Восстановление контроля над Крымом является стратегической задачей для Украины, - замминистра обороны Клименков

Замминистра обороны заявил, что стратегической задачей Украины является возвращение контроля над Крымом.

Об этом заявил заместитель министра обороны Украины Дмитрий Клименков во время выступления на форуме "26-2-14: Война началась в Крыму", передает Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм-канал Минобороны.

Как отмечается в сообщении, цель этого мероприятия – напомнить и подчеркнуть, что российская агрессия против Украины началась с оккупации Крыма в 2014 году, и что только с освобождением и реинтеграцией Крыма война будет завершена.

"В этом направлении мы уже сделали очень много: ряд побед над российским флотом в течение последних двух лет - это то, что уже вошло в учебники по военному делу. Это то, что закладывает фундамент для дальнейших действий наших Сил безопасности и обороны для дальнейшей деоккупации Крыма ", – подчеркнул Клименков.

Также он обратился ко всем гражданам Украины, которые сейчас находятся в оккупации в Крыму: "Наши воины каждый день работают для вашего освобождения. Они воюют, чтобы освободить свой дом. Это обязательно произойдет!"

Кроме того, в событии приняли участие чиновники, народные депутаты Украины, дипломаты, национальные и международные эксперты. Организаторами форума выступали Представительство президента Украины в Автономной Республике Крым, Крымская платформа, Государственное предприятие "Мультимедийная платформа иновещания Украины".

"Безопасность в Черном море - приоритет для Украины и международного сообщества, поскольку этот регион играет стратегически важную роль в обеспечении энергетической и продовольственной безопасности и торговли", - резюмировал замминистра.

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