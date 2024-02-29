Усі слова Путіна слід сприймати вкрай серйозно, - Туск

Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив що усі заяви президента російського диктатора Путіна варто сприймати як його реальні наміри.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише Onet.

"Не лише агресивну риторику, але й рішення, які анонсував Путін - щодо збільшення самодостатності Росії, переведення економіки на військові рейки, модернізації армії – усе це слід сприймати абсолютно серйозно", – сказав Туск.

"Європа має розуміти, що "гонка озброєнь", яку Росія нав’язує світу, зобов’язує Захід прокидатись і готуватися з військової точки зору до потенційних загроз. ЄС має ухвалювати рішення, які зрівноважать військовий потенціал Росії й зроблять Європу краще готовою до поганих сценаріїв", – додав він.

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Нагадаємо, російський диктатор Путін 29 лютого під час звернення до Федеральних Зборів РФ після слів президента Франції Емманюеля Макрона пригрозив трагічними наслідками країнам, які наважаться відправити в Україну своїх військових.

Крім того, Путін повідомив, що стратегічні ядерні сили РФ перебувають у стані повної готовності до гарантованого застосування. А також він розповів про розробки нового озброєння, яке використовується у війні проти України, зокрема про лазерні системи "Пересвіт".