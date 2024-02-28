Сили ППО знищили 10 із 10 "шахедів", - Повітряні сили

У ніч на 28 лютого 2024 року противник атакував зенітними керованими ракетами С-300 з окупованої Донеччини та 10 ударними БпЛА типу "Shahed"

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у Повітряних силах ЗСУ.

Зазначається, що у межах Одеської та Миколаївської областей сили ППО знищили усі 10 шахедів.

Раніше повідомляли, що в Одесі внаслідок падіння уламків БпЛА сталася пожежа на енергооб'єкті.

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