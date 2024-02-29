Підтримка України збережеться попри відставку Макконнелла, - Білий дім
В адміністрації США твердо переконані, що заява лідера республіканців у Сенаті Мітча Макконнелла про майбутню відставку не вплине на двопартійну підтримку України в обох палатах Конгресу.
Про це заявила речниця Білого дому Карін Жан-П’єр, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.
"Підтримка України насправді зберігається. У Палаті представників існує двопартійна підтримка (законопроєкту з допомогою для нашої країни. - Ред.)", - сказала представниця адміністрації у відповідь на запитання журналістів про те, який вплив може мати заява Макконнелла на подальшу підтримку України.
Вона нагадала, що цей документ надійшов до нижньої палати із Сенату, який два тижні тому підтримав ініціативу з результатом 70 проти 29 голосів.
"І ми чули від республіканців (у Палаті представників. - Ред.), які заявляли, що тільки-но законопроєкт буде винесений на розгляд, вони проголосують за нього",- зазначила Жан-П’єр.
Речниця Білого дому вкотре підкреслила, що законопроєкт з додатковим фінансуванням потреб національної безпеки США є нагальним не лише для України, а й для Ізраїлю, мирних палестинців, Індо-Тихоокеанського регіону.
Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що у відставку йде лідер республіканців у Сенаті Мітч Макконнелл. Минулого тижня йому виповнилося 82 роки. Макконнел є прихильником допомоги США Україні.
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