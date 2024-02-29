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Новости Война
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Вокруг Часового Яра установлены многие фортификации и минные заграждения, - Евлаш

яр,часів

Снабжены до двух десятков взводных опорных пунктов, а также бетонные огневые сооружения для долговременной обороны, из которых можно вести огонь.

Об этом заявил пресс-секретарь Восточной группировки войск Илья Евлаш в комментарии LIGA.net, передает Цензор.НЕТ.

По его словам, вокруг Временного Яра установлено "достаточно много" инженерных фортификаций и минных заграждений разного типа.

Это включает несколько рубежей обороны, которые расположены вокруг города. Которые будут сдерживать противника и не давать продвигаться вперед быстро. Более того, они достаточно надежно укреплены и для нашего личного состава, чтобы сохранить жизнь и здоровье ребят, выполняющих задачи на переднем краю", - рассказал Евлаш.

Спикер отметил, что речь идет о десятках противотанковых и противопехотных минных полей, колющих проводах, дистанционном минировании, а также установке мин даже в тылах.

"Кроме того, оборудованы до двух десятков взводных опорных пунктов. Оборудованы бетонные огневые сооружения для долговременной обороны, из которых можно вести огонь. Это напоминает ДОТЫ со Второй мировой. Достаточно много противотанковых рвов нарыто, чтобы тяжелая техника противника не могла свободно пересечь границу. Она должна там останавливаться, а пехота спешиваться. Это дает возможность активно наносить по ним поражение и уничтожать технику. А враг уже сейчас теряет 60% техники на подъезде к позициям", – добавил Евлаш.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Весенняя погода может изменить ситуацию на фронте, замедлив передвижение тяжелой техники, - Евлаш

Автор: 

оборона (5212) Донецкая область (9710) Евлаш Илья (138)


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Топ комментарии
+16
ну це все мабудь на папері....гроші вкрали а з палок та гімна щось змайстрували...
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29.02.2024 12:39
+13
Це - доповідь піплу. Ну, типу у нас все ОК. Подивимось що і як буде.
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29.02.2024 12:41
+13
Дуже вигідний бізнес,наліпити що попало,кацапи розваляють,і хто туди піде перевіряти???
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29.02.2024 12:44
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ну це все мабудь на папері....гроші вкрали а з палок та гімна щось змайстрували...
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29.02.2024 12:39 Ответить
Це - доповідь піплу. Ну, типу у нас все ОК. Подивимось що і як буде.
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29.02.2024 12:41 Ответить
Дуже вигідний бізнес,наліпити що попало,кацапи розваляють,і хто туди піде перевіряти???
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29.02.2024 12:44 Ответить
вже бачимо за авдіївкою - ПОТУЖНЕ ЧИСТЕ ПОЛЕ !!!!
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29.02.2024 12:56 Ответить
Люди ну невже ви всепропальщики....?Да ваша сила?Я особисто впевнений що все там нормально,да Бутусов каже не дуже....Але дайти час Сирському все розрулити....висновки зробить!Зараз вже експерти пишуть що кацап видихаеться....ну взяли трошки...ми чуть отступили щоб фронт вировняти...Повернемо все!!!А так огульно обвинувачувати?Ну це не гарно.....
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29.02.2024 15:57 Ответить
так так до Київа ще далеко...у зелених є час та территорії....
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29.02.2024 16:12 Ответить
Строк себе вже показав як в Бахмуті, так при відведенні з Авдіївки.
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29.02.2024 21:37 Ответить
Євлаш - харе теревенити!
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29.02.2024 12:42 Ответить
Зрозуміло.
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29.02.2024 12:42 Ответить
Всі вулиці треба їжаками та ровами обустроїти. Зробити проходи для техніки, і резервні міни мати, щоб одразу їх прикопати у асфальт.
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29.02.2024 12:43 Ответить
Ще б опутати місто колючим дротом, щоб крізь них не зміг прорватися ворог, хоча б найважливіші ділянки
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29.02.2024 12:45 Ответить
Бодро и, главное, мощно.
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29.02.2024 12:46 Ответить
"лосяш, тупаш и *****" - потужно.....
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29.02.2024 12:55 Ответить
"до двох десятків взводних опорних пунктів" - це неповних ТРИ БАТАЛЬЙОНИ!!!
Навіть не одна бригада!
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29.02.2024 12:47 Ответить
"Достатьно багато" для кого? Чи знову грошей вистачило тільки на піар і трохи вкрасти?
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29.02.2024 12:47 Ответить
Зе-лідор покусав усю ЗекоМанду.
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29.02.2024 12:52 Ответить
и пару арестовичей, хороший воп арестовича багатто что вартий
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29.02.2024 12:57 Ответить
Ой, шось не віриться... Значить скоро будть нові "фортеці"...
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29.02.2024 12:57 Ответить
Ага,під Авдієвкою наші війська вже відійшли на "укріплені позиції"- в чисте поле...нахрін ця локшина ...?!!
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29.02.2024 13:00 Ответить
Чому всі хто там пишуть і говорять інше ?
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29.02.2024 13:00 Ответить
З Сирським наші війська явно розпочали"зворотній" контрнаступ.. як в ОПі і хотіли,коли звільняли Залужного...
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29.02.2024 13:02 Ответить
"до двох десятків взводних опорних пунктів "

2 десятка взводів (до 2 батальйонів) захистять Часів Яр, ну все, тепер я спокійний 🤡
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29.02.2024 13:23 Ответить
Нема слів на цю брехню .
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29.02.2024 13:38 Ответить
Єралаш
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29.02.2024 13:39 Ответить
"Верной дорогой идете товарищи!"
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29.02.2024 13:43 Ответить
Ідіоти. А карти мінних полів, дотів вже передали рашці. ?
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29.02.2024 13:45 Ответить
Сырский через папу с мамой и братаном.
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29.02.2024 15:24 Ответить
"щоб важка техніка противника не могла вільно перетнути межу. Вона там МАЄ зупинятись, а піхота спішуватись. Це дає можливість активно завдавати по них ураження і знищувати техніку. " Це слова цього речника, цілого капітана про нову фортецю Часів Яр яка теж може бути охоплена з флангів (як і всі попередні фортеці) і потім здана. А може командуванню все таки хоча би в цей раз звернути увагу на свої типові помилки і контролювати дії ворога на флангах лінії оборони міста і стиках сусідніх частин.
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29.02.2024 14:18 Ответить
десятки мин - это заграждение ? Скорее всего он сам не понимает , что несёт полную чушь .
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29.02.2024 14:42 Ответить
Каналізаційні ходи підірвали??
Щоб не було сюрпризів як в Авдіївці.
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29.02.2024 15:13 Ответить
"Часов Яр". Назва не змінюється. Ніяких "Часових Ярів" не існує!
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29.02.2024 15:31 Ответить
Овдiiвка..а не Авдеевка...🥇🥇🥇
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29.02.2024 16:39 Ответить
Голобородька вам же Ясно сказал... перезагрузка...Коней на переправе поменял... Чуваки..я вам ничего не должен 🥳🤪
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29.02.2024 16:42 Ответить
Коли прилітає 50-60 кабів за день, ніяка оборога не витримає. Поки не вирішиться питання як боротись з тими сушками, діла не буде. Те що збиваються 1-2 штуки. то добре, але треба закрити їм доступ до точки скиду. Тільки так.
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29.02.2024 17:26 Ответить
Головне речення ( і не давати просуватися вперед швидко. ) тобто просуватися будуть
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29.02.2024 17:52 Ответить
Да то зрозуміло і навіщо Україні F 16
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29.02.2024 17:55 Ответить
багатопрофiльний невіглас

@fjua14

У мене одного враження, що планування війни тепер схоже на оркестр пʼяних макак?
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29.02.2024 18:15 Ответить
Той речник там був? Витримав влучання КАБ-500? хоч поруч?
Якщо особисто не бачив, то він не речник - пиззюк.
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29.02.2024 18:42 Ответить
Флангі не забути головне. Та щоб партнери допомогли зі зброєю, снарядами, чим боротись проти КАБів. Взагалі про все це важки читати, не зовсім розумію що на думці у союзників наших
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29.02.2024 19:24 Ответить
Такі новини чимось нагадують отріцатєльноє наступлєніє у орків
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29.02.2024 22:43 Ответить
Бреше
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01.03.2024 06:48 Ответить
 
 