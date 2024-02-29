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Новини
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Підтримка України збережеться попри відставку Макконнелла, - Білий дім

сша

В адміністрації США твердо переконані, що заява лідера республіканців у Сенаті Мітча Макконнелла про майбутню відставку не вплине на двопартійну підтримку України в обох палатах Конгресу.

Про це заявила речниця Білого дому Карін Жан-П’єр, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Підтримка України насправді зберігається. У Палаті представників існує двопартійна підтримка (законопроєкту з допомогою для нашої країни. - Ред.)", - сказала представниця адміністрації у відповідь на запитання журналістів про те, який вплив може мати заява Макконнелла на подальшу підтримку України.

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Вона нагадала, що цей документ надійшов до нижньої палати із Сенату, який два тижні тому підтримав ініціативу з результатом 70 проти 29 голосів.

"І ми чули від республіканців (у Палаті представників. - Ред.), які заявляли, що тільки-но законопроєкт буде винесений на розгляд, вони проголосують за нього",- зазначила Жан-П’єр.

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Речниця Білого дому вкотре підкреслила, що законопроєкт з додатковим фінансуванням потреб національної безпеки США є нагальним не лише для України, а й для Ізраїлю, мирних палестинців, Індо-Тихоокеанського регіону.

Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що у відставку йде лідер республіканців у Сенаті Мітч Макконнелл. Минулого тижня йому виповнилося 82 роки. Макконнел є прихильником допомоги США Україні. 

Автор: 

відставка (1464) США (22979) Сенат США (600) Жан-П’єр Карін (69)


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Топ коментарі
+15
Якщо підтримка збережеться на тому рівні, що і зараз- це не дуже гарна новина...
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29.02.2024 10:31
+10
"Підтримка" - це вони про що, цікаво?
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29.02.2024 10:31
+9
Ага, підтримка. Особливо останнім часом. Так зелені нах*рячили капітально. Але підтримка потрібна ЗСУ, бо якщо впаде Україна то воювати доведеться і Европі і Америці. А зелену саранчу ми викуримо!
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29.02.2024 10:43
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Якщо підтримка збережеться на тому рівні, що і зараз- це не дуже гарна новина...
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29.02.2024 10:31 Відповісти
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29.02.2024 10:37 Відповісти
На належному рівні. Треба усвідомлювати, що якому сильному ворогу зараз протистоять яструби-республіканці - найбагатшій людині у світі Маску і Трампу, за яким стоять російські спецслужби і вони поки що тримаються - не дали трампістам поховати допомогу в Україні і запекла боротьба за неї триває
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29.02.2024 10:44 Відповісти
Це дуже погана новина.
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29.02.2024 13:46 Відповісти
"Підтримка" - це вони про що, цікаво?
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29.02.2024 10:31 Відповісти
.для українського народу те,що обіцяють лицемірні американські брехуни варто розуміти-"Навіть, якщо рашист окупує вю Україну,ми будемо підтримувати український народ, в складі 3,14дерації ,своєю словесною підтримкою...
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29.02.2024 10:37 Відповісти
Потужна.. доречне слово
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29.02.2024 10:37 Відповісти
В нас нема жодного сумніву.
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29.02.2024 10:41 Відповісти
Ага, підтримка. Особливо останнім часом. Так зелені нах*рячили капітально. Але підтримка потрібна ЗСУ, бо якщо впаде Україна то воювати доведеться і Европі і Америці. А зелену саранчу ми викуримо!
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29.02.2024 10:43 Відповісти
"Ми" - це хто? Зараз якщо підете викурювати, одразу "Майдан-3, ето агєнти москви, унічтожіть!"
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29.02.2024 10:45 Відповісти
Яник такий: А що так можна було?! Клоуни вивчили помилки цього лоха і більше їх не повторять. В народу скоро вб'ють рефлекс "Майдан = агенти Кремля" і більше ніяких Майданів. Тай автозаки вже закуплені.
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29.02.2024 11:56 Відповісти
Нічого клоуни вивчити не можуть, крім циркових трюків.
То куратори придумали. Клоунам - лише виконувати заздалегідь узгоджені номери.
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29.02.2024 11:59 Відповісти
Коли кажемо "клоуни", маємо на увазі "фсбшні кроти". Звісно, самі клоуни занадто тупі - вони лише ширма для охлосу, який купився на "прастова парня с народа" і привів до влади ворогів. Там працює Дєрьмак і фсб. Вони вміло "зробили всіх разом". Доречі, у багатьох зебілів очі навіть зараз не відкрилися, що говорить про силу зомбування.
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29.02.2024 12:30 Відповісти
До останнього вірити будуть. Навіть коли різати будуть, знайдуть виправдання "братушкам".
Русня віртуозно вміє працювати з таким "контінгєнтом".
За зєлю грудьми стояли дрімучі "совки". Хоча зєля до СРСР має відношення менше, ніж Порошенко.
Якось русня вміє подати сигнал "ето свой чєловєк".
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29.02.2024 12:33 Відповісти
Оце Україну й підвело. Ніхто не думав, що після Майданів залишилася така дрімуча прокацапська маса, яку обробляв Кагал 95 по методичкам фсб, і яка вистрілила, як та чеховська рушниця, на виборах. Своїми руками привели своїх же катів до себе додому. Бо кацапам все одно - совок ти ментально, чи ні, вони вбивають, грабують, гвалтують усіх, до кого дотягнуться.
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29.02.2024 12:39 Відповісти
Як щодо американської дрімучої MAGA-маси? Думаєте, її не обробляли за методичками?
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29.02.2024 12:41 Відповісти
до виборів 9 місяців, а трамп уже президент, а бігун байден намагається гарно піти нах, поки його до психлікарні трамп не відправив, добре демонструвати демократію в країні де 80% дебілів, а якщо до влади прийде такий як пуйло, то й чорно-жовточервона маса стрибатиме з фотками дідів.
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29.02.2024 10:45 Відповісти
Та останні чотири місяця підтримка так і пре
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29.02.2024 10:56 Відповісти
Ну хоч не так підтримують, як пшеки. Поки що. Вже непагано
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29.02.2024 11:02 Відповісти
Если трамп заблокировал помощь, то надо договариваться насчет ленд-лиза. Да и сам трамп говорил, что если в долг, то он не против.
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29.02.2024 11:06 Відповісти
Украинская биатлонистка Олександра Меркушина только что выйграла "золото" на чемпионате Мира по биатлону" )
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29.02.2024 11:33 Відповісти
 
 