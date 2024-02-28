Силы ПВО уничтожили 10 из 10 "шахедов", - Воздушные силы
В ночь на 28 февраля 2024 года противник атаковал зенитными управляемыми ракетами С-300 из оккупированной Донетчины и 10 ударными БпЛА типа "Shahed"
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в Воздушных силах ВСУ.
Отмечается, что в пределах Одесской и Николаевской областей силы ПВО уничтожили все 10 шахедов.
Ранее сообщалось, что в Одессе в результате падения обломков БПЛА произошел пожар на энергообъекте.
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Luk Viktor
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AbOriginal_UA
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alexandr shamov
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