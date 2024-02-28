Сили ППО знищили 10 із 10 "шахедів", - Повітряні сили
У ніч на 28 лютого 2024 року противник атакував зенітними керованими ракетами С-300 з окупованої Донеччини та 10 ударними БпЛА типу "Shahed"
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у Повітряних силах ЗСУ.
Зазначається, що у межах Одеської та Миколаївської областей сили ППО знищили усі 10 шахедів.
Раніше повідомляли, що в Одесі внаслідок падіння уламків БпЛА сталася пожежа на енергооб'єкті.
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Luk Viktor
показати весь коментар28.02.2024 08:15 Відповісти Мені подобається 4
AbOriginal_UA
показати весь коментар28.02.2024 08:19 Відповісти Мені подобається 0
частный сектор
показати весь коментар28.02.2024 08:43 Відповісти Мені подобається 1
alexandr shamov
показати весь коментар28.02.2024 14:09 Відповісти Мені подобається 0
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль