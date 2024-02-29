Вокруг Часового Яра установлены многие фортификации и минные заграждения, - Евлаш

Снабжены до двух десятков взводных опорных пунктов, а также бетонные огневые сооружения для долговременной обороны, из которых можно вести огонь.

Об этом заявил пресс-секретарь Восточной группировки войск Илья Евлаш в комментарии LIGA.net, передает Цензор.НЕТ.

По его словам, вокруг Временного Яра установлено "достаточно много" инженерных фортификаций и минных заграждений разного типа.

Это включает несколько рубежей обороны, которые расположены вокруг города. Которые будут сдерживать противника и не давать продвигаться вперед быстро. Более того, они достаточно надежно укреплены и для нашего личного состава, чтобы сохранить жизнь и здоровье ребят, выполняющих задачи на переднем краю", - рассказал Евлаш.

Спикер отметил, что речь идет о десятках противотанковых и противопехотных минных полей, колющих проводах, дистанционном минировании, а также установке мин даже в тылах.

"Кроме того, оборудованы до двух десятков взводных опорных пунктов. Оборудованы бетонные огневые сооружения для долговременной обороны, из которых можно вести огонь. Это напоминает ДОТЫ со Второй мировой. Достаточно много противотанковых рвов нарыто, чтобы тяжелая техника противника не могла свободно пересечь границу. Она должна там останавливаться, а пехота спешиваться. Это дает возможность активно наносить по ним поражение и уничтожать технику. А враг уже сейчас теряет 60% техники на подъезде к позициям", – добавил Евлаш.

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