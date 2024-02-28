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Китай (2793) россия (93025) Евросоюз (16691) Ли Хуэй (31)

Китай отправит спецпредставителя в турне по России, Украине и странам ЕС

лі,хуей

Специальный представитель Китая Ли Хуэй посетит Россию, Украину и страны Евросоюза. Он намерен провести новый раунд переговоров для "разрешения украинского кризиса".

Об этом сообщили в МИД Китая, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Украинскую правду.

"Ли Хуэй, специальный представитель правительства Китая по делам Евразии, посетит Россию, штаб-квартиру ЕС, Польшу, Украину, Германию и Францию, начиная со 2 марта, чтобы провести второй раунд челночной дипломатии для продвижения политического разрешения украинского кризиса", - говорится в сообщении.

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Напомним, Ли Хуэй посещал Украину весной 2023 года. Тогда во время встречи с президентом Владимиром Зеленским он заявил, что панацеи от "кризиса" не существует, а прекращение войны потребует "создание условий для прекращения огня и мирных переговоров".
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Топ комментарии
+20
Та не **** він!
Просто ***!
Li ***
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28.02.2024 10:40
+19
"Української кризи"? Щоб на тих китайоз така ж ''криза" на сто років напала.
Відправить "спецпредставника'' , тобто шпигуна.
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28.02.2024 10:40
+17
Української кризи немає, є напад Росії на незалежну країну - Україну. І поки окуповані території України не повернуться до України не може бути ніяких перемовин
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28.02.2024 10:45
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Та хаи іде ****
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28.02.2024 10:40 Ответить
"Української кризи"? Щоб на тих китайоз така ж ''криза" на сто років напала.
Відправить "спецпредставника'' , тобто шпигуна.
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28.02.2024 10:40 Ответить
Та не **** він!
Просто ***!
Li ***
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28.02.2024 10:40 Ответить
Сиділи б і далі маком та термоси виробляли. Долю планети вони тепер вирішують, мля...
Як добре, що я старий і скоро помру!
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28.02.2024 10:47 Ответить
Коли саме?
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28.02.2024 11:09 Ответить
Чому ж тільки термоси? Ще ліхтарики на "круглих" батарейках і кеди (це з мого дитинства).
До слова - я теж старий і за статистикою помру наступного року на початку зими.
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28.02.2024 13:09 Ответить
з **** Лі ?
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28.02.2024 10:42 Ответить
так уже ж приезжал
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28.02.2024 10:43 Ответить
Один раз СиЦзиньПин вже поводив своїм ***** по рф , Україні та Європі. Вочевидь , сподобалось. Вирішив повторити.
P.S.
Китайці дуже добре знають ,що значить прізвище цього пана в перекладі з російської.
Це у них такий юмор.
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28.02.2024 11:57 Ответить
Нічого дивного, що об'їзди довіреної особи мають регулярний характер. Імператору треба достеменно знати стан справ на "ісконно кітайскіх тєріторіях, врємєнно акупірованих варварскімі плємєнамі". А саме хто з них "лягли і просють".
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28.02.2024 13:14 Ответить
кАвід новий притаскає , Щур,),
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28.02.2024 10:44 Ответить
із 2-го по 17-е березня буде мандрувати? А в рашку 18-19 березня?
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28.02.2024 10:45 Ответить
Української кризи немає, є напад Росії на незалежну країну - Україну. І поки окуповані території України не повернуться до України не може бути ніяких перемовин
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28.02.2024 10:45 Ответить
Дурне поїхало в турне
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28.02.2024 10:48 Ответить
Цікаво чого ви краснозаді ху-соси не "вели переговори" з Японією в WW2, а сиділи, чекали поки їх не вигонють.
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28.02.2024 10:49 Ответить
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28.02.2024 10:56 Ответить
коммунистам верить - в жопе жить. Но пусть приезжает, просто встречу лучше назначать под Бахмутом.
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28.02.2024 10:59 Ответить
Пошли в жопу коммуняки прклятые.
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28.02.2024 11:08 Ответить
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28.02.2024 11:10 Ответить
***-накуй!
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28.02.2024 11:18 Ответить
Дурне поїде у турне!
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28.02.2024 11:18 Ответить
з таким прізвищен товариш сі натякає нам що ми отримаєм від цього турне.
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28.02.2024 11:38 Ответить
І він нахер всрався,шпигуняка
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28.02.2024 11:41 Ответить
Знову **** відправляють в турне?
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28.02.2024 11:53 Ответить
Шпійон?
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28.02.2024 12:12 Ответить
дурне поїхало в турне)
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28.02.2024 12:58 Ответить
Рекомендую йому під час турне користуватися крейсером москва!
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28.02.2024 13:12 Ответить
кращє шо може зробити ЄС і Україна нахєр послати цього представника разом з Китаєм
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28.02.2024 13:52 Ответить
ляхам честі забагато!!! А британці і США теж повинні бути в цьому списку
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28.02.2024 14:38 Ответить
КИТАЙ ЧИ НЕ ЄДИНА КРАЇНА В СВІТІ ЯКА ВИГРАЄ ВІД ВІЙНИ В УКРАЇНІ І НІЧОГО НЕ ВТРАЧАЄ
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28.02.2024 14:39 Ответить
приїде *** з кацапською ***ньою...
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28.02.2024 14:43 Ответить
зустріч з <********* повина бути в Авдіївці або Бахмуті
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28.02.2024 15:00 Ответить
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28.02.2024 15:07 Ответить
У КНР вагаються чи вступати в конфронтацію з Заходом, а цей шпіон має зібрати певну інформацію,можливо вони побачать свою вигоду у поразці рф та її поділі.
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28.02.2024 15:26 Ответить
Йде *****
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28.02.2024 17:22 Ответить
Женіть його під три дракона !!!
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28.02.2024 18:06 Ответить
Та нах цей косоокий в Україні потрібен. До своїх васалів хай і пре.
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29.02.2024 05:14 Ответить
 
 