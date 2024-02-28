Китай відправить спецпредставника в турне Росією, Україною та країнами ЄС

Спеціальний представник Китаю Лі Хуей навесні відвідає Росію, Україну і країни Євросоюзу. Він збирається провести новий раунд переговорів для "вирішення української кризи".

Про це повідомили в МЗС Китаю, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Українську правду.

"Лі Хуей, спеціальний представник уряду Китаю у справах Євразії, відвідає Росію, штаб-квартиру ЄС, Польщу, Україну, Німеччину та Францію, починаючи з 2 березня, щоб провести другий раунд човникової дипломатії для просування політичного вирішення української кризи", - йдеться у повідомленні.

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Нагадаємо, Лі Хуей відвідував Україну навесні 2023 року. Тоді під час зустрічі з президентом Володимиром Зеленським він заявив, що панацеї від "кризи" не існує, а припинення війни вимагатиме "створення умов для припинення вогню і мирних переговорів".