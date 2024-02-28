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Новини
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Китай відправить спецпредставника в турне Росією, Україною та країнами ЄС

лі,хуей

Спеціальний представник Китаю Лі Хуей навесні відвідає Росію, Україну і країни Євросоюзу. Він збирається провести новий раунд переговорів для "вирішення української кризи".

Про це повідомили в МЗС Китаю, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Українську правду.

"Лі Хуей, спеціальний представник уряду Китаю у справах Євразії, відвідає Росію, штаб-квартиру ЄС, Польщу, Україну, Німеччину та Францію, починаючи з 2 березня, щоб провести другий раунд човникової дипломатії для просування політичного вирішення української кризи", - йдеться у повідомленні.

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Нагадаємо, Лі Хуей відвідував Україну навесні 2023 року. Тоді під час зустрічі з президентом Володимиром Зеленським він заявив, що панацеї від "кризи" не існує, а припинення війни вимагатиме "створення умов для припинення вогню і мирних переговорів".

Автор: 

Китай (4618) росія (65316) Євросоюз (13434) Лі Хуей (36)


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Топ коментарі
+20
Та не **** він!
Просто ***!
Li ***
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28.02.2024 10:40
+19
"Української кризи"? Щоб на тих китайоз така ж ''криза" на сто років напала.
Відправить "спецпредставника'' , тобто шпигуна.
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28.02.2024 10:40
+17
Української кризи немає, є напад Росії на незалежну країну - Україну. І поки окуповані території України не повернуться до України не може бути ніяких перемовин
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28.02.2024 10:45
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Та хаи іде ****
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28.02.2024 10:40 Відповісти
"Української кризи"? Щоб на тих китайоз така ж ''криза" на сто років напала.
Відправить "спецпредставника'' , тобто шпигуна.
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28.02.2024 10:40 Відповісти
Та не **** він!
Просто ***!
Li ***
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28.02.2024 10:40 Відповісти
Сиділи б і далі маком та термоси виробляли. Долю планети вони тепер вирішують, мля...
Як добре, що я старий і скоро помру!
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28.02.2024 10:47 Відповісти
Коли саме?
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28.02.2024 11:09 Відповісти
Чому ж тільки термоси? Ще ліхтарики на "круглих" батарейках і кеди (це з мого дитинства).
До слова - я теж старий і за статистикою помру наступного року на початку зими.
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28.02.2024 13:09 Відповісти
з **** Лі ?
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28.02.2024 10:42 Відповісти
так уже ж приезжал
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28.02.2024 10:43 Відповісти
Один раз СиЦзиньПин вже поводив своїм ***** по рф , Україні та Європі. Вочевидь , сподобалось. Вирішив повторити.
P.S.
Китайці дуже добре знають ,що значить прізвище цього пана в перекладі з російської.
Це у них такий юмор.
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28.02.2024 11:57 Відповісти
Нічого дивного, що об'їзди довіреної особи мають регулярний характер. Імператору треба достеменно знати стан справ на "ісконно кітайскіх тєріторіях, врємєнно акупірованих варварскімі плємєнамі". А саме хто з них "лягли і просють".
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28.02.2024 13:14 Відповісти
кАвід новий притаскає , Щур,),
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28.02.2024 10:44 Відповісти
із 2-го по 17-е березня буде мандрувати? А в рашку 18-19 березня?
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28.02.2024 10:45 Відповісти
Української кризи немає, є напад Росії на незалежну країну - Україну. І поки окуповані території України не повернуться до України не може бути ніяких перемовин
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28.02.2024 10:45 Відповісти
Дурне поїхало в турне
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28.02.2024 10:48 Відповісти
Цікаво чого ви краснозаді ху-соси не "вели переговори" з Японією в WW2, а сиділи, чекали поки їх не вигонють.
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28.02.2024 10:49 Відповісти
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28.02.2024 10:56 Відповісти
коммунистам верить - в жопе жить. Но пусть приезжает, просто встречу лучше назначать под Бахмутом.
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28.02.2024 10:59 Відповісти
Пошли в жопу коммуняки прклятые.
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28.02.2024 11:08 Відповісти
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28.02.2024 11:10 Відповісти
***-накуй!
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28.02.2024 11:18 Відповісти
Дурне поїде у турне!
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28.02.2024 11:18 Відповісти
з таким прізвищен товариш сі натякає нам що ми отримаєм від цього турне.
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28.02.2024 11:38 Відповісти
І він нахер всрався,шпигуняка
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28.02.2024 11:41 Відповісти
Знову **** відправляють в турне?
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28.02.2024 11:53 Відповісти
Шпійон?
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28.02.2024 12:12 Відповісти
дурне поїхало в турне)
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28.02.2024 12:58 Відповісти
Рекомендую йому під час турне користуватися крейсером москва!
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28.02.2024 13:12 Відповісти
кращє шо може зробити ЄС і Україна нахєр послати цього представника разом з Китаєм
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28.02.2024 13:52 Відповісти
ляхам честі забагато!!! А британці і США теж повинні бути в цьому списку
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28.02.2024 14:38 Відповісти
КИТАЙ ЧИ НЕ ЄДИНА КРАЇНА В СВІТІ ЯКА ВИГРАЄ ВІД ВІЙНИ В УКРАЇНІ І НІЧОГО НЕ ВТРАЧАЄ
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28.02.2024 14:39 Відповісти
приїде *** з кацапською ***ньою...
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28.02.2024 14:43 Відповісти
зустріч з <********* повина бути в Авдіївці або Бахмуті
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28.02.2024 15:00 Відповісти
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28.02.2024 15:07 Відповісти
У КНР вагаються чи вступати в конфронтацію з Заходом, а цей шпіон має зібрати певну інформацію,можливо вони побачать свою вигоду у поразці рф та її поділі.
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28.02.2024 15:26 Відповісти
Йде *****
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28.02.2024 17:22 Відповісти
Женіть його під три дракона !!!
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28.02.2024 18:06 Відповісти
Та нах цей косоокий в Україні потрібен. До своїх васалів хай і пре.
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29.02.2024 05:14 Відповісти
 
 