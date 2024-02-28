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ПВО (2495) Воздушные силы (2008)

Силы ПВО уничтожили 10 из 10 "шахедов", - Воздушные силы

ппо

В ночь на 28 февраля 2024 года противник атаковал зенитными управляемыми ракетами С-300 из оккупированной Донетчины и 10 ударными БпЛА типа "Shahed"

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в Воздушных силах ВСУ.

Отмечается, что в пределах Одесской и Николаевской областей силы ПВО уничтожили все 10 шахедов.

Ранее сообщалось, что в Одессе в результате падения обломков БПЛА произошел пожар на энергообъекте.

Читайте: "Шахеды" атаковали Одессу: произошло замыкание и пожар на энергообъекте
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Влучно стріляють - попали в "десятку"!
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28.02.2024 08:15 Ответить
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28.02.2024 08:19 Ответить
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28.02.2024 08:43 Ответить
10 з 10... Ну ось, а казали, що Захiд припинив нам допомагати з боеприпасами.
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28.02.2024 14:09 Ответить
 
 