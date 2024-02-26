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Крым (26005) Минобороны (9042) деоккупация (844)

Восстановление контроля над Крымом является стратегической задачей для Украины, - замминистра обороны Клименков

кліменков

Замминистра обороны заявил, что стратегической задачей Украины является возвращение контроля над Крымом.

Об этом заявил заместитель министра обороны Украины Дмитрий Клименков во время выступления на форуме "26-2-14: Война началась в Крыму", передает Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм-канал Минобороны.

Как отмечается в сообщении, цель этого мероприятия – напомнить и подчеркнуть, что российская агрессия против Украины началась с оккупации Крыма в 2014 году, и что только с освобождением и реинтеграцией Крыма война будет завершена.

"В этом направлении мы уже сделали очень много: ряд побед над российским флотом в течение последних двух лет - это то, что уже вошло в учебники по военному делу. Это то, что закладывает фундамент для дальнейших действий наших Сил безопасности и обороны для дальнейшей деоккупации Крыма ", – подчеркнул Клименков.

Также он обратился ко всем гражданам Украины, которые сейчас находятся в оккупации в Крыму: "Наши воины каждый день работают для вашего освобождения. Они воюют, чтобы освободить свой дом. Это обязательно произойдет!"

Кроме того, в событии приняли участие чиновники, народные депутаты Украины, дипломаты, национальные и международные эксперты. Организаторами форума выступали Представительство президента Украины в Автономной Республике Крым, Крымская платформа, Государственное предприятие "Мультимедийная платформа иновещания Украины".

"Безопасность в Черном море - приоритет для Украины и международного сообщества, поскольку этот регион играет стратегически важную роль в обеспечении энергетической и продовольственной безопасности и торговли", - резюмировал замминистра.

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Топ комментарии
+22
Вже наразі пора перейматись утриманням Харкова та Запоріжжя...
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26.02.2024 18:48
+16
Дайте цьому хлопцеві лопату, нехай іде звільняє!
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26.02.2024 18:50
+15
Циган ще корову не купив а вже бив дітей щоб молоко не розливали.
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26.02.2024 18:53
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Правила форума Совет форумчан
Вже наразі пора перейматись утриманням Харкова та Запоріжжя...
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26.02.2024 18:48 Ответить
Крим - хєрня. Контроль над москвой повертати треба. Давай, хєнєрал, жгі ісчо.
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26.02.2024 18:49 Ответить
Дайте цьому хлопцеві лопату, нехай іде звільняє!
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26.02.2024 18:50 Ответить
Хай рот свій вонючий закриє.
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26.02.2024 18:51 Ответить
Кліменкову більше не наливайте
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26.02.2024 18:52 Ответить
Циган ще корову не купив а вже бив дітей щоб молоко не розливали.
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26.02.2024 18:53 Ответить
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26.02.2024 19:11 Ответить
нагадаю дати зеленому неуку

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26.02.2024 18:55 Ответить
Бла-бла форум по Криму-це якраз саме те,що сьогодні вкрай актуальне!
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26.02.2024 18:55 Ответить
Це саме тому оманський осел-бідоносець відправив 17млрд на дороги. Це точно допоможе деокупувати Крим.
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26.02.2024 18:55 Ответить
Просто серуть народу в очі. Кретини тримайте що є!
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26.02.2024 18:57 Ответить
Згоден з вами пан Клименко, Крым нужно возвращать. А то как то не справедливо получилось с этой территорией, которую сдали без единого выстрела.
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26.02.2024 18:57 Ответить
Він не Клименко, а Клименков, а отже не пан, а гаспадін, Лэша.
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26.02.2024 19:05 Ответить
Спочатку скажи за кого ти голосував у другому турі у 2010, 2014 та 2019 і чому саме за його.
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26.02.2024 19:20 Ответить
Дуже важлива, правильна та своєчасна заява,
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26.02.2024 19:00 Ответить
,
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26.02.2024 19:03 Ответить
Фантазер.
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26.02.2024 19:03 Ответить
А цей 3.14здабол в армії служив? Чи цей льотчик тільки в МАУ "літав" ?
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26.02.2024 19:04 Ответить
Він там ефективно керував закупками. Тому ні, навіть не пропонуйте, він воювати не буде, але всім розкаже як це робити.
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26.02.2024 21:13 Ответить
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26.02.2024 19:06 Ответить
Отключите ему интернет.
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26.02.2024 19:13 Ответить
и свет
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26.02.2024 19:21 Ответить
Відступили з Авдіївки і далі... нависає загроза над Куп'янськом, Харьковом, Запоріжжям... на фронті недостаток воїнів, ***********, агресор перейшов в наступ, намагається нащупати слабе місце для прориву...., а вони про "радянський народ житиме при комунізмі".
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26.02.2024 19:14 Ответить
вы сначала над Ласточкино восстановите
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26.02.2024 19:16 Ответить
https://korrespondent.net/ukraine/4666562-venhryia-ratyfytsyrovala-zaiavku-shvetsyy-v-nato Венгрия ратифицировала заявку Швеции в НАТО
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26.02.2024 19:24 Ответить
А Джемілєв і надалі в Києві партизанить? Хоче на горбі у Микол в рай в'їхати?
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26.02.2024 19:39 Ответить
" зелені відновлювачі"..."зелені" зрадники відновіть контроль для початку над тими українськими територіями,котрі були залишені Петром, як українські і котрі були продані в ОМАНІ куйлу...
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26.02.2024 19:39 Ответить
бєзХфамільний, не заїпався ще???--- пєтя за Крим ще відповідатиме,
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26.02.2024 19:46 Ответить
"За Крим" є кому відповідати.
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26.02.2024 19:52 Ответить
Сподіваюся, що цей час прийде.
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26.02.2024 20:03 Ответить
Рекс не гавкай. Спочатку переглянь коли був окупований Крим і коли Петра обрали президентом ???
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26.02.2024 22:26 Ответить
Когда вы уже напьетесь того кофе!
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26.02.2024 20:00 Ответить
Є в планах повна мобілізація кримських татар з тилу та інших країн заради звільнення їх тимчасово окупованої батьківщини, чи вони (як пан Умєров та його ставленики) надають перевагу бойовим діям в теплому кабінеті заробляючи мільйони для родин в США, чекаючи, поки Крим визволять ціною власного життя та здоров'я мобілізовані українці? А щойно це станеться одразу повернуться до звичної практики самозахоплення землі, вимог автономії та почнуть заробляти, вирощуючи канабіс, як це анонсував тупий клоун.
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26.02.2024 20:28 Ответить
Після 18 березня 2014 року киримли ніякої автономії від України не отримають. Автономію треба було захищати.
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26.02.2024 22:57 Ответить
Дмитро Кліменков З липня 2023 по жовтень 2023 роки - комерційний директор Акціонерного товариства «Укртрансгаз».
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26.02.2024 22:16 Ответить
 
 