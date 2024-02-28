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Росіяни щотижня поширюють 166 млн постів з дезінформацією, - Данілов

данілов

Через дезінформацію Росія намагається посіяти розбрат в кожній країні Європи, у якій проходять вибори. Для цього створені спеціальні підрозділи.

Про це секретар РНБО Олексій Данілов сказав в інтерв’ю The Times, повідомляє Цензор.НЕТ.

За його словами, росіяни щотижня поширюють через Telegram, Facebook, Instagram і Twitter 166 млн постів з дезінформацією про Україну.

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Так, минулого тижня 36 млн постів були спрямовані на дискредитацію українських посадовців; 23,5 мільйона - на припинення політичної та військової єдності; 51 мільйон - на деморалізацію армії; і 55 мільйонів - на деморалізацію громадськості.

За словами Данілова, Росія розробила інструмент штучного інтелекту, який використовує для втручання у вибори у Великій Британії та Сполучених Штатах у "експоненціально більшому" масштабі, ніж будь-коли раніше.

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Раніше Москва покладалася на незліченну кількість хакерів, які поширювали дезінформацію з "фабрики тролів" у Санкт-Петербурзі в соціальних мережах, таких як Telegram, Twitter, Facebook та Instagram. Тепер "два-три" агенти можуть створювати "десятки тисяч" фейкових акаунтів, сказав Данілов, додавши: "Штучний інтелект - це величезний крок вперед для Росії".

Автор: 

Данілов Олексій (1259) дезінформація (343) фейк (744)


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Топ коментарі
+8
"Тупі ваньки" опанували штучний інтелект.
В майбутньому русні для завоювання країн навіть армія не знадобиться.
Достатньо буде привести до влади спочатку дурних популістів, які країну зсередини розвалять, а потім своїх людей, які пообіцяють вєрнуть билоє вєлічіє.
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28.02.2024 14:19
+7
Нарешті стало зрозуміло, чим займається Данілов на своїй посаді.
*****, скільки мільйонів постів на що було спрямовано...
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28.02.2024 14:20
+7
Данілов, вас матюкають ті, кого ви щодня обкрадаєте - а це точно не боти і не москалі.
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28.02.2024 14:25
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28.02.2024 14:16 Відповісти
який потужний данілов аж страшно !
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28.02.2024 14:17 Відповісти
Як він рахував ті пости, та ще й по напрямках?
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28.02.2024 18:27 Відповісти
Данілов! Де сини служать? Чи ІПСО...
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28.02.2024 14:17 Відповісти
Звичайно, ІПСО 😡
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28.02.2024 14:21 Відповісти
Почалося. З нашими "менеджерами" у владі ніякої дезінформації і не потрібно.
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28.02.2024 14:18 Відповісти
"Штучний інтелект - це величезний крок вперед для Росії"
-------
Данілов піарить Мордор.
Якій штучний інтелект?
Черговий невіглас знову патякає про те у чому не тямить.
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28.02.2024 14:18 Відповісти
"Тупі ваньки" опанували штучний інтелект.
В майбутньому русні для завоювання країн навіть армія не знадобиться.
Достатньо буде привести до влади спочатку дурних популістів, які країну зсередини розвалять, а потім своїх людей, які пообіцяють вєрнуть билоє вєлічіє.
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28.02.2024 14:19 Відповісти
А ваші де підрозділи щоб поширювати правду? Де ваш Штучний Інтелект?
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28.02.2024 14:19 Відповісти
У нас замість штучного інтелекту є натуральний ідіот, який щодня відоси записує.
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28.02.2024 14:22 Відповісти
у сраці
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28.02.2024 16:39 Відповісти
Нарешті стало зрозуміло, чим займається Данілов на своїй посаді.
*****, скільки мільйонів постів на що було спрямовано...
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28.02.2024 14:20 Відповісти
Не стільки рахує, як придумує.
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28.02.2024 14:32 Відповісти
ні, коли накриває ностальгією, ще хвости крутить корабельним піхтам та діагностує рівень жирів у кнурів сукнаріду: Стефанчука, ЮзИка, Г. Третьякова...
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28.02.2024 14:36 Відповісти
О боги!!! Давайте без таких подробиць 😂
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28.02.2024 14:41 Відповісти
Про "тєлємарафон" за бюджетні кошти щось скажи, а то шукаєш соринку в чужій..., а в своїй- бревно стирчить. І про тисячі малороських закритих акаунтів та акаунтів з квіточками- кішечками, що осанну співають лідору.
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28.02.2024 14:20 Відповісти
А от Україні не потрібен штучний інтелект, аби боротися з рашистською брехнею та поширювати свою позицію на всіх існуючих інтернет-ресурсах. У нас є потужний Єдиний телемарафон, який є єдиним і правдивим джерелом інформації, якому слід беззастережно довіряти. Чи не так, пане Данілов?
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28.02.2024 14:20 Відповісти
Як тільки щось сказали проти зе-бобіків, так зразу гамнілов з кацапським ІПСО пісеньку співає, не перживай як закінчиться війна підеш ти слідом за мвоєю зе-шоблою.
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28.02.2024 14:21 Відповісти
ветеринар-рахівник
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28.02.2024 14:21 Відповісти
А це Данілов не хоче прокоментувати?...
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28.02.2024 14:22 Відповісти
О, Боже, а що це?
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28.02.2024 18:31 Відповісти
Данілов, вас матюкають ті, кого ви щодня обкрадаєте - а це точно не боти і не москалі.
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28.02.2024 14:25 Відповісти
А що же роблять НАШІ "харошие блогери", які з держ бюджету отримують НЕ маленьки гроші?
(окрім того, що з Порошенко "борються")
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28.02.2024 14:25 Відповісти
У нас був шанс стати більш знайомими для світу, коли нами дуже зацікавились. Але наші верха вирішили що світові вистачить одного морди актора. Замість продемонструвати все різноманіття і багатогранність, ми виставили одну бездарність.
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28.02.2024 14:30 Відповісти
Виктор Онегин
@batiscafcusto2
·
15 год
Все обратили внимание как зеленый бросился через своих шестерок рассказывает про кацапские ИПСО, Майдан-3?. Не про Авдеевку просранную с Сырским, не про пленных, не про отсутствия запасных линий обороны. Ссытся от одной мысли , что может потерять власть. А дальше тюрьма.
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28.02.2024 14:32 Відповісти
Сонце світить - це завдяки Вові зеленському
Вітер віє - це заслуга зеленського
Дощик крапає на суху землю - знову Вова зеленський підсуєтився
Кошка народила котенят - і це заслуга Вови зеленського
Вщухли лісові пожежі в Австраліх - і це знову Вова зеленський

Тільки так.
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28.02.2024 14:35 Відповісти
у кацапів найсильнішою стороною є пропаганда, а так як бабок у них є багато і вони їх на свою найуспішнішу сторону їх не жаліють то само собою що дезінформація з боку кацапів буде тільки зростати. вони цим уже посилено займаються ще з 2013 року,набили собі шишки і знають що роблять. ну а якщо копнути в історію то пропаганда тягнеться ще з совка. кацапи і там бабок не жаліли на це, працювали цілі відділи над тим як одурманювати стадо,вивчалося як працює стадний інтсинкт і психологія,як на це можна впливати і так далі. зараз з розвитком ******** технологій керувати стадом так як тобі треба в рази легше і ефективніше. можна привести в приклад поляків,де на днях у Варшаві був великий багатотисячний мітинг за блокування української продукції. кацапи проплачують певним колам бабки,ті поширюють наративи,що українська продукція це погано, і стадо виходить "за відстоювання своїх інтересів"
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28.02.2024 14:36 Відповісти
Це все відомо. От тільки Данілов вказує на напрямки, які виникли завдяки діям або бездіяльності українських "менеджерів" і які викликали негативну реакцію суспільства. "Співпадєніє"?
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28.02.2024 18:44 Відповісти
Очнулся ветеринар.
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28.02.2024 14:42 Відповісти
Найбільше дезінформації про корупцію влади, мародерство та співпрацю з ворогом. Да Данілов?
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28.02.2024 14:57 Відповісти
Просто цікаво, чим зара займається цей маліновий піджачнік? Здається, виключно тим, що піддакує буратінці.
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28.02.2024 15:08 Відповісти
То кацапы развоображались, тупо пересмотрели и наслушались гундосневз.
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28.02.2024 15:26 Відповісти
Це рпзом з ОПшними телеграм-каналами, чи чисто російські рахують окремо, а подоляківсько-кацапські окремо?

Бо, як ми тепер знаємо, головні інформаційники ЗЄ є агентами ФСБ.
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28.02.2024 15:55 Відповісти
Росія - перша у світі країна, розвалена за допомогою телевізора. Якщо українці вкотре оберуть Зеленського президентом, Україна стане другою країною, зруйнованою за допомогою телевізора.
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28.02.2024 17:01 Відповісти
"Так, минулого тижня 36 млн постів були спрямовані на дискредитацію українських посадовців", мабуть кажуть, що продовження повноважень Президента після 21 травня 2024 є незаконним, тобись узурпацією влади? Ти бач, все співпадає з Конституцією України. Ще тоді, коли приймали Конституцію, то вже працювали на користь кацапів і проти Найвєлічайшого Херпіду.
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28.02.2024 19:14 Відповісти
 
 