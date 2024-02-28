Росіяни щотижня поширюють 166 млн постів з дезінформацією, - Данілов
Через дезінформацію Росія намагається посіяти розбрат в кожній країні Європи, у якій проходять вибори. Для цього створені спеціальні підрозділи.
Про це секретар РНБО Олексій Данілов сказав в інтерв’ю The Times, повідомляє Цензор.НЕТ.
За його словами, росіяни щотижня поширюють через Telegram, Facebook, Instagram і Twitter 166 млн постів з дезінформацією про Україну.
Так, минулого тижня 36 млн постів були спрямовані на дискредитацію українських посадовців; 23,5 мільйона - на припинення політичної та військової єдності; 51 мільйон - на деморалізацію армії; і 55 мільйонів - на деморалізацію громадськості.
За словами Данілова, Росія розробила інструмент штучного інтелекту, який використовує для втручання у вибори у Великій Британії та Сполучених Штатах у "експоненціально більшому" масштабі, ніж будь-коли раніше.
Раніше Москва покладалася на незліченну кількість хакерів, які поширювали дезінформацію з "фабрики тролів" у Санкт-Петербурзі в соціальних мережах, таких як Telegram, Twitter, Facebook та Instagram. Тепер "два-три" агенти можуть створювати "десятки тисяч" фейкових акаунтів, сказав Данілов, додавши: "Штучний інтелект - це величезний крок вперед для Росії".
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Данілов піарить Мордор.
Якій штучний інтелект?
Черговий невіглас знову патякає про те у чому не тямить.
В майбутньому русні для завоювання країн навіть армія не знадобиться.
Достатньо буде привести до влади спочатку дурних популістів, які країну зсередини розвалять, а потім своїх людей, які пообіцяють вєрнуть билоє вєлічіє.
*****, скільки мільйонів постів на що було спрямовано...
(окрім того, що з Порошенко "борються")
@batiscafcusto2
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15 год
Все обратили внимание как зеленый бросился через своих шестерок рассказывает про кацапские ИПСО, Майдан-3?. Не про Авдеевку просранную с Сырским, не про пленных, не про отсутствия запасных линий обороны. Ссытся от одной мысли , что может потерять власть. А дальше тюрьма.
Вітер віє - це заслуга зеленського
Дощик крапає на суху землю - знову Вова зеленський підсуєтився
Кошка народила котенят - і це заслуга Вови зеленського
Вщухли лісові пожежі в Австраліх - і це знову Вова зеленський
Тільки так.
Бо, як ми тепер знаємо, головні інформаційники ЗЄ є агентами ФСБ.