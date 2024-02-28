Росіяни щотижня поширюють 166 млн постів з дезінформацією, - Данілов

Через дезінформацію Росія намагається посіяти розбрат в кожній країні Європи, у якій проходять вибори. Для цього створені спеціальні підрозділи.

Про це секретар РНБО Олексій Данілов сказав в інтерв’ю The Times, повідомляє Цензор.НЕТ.

За його словами, росіяни щотижня поширюють через Telegram, Facebook, Instagram і Twitter 166 млн постів з дезінформацією про Україну.

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Так, минулого тижня 36 млн постів були спрямовані на дискредитацію українських посадовців; 23,5 мільйона - на припинення політичної та військової єдності; 51 мільйон - на деморалізацію армії; і 55 мільйонів - на деморалізацію громадськості.

За словами Данілова, Росія розробила інструмент штучного інтелекту, який використовує для втручання у вибори у Великій Британії та Сполучених Штатах у "експоненціально більшому" масштабі, ніж будь-коли раніше.

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Раніше Москва покладалася на незліченну кількість хакерів, які поширювали дезінформацію з "фабрики тролів" у Санкт-Петербурзі в соціальних мережах, таких як Telegram, Twitter, Facebook та Instagram. Тепер "два-три" агенти можуть створювати "десятки тисяч" фейкових акаунтів, сказав Данілов, додавши: "Штучний інтелект - це величезний крок вперед для Росії".