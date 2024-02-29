Навколо Часового Яру встановлено багато фортифікацій та мінних загороджень, - Євлаш

Обладнано до двох десятків взводних опорних пунктів, а також бетонні вогневі споруди для довготривалої оборони, з яких можна вести вогонь.

Про це заявив речник Східного угруповання військ Ілля Євлаш у коментарі LIGA.net, передає Цензор.НЕТ.

За його словами, навколо Часового Яру встановлено "достатньо багато" інженерних фортифікацій та мінних загороджень різного типу.

"Це включає кілька рубежів оборони, які розташовані навколо міста. Які будуть стримувати противника і не давати просуватися вперед швидко. Більше того, вони досить надійно укріплені і для нашого особового складу, щоб зберегти життя та здоров'я хлопців, які виконують завдання на передньому краї", - розповів Євлаш.

Речник зазначив, що йдеться про десятки протитанкових та протипіхотних мінних полів, колючі дроти, дистанційне мінування, а також встановлення мін навіть у тилах.

"Крім того, обладнано до двох десятків взводних опорних пунктів. Обладнано бетонні вогневі споруди для довготривалої оборони, з яких можна вести вогонь. Це нагадує ДОТИ з Другої світової. Достатньо багато протитанкових ровів нарито, щоб важка техніка противника не могла вільно перетнути межу. Вона там має зупинятись, а піхота спішуватись. Це дає можливість активно завдавати по них ураження і знищувати техніку. А ворог уже зараз втрачає 60% техніки на під'їзді до позицій", - додав Євлаш.

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