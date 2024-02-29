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Новости Война
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Рашисты пытаются захватить населенные пункты Ивановское и Богдановку на Бахмутском направлении, - Силы обороны

армія,російська

Российская армия пытается захватить Ивановское и Богдановку под Бахмутом на Донетчине, для этого продолжает подтягивать большие резервы.

Об этом в эфире общенационального телемарафона "Єдині новини" сообщил начальник пресс-службы восточной группировки войск Илья Евлаш, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Враг продолжает сунуть в сторону района населенного пункта Ивановское и в район Богдановки, там уже идут бои в черте города. Враг продолжает подтягивать мощные резервы. Кроме того, постоянно наносит удары дронами-камикадзе, такими как "Ланцет", корректирует артиллерию с помощью таких дронов, как "Зала" и "Орлан", также активно применяет FPV-дроны", - рассказал Евлаш.

По его словам, Россия активно применяет штурмовые группы "Шторм Z", "Шторм V", мотострелковые полки и бригады.

За прошедшие сутки на Бахмутском направлении захватчики совершили почти 700 обстрелов, произошло восемь боевых столкновений, добавил Евлаш.

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Автор: 

Донецкая область (9710) Бахмут (1602) Евлаш Илья (138)


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Все ми бачим -- нема чим по тих скупченях влупити
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29.02.2024 13:37 Ответить
Господи, Матінко Богородице, бережіть та допомагайте нашим захисникам
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29.02.2024 14:08 Ответить
как говорит Галина Кондратьевна - "русни не стоит даже рыпаться !"
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29.02.2024 15:11 Ответить
 
 