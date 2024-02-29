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Новини Війна
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Навколо Часового Яру встановлено багато фортифікацій та мінних загороджень, - Євлаш

яр,часів

Обладнано до двох десятків взводних опорних пунктів, а також бетонні вогневі споруди для довготривалої оборони, з яких можна вести вогонь.

Про це заявив речник Східного угруповання військ Ілля Євлаш у коментарі LIGA.net, передає Цензор.НЕТ.

За його словами, навколо Часового Яру встановлено "достатньо багато" інженерних фортифікацій та мінних загороджень різного типу.

"Це включає кілька рубежів оборони, які розташовані навколо міста. Які будуть стримувати противника і не давати просуватися вперед швидко. Більше того, вони досить надійно укріплені і для нашого особового складу, щоб зберегти життя та здоров'я хлопців, які виконують завдання на передньому краї", - розповів Євлаш.

Речник зазначив, що йдеться про десятки протитанкових та протипіхотних мінних полів, колючі дроти, дистанційне мінування, а також встановлення мін навіть у тилах.

"Крім того, обладнано до двох десятків взводних опорних пунктів. Обладнано бетонні вогневі споруди для довготривалої оборони, з яких можна вести вогонь. Це нагадує ДОТИ з Другої світової. Достатньо багато протитанкових ровів нарито, щоб важка техніка противника не могла вільно перетнути межу. Вона там має зупинятись, а піхота спішуватись. Це дає можливість активно завдавати по них ураження і знищувати техніку. А ворог уже зараз втрачає 60% техніки на під'їзді до позицій", - додав Євлаш.

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Автор: 

оборона (4789) Донецька область (8529) Євлаш Ілля (162)


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Топ коментарі
+16
ну це все мабудь на папері....гроші вкрали а з палок та гімна щось змайстрували...
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29.02.2024 12:39
+13
Це - доповідь піплу. Ну, типу у нас все ОК. Подивимось що і як буде.
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29.02.2024 12:41
+13
Дуже вигідний бізнес,наліпити що попало,кацапи розваляють,і хто туди піде перевіряти???
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29.02.2024 12:44
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ну це все мабудь на папері....гроші вкрали а з палок та гімна щось змайстрували...
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29.02.2024 12:39 Відповісти
Це - доповідь піплу. Ну, типу у нас все ОК. Подивимось що і як буде.
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29.02.2024 12:41 Відповісти
Дуже вигідний бізнес,наліпити що попало,кацапи розваляють,і хто туди піде перевіряти???
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29.02.2024 12:44 Відповісти
вже бачимо за авдіївкою - ПОТУЖНЕ ЧИСТЕ ПОЛЕ !!!!
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29.02.2024 12:56 Відповісти
Люди ну невже ви всепропальщики....?Да ваша сила?Я особисто впевнений що все там нормально,да Бутусов каже не дуже....Але дайти час Сирському все розрулити....висновки зробить!Зараз вже експерти пишуть що кацап видихаеться....ну взяли трошки...ми чуть отступили щоб фронт вировняти...Повернемо все!!!А так огульно обвинувачувати?Ну це не гарно.....
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29.02.2024 15:57 Відповісти
так так до Київа ще далеко...у зелених є час та территорії....
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29.02.2024 16:12 Відповісти
Строк себе вже показав як в Бахмуті, так при відведенні з Авдіївки.
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29.02.2024 21:37 Відповісти
Євлаш - харе теревенити!
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29.02.2024 12:42 Відповісти
Зрозуміло.
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29.02.2024 12:42 Відповісти
Всі вулиці треба їжаками та ровами обустроїти. Зробити проходи для техніки, і резервні міни мати, щоб одразу їх прикопати у асфальт.
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29.02.2024 12:43 Відповісти
Ще б опутати місто колючим дротом, щоб крізь них не зміг прорватися ворог, хоча б найважливіші ділянки
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29.02.2024 12:45 Відповісти
Бодро и, главное, мощно.
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29.02.2024 12:46 Відповісти
"лосяш, тупаш и *****" - потужно.....
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29.02.2024 12:55 Відповісти
"до двох десятків взводних опорних пунктів" - це неповних ТРИ БАТАЛЬЙОНИ!!!
Навіть не одна бригада!
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29.02.2024 12:47 Відповісти
"Достатьно багато" для кого? Чи знову грошей вистачило тільки на піар і трохи вкрасти?
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29.02.2024 12:47 Відповісти
Зе-лідор покусав усю ЗекоМанду.
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29.02.2024 12:52 Відповісти
и пару арестовичей, хороший воп арестовича багатто что вартий
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29.02.2024 12:57 Відповісти
Ой, шось не віриться... Значить скоро будть нові "фортеці"...
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29.02.2024 12:57 Відповісти
Ага,під Авдієвкою наші війська вже відійшли на "укріплені позиції"- в чисте поле...нахрін ця локшина ...?!!
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29.02.2024 13:00 Відповісти
Чому всі хто там пишуть і говорять інше ?
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29.02.2024 13:00 Відповісти
З Сирським наші війська явно розпочали"зворотній" контрнаступ.. як в ОПі і хотіли,коли звільняли Залужного...
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29.02.2024 13:02 Відповісти
"до двох десятків взводних опорних пунктів "

2 десятка взводів (до 2 батальйонів) захистять Часів Яр, ну все, тепер я спокійний 🤡
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29.02.2024 13:23 Відповісти
Нема слів на цю брехню .
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29.02.2024 13:38 Відповісти
Єралаш
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29.02.2024 13:39 Відповісти
"Верной дорогой идете товарищи!"
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29.02.2024 13:43 Відповісти
Ідіоти. А карти мінних полів, дотів вже передали рашці. ?
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29.02.2024 13:45 Відповісти
Сырский через папу с мамой и братаном.
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29.02.2024 15:24 Відповісти
"щоб важка техніка противника не могла вільно перетнути межу. Вона там МАЄ зупинятись, а піхота спішуватись. Це дає можливість активно завдавати по них ураження і знищувати техніку. " Це слова цього речника, цілого капітана про нову фортецю Часів Яр яка теж може бути охоплена з флангів (як і всі попередні фортеці) і потім здана. А може командуванню все таки хоча би в цей раз звернути увагу на свої типові помилки і контролювати дії ворога на флангах лінії оборони міста і стиках сусідніх частин.
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29.02.2024 14:18 Відповісти
десятки мин - это заграждение ? Скорее всего он сам не понимает , что несёт полную чушь .
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29.02.2024 14:42 Відповісти
Каналізаційні ходи підірвали??
Щоб не було сюрпризів як в Авдіївці.
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29.02.2024 15:13 Відповісти
"Часов Яр". Назва не змінюється. Ніяких "Часових Ярів" не існує!
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29.02.2024 15:31 Відповісти
Овдiiвка..а не Авдеевка...🥇🥇🥇
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29.02.2024 16:39 Відповісти
Голобородька вам же Ясно сказал... перезагрузка...Коней на переправе поменял... Чуваки..я вам ничего не должен 🥳🤪
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29.02.2024 16:42 Відповісти
Коли прилітає 50-60 кабів за день, ніяка оборога не витримає. Поки не вирішиться питання як боротись з тими сушками, діла не буде. Те що збиваються 1-2 штуки. то добре, але треба закрити їм доступ до точки скиду. Тільки так.
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29.02.2024 17:26 Відповісти
Головне речення ( і не давати просуватися вперед швидко. ) тобто просуватися будуть
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29.02.2024 17:52 Відповісти
Да то зрозуміло і навіщо Україні F 16
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29.02.2024 17:55 Відповісти
багатопрофiльний невіглас

@fjua14

У мене одного враження, що планування війни тепер схоже на оркестр пʼяних макак?
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29.02.2024 18:15 Відповісти
Той речник там був? Витримав влучання КАБ-500? хоч поруч?
Якщо особисто не бачив, то він не речник - пиззюк.
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29.02.2024 18:42 Відповісти
Флангі не забути головне. Та щоб партнери допомогли зі зброєю, снарядами, чим боротись проти КАБів. Взагалі про все це важки читати, не зовсім розумію що на думці у союзників наших
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29.02.2024 19:24 Відповісти
Такі новини чимось нагадують отріцатєльноє наступлєніє у орків
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29.02.2024 22:43 Відповісти
Бреше
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01.03.2024 06:48 Відповісти
 
 