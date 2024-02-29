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ВСУ нанесли ракетный удар по скоплению российских войск: ликвидировано 19 оккупантов

ракети,рсзв

ВСУ нанесли ракетный удар по скоплению российских войск с помощью украинских реактивных систем залпового огня.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в Генштабе ВСУ.

"Вооруженные Силы Украины нанесли ракетный удар по скоплению российских войск в Оленовке Донецкой области с помощью украинских реактивных систем залпового огня", - говорится в сообщении.

По предварительным данным ликвидировано 19 российских военных, в том числе заместитель командира российского военного подразделения. Еще 12 захватчиков получили ранения, в том числе командир этого подразделения.

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Автор: 

армия РФ (19318) Генштаб ВС (6310) ликвидация (3567)


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Топ комментарии
+17
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29.02.2024 08:48
+16
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29.02.2024 08:35
+10
До пекла рашиські виродки.
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29.02.2024 08:29
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До пекла рашиські виродки.
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29.02.2024 08:29 Ответить
Співали пісню -- ліпше хором - ліпше хором
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29.02.2024 08:30 Ответить
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29.02.2024 08:35 Ответить
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29.02.2024 08:35 Ответить
Всего две ракети? А раньше пакет выпускали.
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29.02.2024 08:42 Ответить
А нашо весь пакет?Там хватило й так....Там вольфрама кульки...разльот шо надо!!!
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29.02.2024 08:50 Ответить
"Чорний тюльпан" готовиться на Владивосток! (якщо після Хаймерса вдасться рештки зібрати)
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29.02.2024 08:44 Ответить
Все зберуть....правда тушки в дюрках.
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29.02.2024 08:52 Ответить
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29.02.2024 08:48 Ответить
полковник, здохни, нах...
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29.02.2024 08:55 Ответить
Кроме того что удалось так хорошо минуснуть лс,противника.Есть ещё один плюс,эту бригаду планировали делать дивизией!Так при СССР было .....Теперь такие потери,плюс комбриг может не выживет?Наверное после приезда гробов на Владивосток....желающих уменьшиться?Эту бригаду 155 ую,сильно ЗСУ коцает!!Вроде их и под Угледаром всю колону спалили.....
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29.02.2024 08:58 Ответить
Це вже четвертий склад 155-ої
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29.02.2024 09:39 Ответить
 
 