Денацификация Украины – это самое тупое, что я слышал, – Карлсон об интервью с Путином

Американский пропагандист Такер Карлсон прокомментировал слова российского диктатора Владимира Путина о денацификации Украины.

Об этом Карлсон рассказал в подкасте "Lex Fridman", передает Цензор.НЕТ.

"Я думаю, это самое тупое, что я когда-либо слышал. Я так и не понял, что это значит. Денацификация? Не существует ни одного нацистского движения в 2024 году. Это просто способ назвать людей злом. Называть их (ред. - Украинцев) нацистами, это как-то по-детски", - сказал он.

Карлсон отметил, что эта часть разговора с российским диктором ему не понравилась, потому что Путин просто пытался очернить Украину. В то же время он добавил, что во время разговора с президентом РФ у него создалось впечатление, что тот действительно верит в свои заявления.

Читайте также: Интервью Путина Карлсону показало масштаб проблемы, с которой имеет дело Украина, - Волкер