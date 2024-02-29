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Поддержка Украины сохранится, несмотря на отставку Макконнелла, - Белый дом

сша

В администрации США твердо убеждены, что заявление лидера республиканцев в Сенате Митча Макконнелла о предстоящей отставке не отразится на двухпартийной поддержке Украины в обеих палатах Конгресса.

Об этом заявила спикер Белого дома Карин Жан-Пьер, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укрінформ.

"Поддержка Украины на самом деле сохраняется. В Палате представителей существует двухпартийная поддержка (законопроекта с помощью для нашей страны. - Ред.)", - сказала представитель администрации в ответ на вопрос журналистов о том, какое влияние может оказать заявление Макконнелла на дальнейшую поддержку Украины.

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Она напомнила, что этот документ поступил в нижнюю палату из Сената, две недели назад поддержавшую инициативу с результатом 70 против 29 голосов.

"И мы слышали от республиканцев (в Палате представителей. - Ред.), которые заявляли, что как только законопроект будет вынесен на рассмотрение, они проголосуют за него", - отметила Жан-Пьер.

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Представитель Белого дома в очередной раз подчеркнула, что законопроект с дополнительным финансированием потребностей национальной безопасности США является неотложным не только для Украины, но и для Израиля, мирных палестинцев, Индо-Тихоокеанского региона.

Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что в отставку уходит лидер республиканцев в Сенате Митч Макконнелл. На прошлой неделе ему исполнилось 82 года. Макконнел является сторонником помощи США в Украине.

Автор: 

отставка (3154) США (26763) Сенат США (501) Жан-Пьер Карин (56)


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Топ комментарии
+15
Якщо підтримка збережеться на тому рівні, що і зараз- це не дуже гарна новина...
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29.02.2024 10:31
+10
"Підтримка" - це вони про що, цікаво?
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29.02.2024 10:31
+9
Ага, підтримка. Особливо останнім часом. Так зелені нах*рячили капітально. Але підтримка потрібна ЗСУ, бо якщо впаде Україна то воювати доведеться і Европі і Америці. А зелену саранчу ми викуримо!
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29.02.2024 10:43
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Якщо підтримка збережеться на тому рівні, що і зараз- це не дуже гарна новина...
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29.02.2024 10:31 Ответить
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29.02.2024 10:37 Ответить
На належному рівні. Треба усвідомлювати, що якому сильному ворогу зараз протистоять яструби-республіканці - найбагатшій людині у світі Маску і Трампу, за яким стоять російські спецслужби і вони поки що тримаються - не дали трампістам поховати допомогу в Україні і запекла боротьба за неї триває
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29.02.2024 10:44 Ответить
Це дуже погана новина.
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29.02.2024 13:46 Ответить
"Підтримка" - це вони про що, цікаво?
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29.02.2024 10:31 Ответить
.для українського народу те,що обіцяють лицемірні американські брехуни варто розуміти-"Навіть, якщо рашист окупує вю Україну,ми будемо підтримувати український народ, в складі 3,14дерації ,своєю словесною підтримкою...
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29.02.2024 10:37 Ответить
Потужна.. доречне слово
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29.02.2024 10:37 Ответить
В нас нема жодного сумніву.
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29.02.2024 10:41 Ответить
Ага, підтримка. Особливо останнім часом. Так зелені нах*рячили капітально. Але підтримка потрібна ЗСУ, бо якщо впаде Україна то воювати доведеться і Европі і Америці. А зелену саранчу ми викуримо!
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29.02.2024 10:43 Ответить
"Ми" - це хто? Зараз якщо підете викурювати, одразу "Майдан-3, ето агєнти москви, унічтожіть!"
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29.02.2024 10:45 Ответить
Яник такий: А що так можна було?! Клоуни вивчили помилки цього лоха і більше їх не повторять. В народу скоро вб'ють рефлекс "Майдан = агенти Кремля" і більше ніяких Майданів. Тай автозаки вже закуплені.
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29.02.2024 11:56 Ответить
Нічого клоуни вивчити не можуть, крім циркових трюків.
То куратори придумали. Клоунам - лише виконувати заздалегідь узгоджені номери.
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29.02.2024 11:59 Ответить
Коли кажемо "клоуни", маємо на увазі "фсбшні кроти". Звісно, самі клоуни занадто тупі - вони лише ширма для охлосу, який купився на "прастова парня с народа" і привів до влади ворогів. Там працює Дєрьмак і фсб. Вони вміло "зробили всіх разом". Доречі, у багатьох зебілів очі навіть зараз не відкрилися, що говорить про силу зомбування.
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29.02.2024 12:30 Ответить
До останнього вірити будуть. Навіть коли різати будуть, знайдуть виправдання "братушкам".
Русня віртуозно вміє працювати з таким "контінгєнтом".
За зєлю грудьми стояли дрімучі "совки". Хоча зєля до СРСР має відношення менше, ніж Порошенко.
Якось русня вміє подати сигнал "ето свой чєловєк".
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29.02.2024 12:33 Ответить
Оце Україну й підвело. Ніхто не думав, що після Майданів залишилася така дрімуча прокацапська маса, яку обробляв Кагал 95 по методичкам фсб, і яка вистрілила, як та чеховська рушниця, на виборах. Своїми руками привели своїх же катів до себе додому. Бо кацапам все одно - совок ти ментально, чи ні, вони вбивають, грабують, гвалтують усіх, до кого дотягнуться.
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29.02.2024 12:39 Ответить
Як щодо американської дрімучої MAGA-маси? Думаєте, її не обробляли за методичками?
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29.02.2024 12:41 Ответить
до виборів 9 місяців, а трамп уже президент, а бігун байден намагається гарно піти нах, поки його до психлікарні трамп не відправив, добре демонструвати демократію в країні де 80% дебілів, а якщо до влади прийде такий як пуйло, то й чорно-жовточервона маса стрибатиме з фотками дідів.
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29.02.2024 10:45 Ответить
Та останні чотири місяця підтримка так і пре
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29.02.2024 10:56 Ответить
Ну хоч не так підтримують, як пшеки. Поки що. Вже непагано
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29.02.2024 11:02 Ответить
Если трамп заблокировал помощь, то надо договариваться насчет ленд-лиза. Да и сам трамп говорил, что если в долг, то он не против.
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29.02.2024 11:06 Ответить
Украинская биатлонистка Олександра Меркушина только что выйграла "золото" на чемпионате Мира по биатлону" )
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29.02.2024 11:33 Ответить
 
 