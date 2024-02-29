Все слова Путина следует воспринимать очень серьезно, - Туск

Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что все заявления президента российского диктатора Путина следует воспринимать как его реальные намерения.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет Onet.

"Не только агрессивную риторику, но и решения, которые анонсировал Путин - относительно увеличения самодостаточности России, переводу экономики на военные рельсы, модернизации армии – все это следует воспринимать абсолютно серьезно", – сказал Туск.

"Европа должна понимать, что "гонка вооружений", которую Россия навязывает миру, обязывает Запад просыпаться и готовиться с военной точки зрения к потенциальным угрозам. ЕС должен принимать решения, которые уравновесят военный потенциал России и сделают Европу лучше готовой к плохим сценариям", – добавил он.

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