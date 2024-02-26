Парламент Венгрии ратифицировал заявку Швеции на вступление в НАТО, устранив последнее препятствие на пути страны к членству.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду".

За ратификацию протокола о вступлении Швеции в НАТО проголосовали 188 депутатов венгерского парламента, против которых выступили шестеро.

Формально процесс ратификации завершится после того, как ратификационный протокол подпишет президент Венгрии и будет опубликован в официальном вестнике. Это, как ожидается, произойдет в течение следующей недели.

Венгрия, как известно, была последней страной-членом НАТО, которая не согласовывала вступление Швеции в Североатлантический альянс.

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Долгое время Будапешт утверждал, что поддерживает вступление Швеции и будет "не последним", кто его одобрит. На практике же ратификация в венгерском парламенте произошла позже, чем даже в Турции, которая до последнего активно критиковала Швецию из-за недостаточной "борьбы с терроризмом".

Вступление Швеции в НАТО

Швеция и Финляндия подали заявку на вступление в Альянс полтора года назад. Хельсинки вступили в НАТО в июне 2023 года, а заявку Швеции ратифицировали все страны НАТО, кроме Венгрии.

23 января парламент Турции ратифицировал заявление Швеции о вступлении в НАТО.

Премьер Венгрии Виктор Орбан призвал свой парламент к аналогичному шагу.

В начале февраля депутаты от партии венгерского премьер-министра Виктора Орбана бойкотировали парламентское заседание по вступлению Швеции в НАТО.