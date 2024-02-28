Россияне еженедельно распространяют 166 млн постов с дезинформацией, - Данилов

Через дезинформацию Россия пытается посеять раздор в каждой стране Европы, в которой проходят выборы. Для этого созданы специальные подразделения.

Об этом секретарь СНБО Алексей Данилов сказал в интервью The Times, сообщает Цензор.НЕТ.

По его словам, россияне еженедельно распространяют через Telegram, Facebook, Instagram и Twitter 166 млн постов с дезинформацией об Украине.

Так, на прошлой неделе 36 млн постов были направлены на дискредитацию украинских чиновников; 23,5 миллиона – на прекращение политического и военного единства; 51 миллион – на деморализацию армии; и 55 миллионов – на деморализацию общественности.

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По словам Данилова, Россия разработала инструмент искусственного интеллекта, который использует для вмешательства в выборы в Великобритании и Соединенных Штатах в "экспоненциально большем" масштабе, чем когда-либо ранее.

Ранее Москва полагалась на бесчисленное количество хакеров, распространявших дезинформацию с "фабрики троллей" в Санкт-Петербурге в социальных сетях, таких как Telegram, Twitter, Facebook и Instagram. Теперь "два-три" агента могут создавать "десятки тысяч" фейковых аккаунтов, сказал Данилов, добавив: "Искусственный интеллект – это огромный шаг вперед для России".

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