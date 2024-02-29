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Все слова Путина следует воспринимать очень серьезно, - Туск

туск

Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что все заявления президента российского диктатора Путина следует воспринимать как его реальные намерения.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет Onet.

"Не только агрессивную риторику, но и решения, которые анонсировал Путин - относительно увеличения самодостаточности России, переводу экономики на военные рельсы, модернизации армии – все это следует воспринимать абсолютно серьезно", – сказал Туск.

"Европа должна понимать, что "гонка вооружений", которую Россия навязывает миру, обязывает Запад просыпаться и готовиться с военной точки зрения к потенциальным угрозам. ЕС должен принимать решения, которые уравновесят военный потенциал России и сделают Европу лучше готовой к плохим сценариям", – добавил он.

Также читайте: Польша может временно полностью закрыть границу для товаров из Украины, - Туск.

Автор: 

путин владимир (31303) Туск Дональд (734)


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Топ комментарии
+30
Ага блокуйте кордон України, торгуйте з рашкою, допомогайте їх продпючи санційну продукцію... Сцикуни срані
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29.02.2024 13:56
+16
Схожу у Туска шизофренія. Завези ще більше збіжжя з Московії, перекрий кордони Україні, а потім жалійся на Путіна. ******** на всю голову
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29.02.2024 13:59
+12
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29.02.2024 14:04
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А яка роль України в цьому плані Туска? Дає виграти час і все?
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29.02.2024 13:56 Ответить
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29.02.2024 14:04 Ответить
«…красномордый блондин с белыми глазами, это ничтожество, этот советский мышонок, обуянный мечтою о пальто с телячьим воротником, проявил необыкновенное оживление…»(с)
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29.02.2024 16:55 Ответить
Туск е «досвідчений політик» та як виявилось прагматичний цинік.

Здаеться зараз е купа таках « політиків»- Орбан, Туск, Шольц, Ердоган та багато іншіх.

Вони готові грати на « обидві сторони», що е «тимчасова (?) перемога» ху&ла.

НЕ зрозуміло тільки одне питання:

Як Рейган зміг багато років тому розвалити СРСР ( якій був могутнішім чім РФ зараз) одніеі « гонкою озброєнь»?

А нинішні всі лідеру Західного світу не можуть приборкати РФ, яка розвьязала криваву війну в Україні та порушила усю Систему світової безпеки?

І це не загроза, « не гонка», а реальна війна, яка потребуе від РФ більших затрат ніж «гонка».
Чому колективний захід « пробуксовуе», хоча єкономічно він сильніший?
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29.02.2024 14:53 Ответить
Які тут можуть бути відповіді?

1. Нема ні одного лідера західного світу калібру Рейгана.

2. Все буде як « при ярейгані», але буде потім. РФ буде переможена. Але потрібен час…

3. Західна цівілізіція « заблокована» ледерамі- зрадниками. Тимчасово або на довгий період.

добавляйте свої варіанти…
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29.02.2024 14:59 Ответить
Нема ні одного лідера західного світу калібру Рейгана

сподобались обидва комента.Свіжа думка,все виважено.Краще не скажеш...
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29.02.2024 15:18 Ответить
Разом до Перемоги!
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29.02.2024 15:28 Ответить
Роль України всім відома - хлопчика для биття. На жаль. І ще - буферної зони
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29.02.2024 17:20 Ответить
Ага блокуйте кордон України, торгуйте з рашкою, допомогайте їх продпючи санційну продукцію... Сцикуни срані
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29.02.2024 13:56 Ответить
****,
таке враження що вони досі сприймали речі та дії ***** не серйозно
а тепер треба сприймати серйозно...
це як в анегдоті
хжінка на четвереньках поле город.
чоловік кричить.
Маріє!!!!! тебе хтось ...бе!!!
де????
і ********** сракої кричить,
киш киш киш....
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29.02.2024 14:08 Ответить
Які європейські лідери ?????? підори !!! вже скільки йде війна і путін грає зними як з слизьняками ! НЕМА такого політика з "залізними яйцями ",щоб гаркнути на цього покидька,всі засрали,що почнеться ядерна війна,а путлер на цьому грається !!!
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29.02.2024 15:01 Ответить
Так - путя сказав шо хоче захопити Украіну -- то помагаите поки він не під Варшавою
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29.02.2024 13:57 Ответить
А ще вже забули як восени 21го цей же тип заявляв про НАТО,*забирайте шмотки и убирайтесь на границы 97го года.
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29.02.2024 16:59 Ответить
Ну тоді вам нема чого хвилюватися. Він же ж сказав, що нападати на країни НАТО не буде.

https://ru.euronews.com/2023/12/19/putin-ukraine

Тому розслабся і зерно своє продавай німцям. Кордони ж ви вже позакривали всі?
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29.02.2024 13:57 Ответить
Серйозно сприймати слова брехуна, вестися на дешевий шантаж - себе не поважати. За 2 роки х#йло на всі 100 показало себе 3.14Zдаболом і треба зрозуміти, що свлова х#йла це не просто брехня, а ворожа пропаганда, зброя, яка нас вбиває словом. Тому питання вже не до х#йла, а до тих, хто підгавкує ворожій пропаганді і тим самим працює на ворога
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29.02.2024 13:58 Ответить
Ну да, так может стоит и самим проснутся и перестать бесконечно блокировать границу по любому поводу и тихонько вести санкционочку через Беларусь, а?...
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29.02.2024 13:59 Ответить
Схожу у Туска шизофренія. Завези ще більше збіжжя з Московії, перекрий кордони Україні, а потім жалійся на Путіна. ******** на всю голову
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29.02.2024 13:59 Ответить
ЄС має ухвалювати рішення, які зрівноважать військовий потенціал Росії й зроблять Європу краще готовою до поганих сценаріїв (с) Туск

===========

Наприклад, закривати кордони з Україною, яка єдина, що реально воює з кацапляндією, і блокувати їй поставки?
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29.02.2024 13:59 Ответить
.... - ну так "не жуйте соплі"... ну, хоча б на своЇх кордонах заблокованих агентами ***** та корисними місцевими ідіотами
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29.02.2024 14:03 Ответить
Цей Туск зламався.
Несіть іншого
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29.02.2024 14:03 Ответить
Оооо, підстилка пуціна туск відпрацьовує бабки свої.
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29.02.2024 14:05 Ответить
ще одному бабла від путіна занесли
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29.02.2024 14:08 Ответить
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29.02.2024 14:08 Ответить
Європа стала імпотентною, патєшниє войська, патєшниє лідори... а помідори їхні за їхніми стандартами за смаком як м'яке скло...хто сам себе найокує буде в такій же позі як і одна країна, що робила паради із танками, із сердючкою і зайчиками, а потім проснулася на війні...
За китайцями сила і перше слово в цьому світі... ті своє ще відкусять, от тоді касссапоїди і завиють...але не на часі... КНР вичікує))
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29.02.2024 14:11 Ответить
Так принимают. Шольц когда-то объявил грандиозное обновление вооруженных сил, а на днях сказал что 80% из 100 млрд. евро уже "освоено".
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29.02.2024 14:12 Ответить
Translator

курва польска обісралась
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29.02.2024 14:19 Ответить
А як сприймати слова Туска ? Про заборону імпорту с.г продукції з України. Що Польща вже капітулювала касапам. Сувальський коридор забирайте. Нам є чим ще поступитись.
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29.02.2024 14:19 Ответить
ну, ви, ****** пшеки, підготовку до війни почали ґрунтовно: наше збіжжя блокуєте, готуєтесь до закриття кордону взагалі. словом, молодці!!
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29.02.2024 14:21 Ответить
Мнение туськи, тряпки - под*у*ловника вообще никого не интересует
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29.02.2024 14:23 Ответить
Туск ещё более ГОНДОНЧАТЕЕ чем Моравецкий
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29.02.2024 14:35 Ответить
У черговій серіі фільму «Перезавантаження» представлено історію співправці польських спецслужб періоду правління Дональда Туска зі спецслужбами рф

14 серія документальної стрічки «Перезавантаження» розповідає про історію співробітництва польських спецслужб у час правління кабміну Дональда Туска зі спецслужбами рашистів, зокрема фсб. Співавтор фільму «Перезавантаження» Міхал Рахонь роздобув навіть копію угоди між польською Службою військової контррозвідки [SKW] та російською фсб. На підписання угоди написаної експертами фсб згоду дали - від імені Польщі - Дональд Туск, а від імені рф - владімір путін. Договір підписано 11 вересня 2013 року - напередодні української Революції Гідності.
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29.02.2024 14:36 Ответить
Да бросьте ,Дональд!
Записывайте для поляков видосики про шашлыки
У нас же прокатило
Нашему президенту за шашлыки не прилетело
И у вас прокатит
Даже если треть Польши будет в руинах
Все будет ништяк, Дональд!
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29.02.2024 14:37 Ответить
Президента Европейского совета Дональда Туска вызвали в Окружную прокуратуру Варшавы на допрос по делу о сотрудничестве бывшего руководства Службы военной контрразведки Польши и российской ФСБ.

Дональд Туск вызван в качестве свидетеля в деле против бывших руководителей Службы военной контрразведки Польши, которых обвиняют в сотрудничестве с разведывательными службами другой страны без необходимого на это разрешения премьер-министра" - сказал Дзеканьский.

Допрос должен состояться 15 марта.

В свою очередь спикер Европейского совета,заявил, что Туск не сможет прийти на допрос. По словам спикера, Туск как председатель Европейского совета в среду должен выступить перед Европейским парламентом в рамках обязательства таких выступлений после каждого саммита ЕС.

"В декабре 2016 года стало известно, что прокуратура предъявила обвинения двум представителям командования воинской Службы контрразведки. Они обвиняются в превышении своих полномочий путем начала сотрудничества со службой другого государства без согласия главы правительства.

Речь идет о заключенном в апреле 2010 года после авиакатастрофы президентского самолета Ту-154М соглашении между польской контрразведкой и ФСБ,
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29.02.2024 14:39 Ответить
Президент Євроради Дональд Туск виступив на захист двох колишніх голів служби військової контррозвідки Польщі, які перебували на посадах, коли він був прем'єр-міністром Польщі.

Про це він написав у своєму Тwitter.

"Я гордий, що як прем'єр-міністр міг співпрацювати з генералами Пителєм і Носеком. Вони були зразком відповідальності, патріотизму й честі", - наголосив Туск.

Напередодні вранці військова жандармерія Польщі затримала у Варшаві колишнього голову Служби військової контррозвідки Польщі (SKW) генерала Петра Пителя. Його та попередника Пителя на цій посаді Януша Носека і ще одного офіцера польської контррозвідки звинувачують у неофіційних контактах із представниками ФСБ без попередньої згоди на це керівництва держави.

За співпрацю з ФСБ Пителю загрожує тюремне ув'язнення до трьох років.

У грудні 2016 року варшавська прокуратура заявила про розслідування справи щодо перевищення службових повноважень колишніми головами військової контррозвідки РП. Тоді повідомлялося, що вони вступили в контакт з представниками спецслужби іншої країни без згоди на це голови Ради міністрів РП, чого вимагає закон про воєнну розвідку і контррозвідку. У цій справі у квітні 2017 року як свідок був допитаний Дональд Туск
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29.02.2024 14:41 Ответить
автарітєт..
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29.02.2024 14:42 Ответить
катастрофа самолета Ту-154М.

Брат Леха Качиньского, лидер партии «Право и справедливость» Ярослав Качиньский почти с самого начала катастрофы считает основными виновниками экс-премьера Дональда Туска, а также действующего президента России Владимира Путина. Именно при премьере Туске Польша так и не добилась от Москвы обломков самолета, и Качиньский обвиняет в этом бывшего польского главу правительства.

Кроме того, лидер ПиС считает, что Туск намеренно не инициировал международное расследование, предоставив возможность российской стороне действовать самостоятельно.

Ярослав Качиньский считает виновными в катастрофе тогдашнего премьера Польши Дональда Туска и российского президента Владимира Путина
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29.02.2024 14:47 Ответить
Туск усе знав про катастрофу у смоленську, але підіграв ху&лу .

Це так. Він не такий « простий» як Здаеться.

Чи може він зараз ще раз « підіграти»?

Питання реторичне.
Бо блокування України посилилось при туску.
Бо Туск зараз лякае Захід, що ху&ло надо серьезно брати до уваги…

Туск е дуже цинічний «політик». Він грае свою ігру. І це не е добрим для України. Нажаль.
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29.02.2024 15:56 Ответить
Негайно перевести економіку Польщі та Євросоюзу на памперсні рейки.
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29.02.2024 14:47 Ответить
Качиньский обвиняет Дональда Туска, премьера Польши с 2007 по 2014 год, в том, что он не провел полноценное расследование катастрофы, в которой погиб президент от оппозиционной партии. Глава Минобороны Польши Антоний Мацеревич, который также относится к партии «ПиС» подал заявление в прокуратуру на Туска, обвинив его в «дипломатической измене».

Глава Европейского Совета отвергает обвинения и называет их абсурдными. Сначала Дональд Туск связывал их с глубокой печалью за братом, но позже назвал «циничным приемом» и спекуляцией на этой теме в попытке снискать расположение избирателей.

В комментарии Громадскому эксперт Польского института публичных дел Яцек Кухарчик заявил, что «ПиС» трактуют Туска как своего врага:

«В 2007 году, политическая сила Туска «Гражданская платформа» победила на выборах, «Право и Справедливость» тогда проиграла. Конкуренция переросла в персональный конфликт после Смоленской катастрофы в 2010 году, ведь ответственность за катастрофу Качиньский возлагает на Туска».
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29.02.2024 14:48 Ответить
До чого туй ця польська агітація? Ми не голосуемо ані за тих, ані за ціх.
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29.02.2024 14:57 Ответить
Но то Европа мае готуватися, а ми їх дорогам, дорогам. Он бізянка розказуе про 100тіщ снарядів та тищу танків. Чомусь не повів скількі дерев посадили та смартфонів роздали.
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29.02.2024 14:54 Ответить
До речі, туска звати дональд. І трампа теж звати дональд. Співпадіння? Не думаю
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29.02.2024 15:03 Ответить
Та Польща відомий провокатор та вони самі в це повірили, якщо слухають куйла ...ви навіщо гітлера спровокували?
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29.02.2024 15:28 Ответить
Обісрались, хто наступний?
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29.02.2024 15:46 Ответить
Ну а хто ж каже що треба не серйозно, "до хворого - як до хворого", окрема клітка й напрочуд міцна сорочка та багато галаперідолу. АРХ М
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29.02.2024 19:34 Ответить
Кремлівські тролі зараз масово залякують західних читачів медіа ресурсів наче скажений фюрер не бреше, його погрози потрібно сприймати серйозно і відмовитись нарешті від України. Рашист Туск схоже ту саму балалайку грає
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02.03.2024 11:39 Ответить
 
 