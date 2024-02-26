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Венгрия (1836) НАТО (8642) Швеция (969)

Парламент Венгрии ратифицировал заявку Швеции на вступление в НАТО

нато,швеція

Парламент Венгрии ратифицировал заявку Швеции на вступление в НАТО, устранив последнее препятствие на пути страны к членству.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду".

За ратификацию протокола о вступлении Швеции в НАТО проголосовали 188 депутатов венгерского парламента, против которых выступили шестеро.

Формально процесс ратификации завершится после того, как ратификационный протокол подпишет президент Венгрии и будет опубликован в официальном вестнике. Это, как ожидается, произойдет в течение следующей недели.

Венгрия, как известно, была последней страной-членом НАТО, которая не согласовывала вступление Швеции в Североатлантический альянс.

Читайте также: Генсек НАТО Столтенберг приветствовал решение Турции о ратификации членства Швеции в Альянсе

Долгое время Будапешт утверждал, что поддерживает вступление Швеции и будет "не последним", кто его одобрит. На практике же ратификация в венгерском парламенте произошла позже, чем даже в Турции, которая до последнего активно критиковала Швецию из-за недостаточной "борьбы с терроризмом".

Вступление Швеции в НАТО

Швеция и Финляндия подали заявку на вступление в Альянс полтора года назад. Хельсинки вступили в НАТО в июне 2023 года, а заявку Швеции ратифицировали все страны НАТО, кроме Венгрии.

23 января парламент Турции ратифицировал заявление Швеции о вступлении в НАТО.

Премьер Венгрии Виктор Орбан призвал свой парламент к аналогичному шагу.

В начале февраля депутаты от партии венгерского премьер-министра Виктора Орбана бойкотировали парламентское заседание по вступлению Швеции в НАТО.
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Топ комментарии
+11
Вітаємо Швецію!🇺🇦🇸🇪
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26.02.2024 18:18
+8
ураааааааааа )) Балтійське море стало внутрішнім морем НАТО )))
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26.02.2024 18:43
+5
Швеции это стоило контракта на Gripen.
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26.02.2024 18:16
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Правила форума Совет форумчан
Швеции это стоило контракта на Gripen.
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26.02.2024 18:16 Ответить
Відмашку дав мордор,значить будуть блокувати щось важливіше
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26.02.2024 18:16 Ответить
Очко заіграло.
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26.02.2024 18:27 Ответить
Невже таки ви*бали ******* ?!
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26.02.2024 18:29 Ответить
молодці, дайте орбану цукерок
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26.02.2024 18:16 Ответить
Так, а яка "перешкода" була для *******?
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26.02.2024 18:16 Ответить
Чекали поки Гріпен продасть літаки Філіпінам і Угорщині.
Але, дасть Бог, і ЗСУ щось лишиться
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26.02.2024 18:21 Ответить
розумні шведи заявили що готові віддати нам декілька своїх Гріпенів, тоді виявилось що Угорщина дуже хоче їх придбати собі) Тому за умови що шведи продадуть їх Орбану, мадяри погодились на ратифікацію. Але звісно ніяких Гріпенів шведи б нам не дали, та й нам вони не потрібні бо нікому на них літати та й обслуговувати теж немає кому
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26.02.2024 18:23 Ответить
Зрозумів, дякую.
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26.02.2024 18:30 Ответить
Грипени краще підходять длі українськиї умов експлуатації, не треба їх відкідати.
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26.02.2024 18:52 Ответить
Том Купер (а він власне все життя дослідженням повітряних воєн займається) десь писав, що вважає, що Гріпени набагато кращі для України від Ф-16 (навіть з повною начинкою, а такої не дадуть) .
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26.02.2024 19:10 Ответить
Так і є. Ставку на Ф-16 зробили бо США їх надасть швидше ніж повільна і залежна від агентів пуйла ненадійна Європа, і загалом їх більше в наявності.
Але тут з'являється трамп...
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26.02.2024 19:29 Ответить
все вірно, але треба дивитись на перспективу. Гріпенів за весь час існування створено було десь 250 шт всього, Швеція всі нам не віддасть, а робити вона їх може по півтори штуки в місяць, у найкращому випадку. А Ф16 лише у Штатів тисячи 3000, з них половина це залишкове майно, яке вже Штатам і не знадобиться ніколи
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26.02.2024 19:37 Ответить
Вітаємо Швецію!🇺🇦🇸🇪
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26.02.2024 18:18 Ответить
Тяжко віриться що ****** порозумнішали. Якась таємниця криється в цій дії.
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26.02.2024 18:21 Ответить
путин вяликий стратеГ - уря таварищи
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26.02.2024 18:22 Ответить
Русня мілостіво разрєшіла. Не просто так, мабуть.
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26.02.2024 18:24 Ответить
оРбан, а що сталося??? Піздю...лей отримав замість грошенят??? Отж, знай своє місце, шавка путлєровська!!!
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26.02.2024 18:29 Ответить
ураааааааааа )) Балтійське море стало внутрішнім морем НАТО )))
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26.02.2024 18:43 Ответить
"а как дысал, как дысал". И зачем? Все равно ведь пришлось сделать!
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26.02.2024 19:02 Ответить
Вітаю НАТО з внутрішнім Балтійським морем.
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26.02.2024 19:09 Ответить
Мабуть скоро побачимо російські грифони замість Гріпенів.

Бо угри продадуть на рашу а ті вже зворотним інженірінгом зроблять літак 10 покоління.
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26.02.2024 19:10 Ответить
В угорців вже давно є 14 Гріпенів в оренді. Якби хотіли, то вже б давно передали деталі. А повністю продати не зможуть без дозволу Швеції.
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26.02.2024 20:37 Ответить
Нравіться не нравіться НАТО разшіряється Пуйло придбав додаткову чорну валізу
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26.02.2024 19:22 Ответить
Если шведов так брали в НАТО с проволочками и задрочками, то что будет по нам!? Хотя скорее всего этого не будет уже. Просто к тому далёкому времени само НАТО просто и не будет нужно и не только нам. Шведы последние.
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26.02.2024 22:22 Ответить
Рашці тепер треба збирати манатки і звалювати з Балтійського моря
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27.02.2024 01:19 Ответить
Ці продажні сикливі мадяри зі всіх сил пнуться показати, що вони є. Але, поскільки на щось толкове і корисне вони нездалі, то заявляють про себе, або вставляючи "палки в колеса" європейцям, або щось обсерають, щоб воняло і всі на них звертали увагу.
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27.02.2024 08:21 Ответить
 
 