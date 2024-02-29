ЗСУ завдали ракетного удару по скупченню російських військ: ліквідовано 19 окупантів
ЗСУ завдали ракетного удару по скупченню російських військ за допомогою українських реактивних систем залпового вогню.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у Генштабі ЗСУ.
"Збройні Сили України завдали ракетного удару по скупченню російських військ в Оленівці Донецької області за допомогою українських реактивних систем залпового вогню", - йдеться в повідомленні.
За попередніми даними ліквідовано 19 російських військових, зокрема заступник командира російського військового підрозділу. Ще 12 загарбників дістали поранення, зокрема командир цього підрозділу.
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