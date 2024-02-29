Рашисти намагаються захопити населені пункти Іванівське та Богданівку на Бахмутському напрямку, - Сили оборони

Російська армія намагається захопити Іванівське і Богданівку під Бахмутом на Донеччині, для цього продовжує підтягувати великі резерви.

Про це в ефірі загальнонаціонального телемарафону "Єдині новини" повідомив начальник пресслужби східного угруповання військ Ілля Євлаш, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Ворог продовжує сунути в бік району населеного пункту Іванівське та в район Богданівки, там уже йдуть бої у межах міста. Ворог продовжує підтягувати потужні резерви. Крім того, постійно завдає ударів дронами-камікадзе, такими як "Ланцет", коригує артилерію за допомогою таких дронів, як "Зала" та "Орлан", також активно застосовує FPV-дрони", - розповів Євлаш.

За його словами, Росія активно застосовує штурмові групи "Шторм Z", "Шторм V", мотострілецькі полки та бригади.

Упродовж минулої доби на Бахмутському напрямку загарбники здійснили майже 700 обстрілів, відбулося вісім бойових зіткнень, додав Євлаш.

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