Підтримка України збережеться попри відставку Макконнелла, - Білий дім

В адміністрації США твердо переконані, що заява лідера республіканців у Сенаті Мітча Макконнелла про майбутню відставку не вплине на двопартійну підтримку України в обох палатах Конгресу.

Про це заявила речниця Білого дому Карін Жан-П’єр, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Підтримка України насправді зберігається. У Палаті представників існує двопартійна підтримка (законопроєкту з допомогою для нашої країни. - Ред.)", - сказала представниця адміністрації у відповідь на запитання журналістів про те, який вплив може мати заява Макконнелла на подальшу підтримку України.

Читайте: Лідер республіканців у Сенаті США Макконнелл залишить посаду

Вона нагадала, що цей документ надійшов до нижньої палати із Сенату, який два тижні тому підтримав ініціативу з результатом 70 проти 29 голосів.

"І ми чули від республіканців (у Палаті представників. - Ред.), які заявляли, що тільки-но законопроєкт буде винесений на розгляд, вони проголосують за нього",- зазначила Жан-П’єр.

Також читайте: Байден може виконувати посадові обов’язки президента США, - лікарі

Речниця Білого дому вкотре підкреслила, що законопроєкт з додатковим фінансуванням потреб національної безпеки США є нагальним не лише для України, а й для Ізраїлю, мирних палестинців, Індо-Тихоокеанського регіону.

Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що у відставку йде лідер республіканців у Сенаті Мітч Макконнелл. Минулого тижня йому виповнилося 82 роки. Макконнел є прихильником допомоги США Україні.