Усі слова Путіна слід сприймати вкрай серйозно, - Туск
Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив що усі заяви президента російського диктатора Путіна варто сприймати як його реальні наміри.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише Onet.
"Не лише агресивну риторику, але й рішення, які анонсував Путін - щодо збільшення самодостатності Росії, переведення економіки на військові рейки, модернізації армії – усе це слід сприймати абсолютно серйозно", – сказав Туск.
"Європа має розуміти, що "гонка озброєнь", яку Росія нав’язує світу, зобов’язує Захід прокидатись і готуватися з військової точки зору до потенційних загроз. ЄС має ухвалювати рішення, які зрівноважать військовий потенціал Росії й зроблять Європу краще готовою до поганих сценаріїв", – додав він.
Нагадаємо, російський диктатор Путін 29 лютого під час звернення до Федеральних Зборів РФ після слів президента Франції Емманюеля Макрона пригрозив трагічними наслідками країнам, які наважаться відправити в Україну своїх військових.
Крім того, Путін повідомив, що стратегічні ядерні сили РФ перебувають у стані повної готовності до гарантованого застосування. А також він розповів про розробки нового озброєння, яке використовується у війні проти України, зокрема про лазерні системи "Пересвіт".
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Здаеться зараз е купа таках « політиків»- Орбан, Туск, Шольц, Ердоган та багато іншіх.
Вони готові грати на « обидві сторони», що е «тимчасова (?) перемога» ху&ла.
НЕ зрозуміло тільки одне питання:
Як Рейган зміг багато років тому розвалити СРСР ( якій був могутнішім чім РФ зараз) одніеі « гонкою озброєнь»?
А нинішні всі лідеру Західного світу не можуть приборкати РФ, яка розвьязала криваву війну в Україні та порушила усю Систему світової безпеки?
І це не загроза, « не гонка», а реальна війна, яка потребуе від РФ більших затрат ніж «гонка».
Чому колективний захід « пробуксовуе», хоча єкономічно він сильніший?
1. Нема ні одного лідера західного світу калібру Рейгана.
2. Все буде як « при ярейгані», але буде потім. РФ буде переможена. Але потрібен час…
3. Західна цівілізіція « заблокована» ледерамі- зрадниками. Тимчасово або на довгий період.
добавляйте свої варіанти…
сподобались обидва комента.Свіжа думка,все виважено.Краще не скажеш...
таке враження що вони досі сприймали речі та дії ***** не серйозно
а тепер треба сприймати серйозно...
це як в анегдоті
хжінка на четвереньках поле город.
чоловік кричить.
Маріє!!!!! тебе хтось ...бе!!!
де????
і ********** сракої кричить,
киш киш киш....
https://ru.euronews.com/2023/12/19/putin-ukraine
Тому розслабся і зерно своє продавай німцям. Кордони ж ви вже позакривали всі?
===========
Наприклад, закривати кордони з Україною, яка єдина, що реально воює з кацапляндією, і блокувати їй поставки?
Несіть іншого
За китайцями сила і перше слово в цьому світі... ті своє ще відкусять, от тоді касссапоїди і завиють...але не на часі... КНР вичікує))
курва польска обісралась
14 серія документальної стрічки «Перезавантаження» розповідає про історію співробітництва польських спецслужб у час правління кабміну Дональда Туска зі спецслужбами рашистів, зокрема фсб. Співавтор фільму «Перезавантаження» Міхал Рахонь роздобув навіть копію угоди між польською Службою військової контррозвідки [SKW] та російською фсб. На підписання угоди написаної експертами фсб згоду дали - від імені Польщі - Дональд Туск, а від імені рф - владімір путін. Договір підписано 11 вересня 2013 року - напередодні української Революції Гідності.
Записывайте для поляков видосики про шашлыки
У нас же прокатило
Нашему президенту за шашлыки не прилетело
И у вас прокатит
Даже если треть Польши будет в руинах
Все будет ништяк, Дональд!
Дональд Туск вызван в качестве свидетеля в деле против бывших руководителей Службы военной контрразведки Польши, которых обвиняют в сотрудничестве с разведывательными службами другой страны без необходимого на это разрешения премьер-министра" - сказал Дзеканьский.
Допрос должен состояться 15 марта.
В свою очередь спикер Европейского совета,заявил, что Туск не сможет прийти на допрос. По словам спикера, Туск как председатель Европейского совета в среду должен выступить перед Европейским парламентом в рамках обязательства таких выступлений после каждого саммита ЕС.
"В декабре 2016 года стало известно, что прокуратура предъявила обвинения двум представителям командования воинской Службы контрразведки. Они обвиняются в превышении своих полномочий путем начала сотрудничества со службой другого государства без согласия главы правительства.
Речь идет о заключенном в апреле 2010 года после авиакатастрофы президентского самолета Ту-154М соглашении между польской контрразведкой и ФСБ,
Про це він написав у своєму Тwitter.
"Я гордий, що як прем'єр-міністр міг співпрацювати з генералами Пителєм і Носеком. Вони були зразком відповідальності, патріотизму й честі", - наголосив Туск.
Напередодні вранці військова жандармерія Польщі затримала у Варшаві колишнього голову Служби військової контррозвідки Польщі (SKW) генерала Петра Пителя. Його та попередника Пителя на цій посаді Януша Носека і ще одного офіцера польської контррозвідки звинувачують у неофіційних контактах із представниками ФСБ без попередньої згоди на це керівництва держави.
За співпрацю з ФСБ Пителю загрожує тюремне ув'язнення до трьох років.
У грудні 2016 року варшавська прокуратура заявила про розслідування справи щодо перевищення службових повноважень колишніми головами військової контррозвідки РП. Тоді повідомлялося, що вони вступили в контакт з представниками спецслужби іншої країни без згоди на це голови Ради міністрів РП, чого вимагає закон про воєнну розвідку і контррозвідку. У цій справі у квітні 2017 року як свідок був допитаний Дональд Туск
Брат Леха Качиньского, лидер партии «Право и справедливость» Ярослав Качиньский почти с самого начала катастрофы считает основными виновниками экс-премьера Дональда Туска, а также действующего президента России Владимира Путина. Именно при премьере Туске Польша так и не добилась от Москвы обломков самолета, и Качиньский обвиняет в этом бывшего польского главу правительства.
Кроме того, лидер ПиС считает, что Туск намеренно не инициировал международное расследование, предоставив возможность российской стороне действовать самостоятельно.
Ярослав Качиньский считает виновными в катастрофе тогдашнего премьера Польши Дональда Туска и российского президента Владимира Путина
Це так. Він не такий « простий» як Здаеться.
Чи може він зараз ще раз « підіграти»?
Питання реторичне.
Бо блокування України посилилось при туску.
Бо Туск зараз лякае Захід, що ху&ло надо серьезно брати до уваги…
Туск е дуже цинічний «політик». Він грае свою ігру. І це не е добрим для України. Нажаль.
Глава Европейского Совета отвергает обвинения и называет их абсурдными. Сначала Дональд Туск связывал их с глубокой печалью за братом, но позже назвал «циничным приемом» и спекуляцией на этой теме в попытке снискать расположение избирателей.
В комментарии Громадскому эксперт Польского института публичных дел Яцек Кухарчик заявил, что «ПиС» трактуют Туска как своего врага:
«В 2007 году, политическая сила Туска «Гражданская платформа» победила на выборах, «Право и Справедливость» тогда проиграла. Конкуренция переросла в персональный конфликт после Смоленской катастрофы в 2010 году, ведь ответственность за катастрофу Качиньский возлагает на Туска».