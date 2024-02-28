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опрос (2651) Центр Разумкова (228)

70% украинцев поддерживают внешнюю политику руководства государства, есть тенденция к снижению показателя, - опрос

мзс

Вектор внешней политики Украины поддерживают 70% украинцев, этот показатель на 4% ниже, чем в августе 2023 года.

Об этом свидетельствуют результаты соцопроса, проведенного социологической службой Центра Разумкова с 19 по 25 января 2024, сообщает Цензор.НЕТ.

Как отмечают социологи, 70% респондентов поддерживают внешнюю политику руководства Украины, не поддерживают 17% (в августе 2023 г. – соответственно 74% и 14%).

"Поддерживают внешнюю политику руководства Украины подавляющее большинство жителей всех регионов (от 67% в Западном регионе до 76,5% - в Южном). Среди доверяющих президенту В.Зеленскому поддерживают внешнюю политику руководства Украины 82%, тогда как среди тех, кто не доверяет - всего 41%", - говорится в интерпретации опроса.

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Оценивая эффективность международной поддержки Украины в противостоянии российской агрессии в различных сферах по пятибалльной шкале от 1 до 5, где "1" означает, что помощь совсем неэффективна, а "5" - очень эффективна, респонденты оценили эффективность международной помощи украинским беженцам в среднем 3,9 баллов, финансовой помощи – 3,8 баллов, военной помощи, политической солидарности и поддержки Украины на международных площадках – 3,7 баллов.

Также отмечается, что по сравнению с июлем 2023г. несколько возросла оценка эффективности политической солидарности и поддержки Украины на международных площадках (с 3,5 до 3,7 балла), содействие восстановлению разрушенных объектов в Украине (с 2,9 до 3,3 балла), содействие осуществлению реформ в Украине (с 2,9 до 3,2 балла).

опитування
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Топ комментарии
+28
Тобто є 70% альтернативно розумних, яких цей повний провал і треш в зовнішній політиці влаштовує?

Чи це "занадто об'єктивне" таке опитування?
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28.02.2024 15:08
+11
опитування мабудь на банковій проводили...
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28.02.2024 15:13
+11
Та ніхто не проводить ті опитування. Отакі центри - то тупо зособи для виведення бабла. Місяць закінчується, зп у конвертах начасі раздавати.
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28.02.2024 15:14
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Тобто є 70% альтернативно розумних, яких цей повний провал і треш в зовнішній політиці влаштовує?

Чи це "занадто об'єктивне" таке опитування?
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28.02.2024 15:08 Ответить
Та ніхто не проводить ті опитування. Отакі центри - то тупо зособи для виведення бабла. Місяць закінчується, зп у конвертах начасі раздавати.
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28.02.2024 15:14 Ответить
Так це процент довіри які в загалі довіряють зелетузіку..а довіряють 9%.
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29.02.2024 04:46 Ответить
плять .мабуть у випадку "другого пришестя "був би втік" до влади в Україні розумкову "зебуїни" пообіцяли крісло міністрв інформації для "мудрого наріду"
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28.02.2024 15:11 Ответить
Беріть вище - воно мітить в президенти.
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28.02.2024 15:12 Ответить
думаєте,що куйло із своїм кумом"мертвечуком"будуть для нього локотивом .чи то "фінасовим штовхачем"?
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28.02.2024 15:18 Ответить
70 процентов кретинов.
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28.02.2024 15:12 Ответить
Да. Всегда писал что главная беда украинцев это неумение отличать хорошее от плохого. Этот опрос тому лучшее подтверждение. Факт в том что текущая международная политика это стыд и провал, но украинцы не имеют целостности личности чтобы это понять.
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28.02.2024 15:28 Ответить
Це ж ті самі імбецили, які в 19 році волали "хоть паржом!".
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28.02.2024 15:55 Ответить
Несусвітня брехня.
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28.02.2024 15:12 Ответить
брехня
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28.02.2024 15:12 Ответить
опитування мабудь на банковій проводили...
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28.02.2024 15:13 Ответить
Скоріш за все на Єдиному марафоні...
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28.02.2024 19:26 Ответить
їм сцять в глаза- ну то божа роса
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28.02.2024 15:13 Ответить
Дуже хочеться вірити, що це маніпулятивна пропагандистська херня, а не реальний стан з інтелектом народу...
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28.02.2024 15:15 Ответить
Якби у народу був інтелект, не було б такої ситуації взагалі. Ось це все, що зараз маємо - результат ідіотизму і інфантильності саме народу.
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28.02.2024 16:04 Ответить
Здається довіра до ЗЕ значно завищена.
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28.02.2024 15:15 Ответить
Навпаки, занижена))) Там реальних 140% ))) Враховуючи "авторитет" цього центру
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28.02.2024 15:16 Ответить
Вірити результатам опитувань цього "Центру Разумкова" - себе не поважати.
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28.02.2024 15:16 Ответить
А що може Україна відкриває свої теле. радіо ютуб канали іноземними мовами ,чи може випускає доступну літературу про Україну іноземними мовами ,чи може наші опозиційні політики (окрім ворогів арестовичів ,новінських,портнова та іншої проросійської мерзоти) розповідають про Україну ,чи може відкриваются виставки що зробили рашисти в Україні, ні всього цього немає. Тоді а яка політика проводится ?
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28.02.2024 15:16 Ответить
😊 Не вірю! У нас немає державної зовнішньох політики. У нас зовнішніми відносинами керкє завгосп Єрмак, а МЗС - то філіал ОПи. Тому і зводиться зовнішня політика до вояжів в різні омани. Єрмак не може і не повинен представляти державу, а зношуяатися може хіба з членами ОПи.
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28.02.2024 15:17 Ответить
ті, хто голосували за гундосого?
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28.02.2024 15:18 Ответить
Среди тех кто его поддерживает 82. Это есть в статье.
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28.02.2024 15:29 Ответить
Спало на думку.

А можна таке ж опитування провести в черзі далекобійників на польському кордоні? )))
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28.02.2024 15:18 Ответить
3% вмерло від щастя.
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28.02.2024 15:29 Ответить
сумніваюсь, що Zeбілів стало на 3% меньше ...
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28.02.2024 15:30 Ответить
Що саме в зовнішній політиці єрмака підтримують ці %?
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28.02.2024 15:35 Ответить
Хєрово діло..... От багато тут кажуть брехня, відмив бабла і так далі. Звісно є у цьому сенс і вони праві. А я ось згадую такі опитування отих центрів у 19-му. І теж кричали брехня, маніпуляції і все таке, а потім були результати виборів і притомна частина оху.....ла від тих циферок.
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28.02.2024 15:37 Ответить
як діє технологія знаєте? спочатку намалювали потрібний результат ,потім частина виборців через розчарування цифрами просто непішла на виборчі дільниці вважаючи що нічого це не змінить і в результаті отримали 70% за ЗЕ, це ті, що прийшли, а не % від загальної к-сті виборців.
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28.02.2024 15:44 Ответить
А де можна подивитись на отих 70%?
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28.02.2024 15:42 Ответить
Ну і де стільки зє-пальнутих береться? Вони що, брунькуванням розмножуються?
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28.02.2024 15:49 Ответить
Це якась не моя країна.
В ній керує чужа ворожа влада, яку підтримує якийсь абсолютно ******** нарід.

Або це просто вологі фантазії, які підтвержують не менш вологими опитуваннями.
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28.02.2024 15:50 Ответить
Дураков не сеют не жнут - сами растут
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28.02.2024 15:53 Ответить
як висловився Чекалкін. - "Стадіон виявився цвинтарем...", "...Країна мрій наріду, що зробив себе разом..." . І на далі - "show must go on"? С-Т-А-Д-О!!!!!
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28.02.2024 16:00 Ответить
Брехня. Гусева точно ніде не чекають.
Пристайко нормального звільнили.
Літаєте повним літаком, тільки хворобу завозите.
Пороха могли і випустити, старість - може кістки треба погріти. Аристович - що робить в Америці?
Немає напрямків, як і послів.
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28.02.2024 16:10 Ответить
Це цілковита брехн. 3 рік немає необхідної зброї .Оце ве що треба знати про зовнішню політику.
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28.02.2024 16:12 Ответить
А хтось вірить, що це опитування взагалі було? Намалювали "зі стелі". Або опитували працівників різноманітних адміністрацій та урядових структур. Коло мого більш-менш регулярного спілкування - приблизно дві сотні людей з усіх реґіонів України, у т.ч. й переселенці з ТОТ. Лише 4-5 осіб підтримують Зе та його кодло. Тобто, реальна цифра - 2-3%. Правда, серед моїх знайомих нема чиновників та депутатів
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28.02.2024 16:55 Ответить
Опросы такие же как в рашке и такие же результаты. Сейчас страшно говорить, что думаешь. Все телеграмм каналы напичканы зе ботами, за любое, отличное от "правильного" мнение тут же банят. Демократия во всей красе. А по факту, даже самые упоротые фанаты найгарнишого начинают прозревать.
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28.02.2024 17:02 Ответить
А що взагалі робить українець в фсбешному телеграм?
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28.02.2024 20:18 Ответить
Прошу одного вилупка з тих, хто підтримує, відповісти нам на одне єдине запитання -- який на смак анус в "боневтіка " коли ви вилизуєте йому дупу ?!
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28.02.2024 17:14 Ответить
70% украинцев удовлетворяет деятельность властей во внешней политике, а СМИ Запада - политика провальная.
Когда украинская Организация ,,Диаспора US,, приходит в Конгресс к своим сенаторам и просят оружие, Ленд-лиз - им показывают СМИ Украины, население довольно, оружия хватает, Байдену хотят памятник в Киеве поставить....
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28.02.2024 17:47 Ответить
Як можна підтримувати те, чого немає ? Взагалі. Кишенькові соціологи за викликом черговий раз пробивають дно
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28.02.2024 19:01 Ответить
будь яке нібито "опитування" це чергова маніпуляція правлячих сил
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28.02.2024 20:17 Ответить
 
 