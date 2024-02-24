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військовополонені (857) шахрайство (1043) Лубінець Дмитро (553)

Шахраї пропонують за гроші "включити" військовополонених у списки на обмін, - Лубінець

обмін

Зловмисники звертаються до родин військовополонених, пропонуючи за грошову винагороду "включити" їхніх рідних до списків на обмін або "прискорити" процес обміну конкретного військовослужбовця.

Про це повідомив уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець, передає Цензор.НЕТ.

"Для цього вони навіть зламують сторінки посадових осіб державних органів у соціальних мережах. На жаль, нещодавно шахраї зламали акаунти працівників Офісу Омбудсмана. Недоброчесні нібито від імені цих працівників надсилали "прохання" позичити певну суму грошей громадянам, з якими відбувалося спілкування щодо їхніх звернень до Секретаріату Уповноваженого ВР України з прав людини", - йдеться в повідомленні.

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Лубінець наголосив, що працівники офісу омбудсмана сумлінно виконують свої посадові обов’язки в умовах воєнного стану та ніколи не висловлювали до заявників будь-яких прохань, зокрема й грошового характеру.

"Звертаюся до рідних військовополонених: будьте обережними та пам’ятайте – зловмисники можуть вигадувати нові способи нажитися на людському горі", - наголосив Лубінець.

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Шахраї з ОП
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24.02.2024 16:40 Відповісти
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24.02.2024 16:48 Відповісти
Дію ламають? Чи ОПа торгує данними?
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24.02.2024 16:57 Відповісти
А шо, в Дії є інформація про полоненних?
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24.02.2024 19:38 Відповісти
Перевірте.
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24.02.2024 20:19 Відповісти
Питання.
А за яким принципом і ким з нашої сторони формуються списки на обмін?
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24.02.2024 16:57 Відповісти
Із-за цього і користають шахраї+*спорчений телефон*серед родин полонених.
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24.02.2024 19:00 Відповісти
А можна я з них зніму шкуру превселюдно і їх сімї оголосити ворогами народу !
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24.02.2024 17:16 Відповісти
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24.02.2024 17:54 Відповісти
 
 