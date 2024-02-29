УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
4862 відвідувача онлайн
Новини
5 148 12

ЗСУ завдали ракетного удару по скупченню російських військ: ліквідовано 19 окупантів

ракети,рсзв

ЗСУ завдали ракетного удару по скупченню російських військ за допомогою українських реактивних систем залпового вогню.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у Генштабі ЗСУ.

"Збройні Сили України завдали ракетного удару по скупченню російських військ в Оленівці Донецької області за допомогою українських реактивних систем залпового вогню", - йдеться в повідомленні.

За попередніми даними ліквідовано 19 російських військових, зокрема заступник командира російського військового підрозділу. Ще 12 загарбників дістали поранення, зокрема командир цього підрозділу.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 413 760 осіб (+1150 за добу), 6593 танків, 10 070 артсистем, 12 552 бойових броньованих машин. ІНФОГРАФІКА

Автор: 

армія рф (17482) Генштаб ЗС (6614) ліквідація (3955) Оленівка (19)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+17
показати весь коментар
29.02.2024 08:48
+16
показати весь коментар
29.02.2024 08:35
+10
До пекла рашиські виродки.
показати весь коментар
29.02.2024 08:29
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
До пекла рашиські виродки.
показати весь коментар
29.02.2024 08:29 Відповісти
Співали пісню -- ліпше хором - ліпше хором
показати весь коментар
29.02.2024 08:30 Відповісти
показати весь коментар
29.02.2024 08:35 Відповісти
показати весь коментар
29.02.2024 08:35 Відповісти
Всего две ракети? А раньше пакет выпускали.
показати весь коментар
29.02.2024 08:42 Відповісти
А нашо весь пакет?Там хватило й так....Там вольфрама кульки...разльот шо надо!!!
показати весь коментар
29.02.2024 08:50 Відповісти
"Чорний тюльпан" готовиться на Владивосток! (якщо після Хаймерса вдасться рештки зібрати)
показати весь коментар
29.02.2024 08:44 Відповісти
Все зберуть....правда тушки в дюрках.
показати весь коментар
29.02.2024 08:52 Відповісти
показати весь коментар
29.02.2024 08:48 Відповісти
полковник, здохни, нах...
показати весь коментар
29.02.2024 08:55 Відповісти
Кроме того что удалось так хорошо минуснуть лс,противника.Есть ещё один плюс,эту бригаду планировали делать дивизией!Так при СССР было .....Теперь такие потери,плюс комбриг может не выживет?Наверное после приезда гробов на Владивосток....желающих уменьшиться?Эту бригаду 155 ую,сильно ЗСУ коцает!!Вроде их и под Угледаром всю колону спалили.....
показати весь коментар
29.02.2024 08:58 Відповісти
Це вже четвертий склад 155-ої
показати весь коментар
29.02.2024 09:39 Відповісти
 
 