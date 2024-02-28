70% украинцев поддерживают внешнюю политику руководства государства, есть тенденция к снижению показателя, - опрос

Вектор внешней политики Украины поддерживают 70% украинцев, этот показатель на 4% ниже, чем в августе 2023 года.

Об этом свидетельствуют результаты соцопроса, проведенного социологической службой Центра Разумкова с 19 по 25 января 2024, сообщает Цензор.НЕТ.

Как отмечают социологи, 70% респондентов поддерживают внешнюю политику руководства Украины, не поддерживают 17% (в августе 2023 г. – соответственно 74% и 14%).

"Поддерживают внешнюю политику руководства Украины подавляющее большинство жителей всех регионов (от 67% в Западном регионе до 76,5% - в Южном). Среди доверяющих президенту В.Зеленскому поддерживают внешнюю политику руководства Украины 82%, тогда как среди тех, кто не доверяет - всего 41%", - говорится в интерпретации опроса.

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Оценивая эффективность международной поддержки Украины в противостоянии российской агрессии в различных сферах по пятибалльной шкале от 1 до 5, где "1" означает, что помощь совсем неэффективна, а "5" - очень эффективна, респонденты оценили эффективность международной помощи украинским беженцам в среднем 3,9 баллов, финансовой помощи – 3,8 баллов, военной помощи, политической солидарности и поддержки Украины на международных площадках – 3,7 баллов.

Также отмечается, что по сравнению с июлем 2023г. несколько возросла оценка эффективности политической солидарности и поддержки Украины на международных площадках (с 3,5 до 3,7 балла), содействие восстановлению разрушенных объектов в Украине (с 2,9 до 3,3 балла), содействие осуществлению реформ в Украине (с 2,9 до 3,2 балла).