец

Злоумышленники обращаются к семьям военнопленных, предлагая за денежное вознаграждение "включить" их родных в списки на обмен или "ускорить" процесс обмена конкретного военнослужащего.

Об этом сообщил уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец, передает Цензор.НЕТ.

"Для этого они даже взламывают страницы должностных лиц государственных органов в социальных сетях. К сожалению, недавно мошенники сломали аккаунты работников Офиса омбудсмана. Мошенники якобы от имени этих работников присылали "просьбу" одолжить определенную сумму денег гражданам, с которыми происходило общение относительно их обращений в Секретариат Уполномоченного ВР Украины по правам человека", – говорится в сообщении.

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Лубинец подчеркнул, что работники Офиса омбудсмана добросовестно выполняют свои должностные обязанности в условиях военного положения и никогда не высказывали заявителям каких-либо просьб, в том числе и денежного характера.

"Обращаюсь к родным военнопленных: будьте осторожны и помните, что злоумышленники могут придумывать новые способы нажиться на человеческом горе", - подчеркнул Лубинец.

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