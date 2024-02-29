Поддержка Украины сохранится, несмотря на отставку Макконнелла, - Белый дом

В администрации США твердо убеждены, что заявление лидера республиканцев в Сенате Митча Макконнелла о предстоящей отставке не отразится на двухпартийной поддержке Украины в обеих палатах Конгресса.

Об этом заявила спикер Белого дома Карин Жан-Пьер, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укрінформ.

"Поддержка Украины на самом деле сохраняется. В Палате представителей существует двухпартийная поддержка (законопроекта с помощью для нашей страны. - Ред.)", - сказала представитель администрации в ответ на вопрос журналистов о том, какое влияние может оказать заявление Макконнелла на дальнейшую поддержку Украины.

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Она напомнила, что этот документ поступил в нижнюю палату из Сената, две недели назад поддержавшую инициативу с результатом 70 против 29 голосов.

"И мы слышали от республиканцев (в Палате представителей. - Ред.), которые заявляли, что как только законопроект будет вынесен на рассмотрение, они проголосуют за него", - отметила Жан-Пьер.

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Представитель Белого дома в очередной раз подчеркнула, что законопроект с дополнительным финансированием потребностей национальной безопасности США является неотложным не только для Украины, но и для Израиля, мирных палестинцев, Индо-Тихоокеанского региона.

Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что в отставку уходит лидер республиканцев в Сенате Митч Макконнелл. На прошлой неделе ему исполнилось 82 года. Макконнел является сторонником помощи США в Украине.