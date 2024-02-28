Россияне еженедельно распространяют 166 млн постов с дезинформацией, - Данилов
Через дезинформацию Россия пытается посеять раздор в каждой стране Европы, в которой проходят выборы. Для этого созданы специальные подразделения.
Об этом секретарь СНБО Алексей Данилов сказал в интервью The Times, сообщает Цензор.НЕТ.
По его словам, россияне еженедельно распространяют через Telegram, Facebook, Instagram и Twitter 166 млн постов с дезинформацией об Украине.
Так, на прошлой неделе 36 млн постов были направлены на дискредитацию украинских чиновников; 23,5 миллиона – на прекращение политического и военного единства; 51 миллион – на деморализацию армии; и 55 миллионов – на деморализацию общественности.
По словам Данилова, Россия разработала инструмент искусственного интеллекта, который использует для вмешательства в выборы в Великобритании и Соединенных Штатах в "экспоненциально большем" масштабе, чем когда-либо ранее.
Ранее Москва полагалась на бесчисленное количество хакеров, распространявших дезинформацию с "фабрики троллей" в Санкт-Петербурге в социальных сетях, таких как Telegram, Twitter, Facebook и Instagram. Теперь "два-три" агента могут создавать "десятки тысяч" фейковых аккаунтов, сказал Данилов, добавив: "Искусственный интеллект – это огромный шаг вперед для России".
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Данілов піарить Мордор.
Якій штучний інтелект?
Черговий невіглас знову патякає про те у чому не тямить.
В майбутньому русні для завоювання країн навіть армія не знадобиться.
Достатньо буде привести до влади спочатку дурних популістів, які країну зсередини розвалять, а потім своїх людей, які пообіцяють вєрнуть билоє вєлічіє.
*****, скільки мільйонів постів на що було спрямовано...
(окрім того, що з Порошенко "борються")
@batiscafcusto2
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15 год
Все обратили внимание как зеленый бросился через своих шестерок рассказывает про кацапские ИПСО, Майдан-3?. Не про Авдеевку просранную с Сырским, не про пленных, не про отсутствия запасных линий обороны. Ссытся от одной мысли , что может потерять власть. А дальше тюрьма.
Вітер віє - це заслуга зеленського
Дощик крапає на суху землю - знову Вова зеленський підсуєтився
Кошка народила котенят - і це заслуга Вови зеленського
Вщухли лісові пожежі в Австраліх - і це знову Вова зеленський
Тільки так.
Бо, як ми тепер знаємо, головні інформаційники ЗЄ є агентами ФСБ.