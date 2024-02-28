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Сили ППО знищили 10 із 10 "шахедів", - Повітряні сили

ппо

У ніч на 28 лютого 2024 року противник атакував зенітними керованими ракетами С-300 з окупованої Донеччини та 10 ударними БпЛА типу "Shahed"

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у Повітряних силах ЗСУ.

Зазначається, що у межах Одеської та Миколаївської областей сили ППО знищили усі 10 шахедів.

Раніше повідомляли, що в Одесі внаслідок падіння уламків БпЛА сталася пожежа на енергооб'єкті.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": "Шахеди" з Чорного моря рухаються в напрямку Одещини та Миколаївщини, - Повітряні сили ЗСУ

Автор: 

ППО (3208) Повітряні сили (2663)


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Влучно стріляють - попали в "десятку"!
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28.02.2024 08:15 Відповісти
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28.02.2024 08:19 Відповісти
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28.02.2024 08:43 Відповісти
10 з 10... Ну ось, а казали, що Захiд припинив нам допомагати з боеприпасами.
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28.02.2024 14:09 Відповісти
 
 