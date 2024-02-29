ВСУ нанесли ракетный удар по скоплению российских войск: ликвидировано 19 оккупантов
ВСУ нанесли ракетный удар по скоплению российских войск с помощью украинских реактивных систем залпового огня.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в Генштабе ВСУ.
"Вооруженные Силы Украины нанесли ракетный удар по скоплению российских войск в Оленовке Донецкой области с помощью украинских реактивных систем залпового огня", - говорится в сообщении.
По предварительным данным ликвидировано 19 российских военных, в том числе заместитель командира российского военного подразделения. Еще 12 захватчиков получили ранения, в том числе командир этого подразделения.
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