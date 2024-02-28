Китай отправит спецпредставителя в турне по России, Украине и странам ЕС
Специальный представитель Китая Ли Хуэй посетит Россию, Украину и страны Евросоюза. Он намерен провести новый раунд переговоров для "разрешения украинского кризиса".
Об этом сообщили в МИД Китая, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Украинскую правду.
"Ли Хуэй, специальный представитель правительства Китая по делам Евразии, посетит Россию, штаб-квартиру ЕС, Польшу, Украину, Германию и Францию, начиная со 2 марта, чтобы провести второй раунд челночной дипломатии для продвижения политического разрешения украинского кризиса", - говорится в сообщении.
Напомним, Ли Хуэй посещал Украину весной 2023 года. Тогда во время встречи с президентом Владимиром Зеленским он заявил, что панацеи от "кризиса" не существует, а прекращение войны потребует "создание условий для прекращения огня и мирных переговоров".
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Відправить "спецпредставника'' , тобто шпигуна.
Просто ***!
Li ***
Як добре, що я старий і скоро помру!
До слова - я теж старий і за статистикою помру наступного року на початку зими.
P.S.
Китайці дуже добре знають ,що значить прізвище цього пана в перекладі з російської.
Це у них такий юмор.