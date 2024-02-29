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Карлсон після інтерв’ю з Путіним: "Це найтупіше, що я чув"

карлсон,путін,такер

Американський пропагандист Такер Карлсон прокоментував слова російського диктатора Володимира Путіна про денацифікацію України.

Про це Карлсон розповів у подкасті "Lex Fridman", передає Цензор.НЕТ.

"Я думаю, це найтупіше, що я коли-небудь чув. Я так і не зрозумів, що це означає. Денацифікація? Не існує жодного нацистського руху у 2024 році. Це просто спосіб назвати людей злом. Називати їх (українців. - Ред.) нацистами, це якось по-дитячому", - сказав він.

Карлсон зазначив, що ця частина розмови з російським диктатором йому не сподобалося, оскільки Путін просто намагався очорнити Україну. Водночас він додав, що під час розмови з президентом РФ у нього склалося враження, що той дійсно вірить у свої заяви.

Читайте: Путін дав інтерв’ю пропагандисту Карлсону, якого Трамп бачить можливим віцепрезидентом США. Білий дім відреагував

Автор: 

пропаганда (2807) путін володимир (23857) інтерв’ю (222)


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Топ коментарі
+83
Нет, просто он понял что интервью с этим дебилом, в которым Карлсон слушал Малыша, впавшего в детство - этим интервью он стрельнул себе в ногу и рикошетом в жопу. Если ты берешь интервью у дебила и при этом сидишь и ему поддакиваешь - значит и ты такой же.
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29.02.2024 19:00
+49
Яка на фіг "денацифікація"? Україна в Другій Світовій втратила загиблими 10 мільйонів людей. Ще 8 мільйонів виїхали або були вивезені з України (на Захід та в Гулаг) і не повернулись. Це тільки в голові їбанутого ***** "украінскіє націкі розпинають мальчіков в трусіках". А ще там насрано і дзижчить муха...
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29.02.2024 19:00
+46
А що сталося? Шльондрі карлсону не заплатили за міньєт ***** і він тепер каже, що йому не сподобалося?
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29.02.2024 18:58
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А що сталося? Шльондрі карлсону не заплатили за міньєт ***** і він тепер каже, що йому не сподобалося?
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29.02.2024 18:58 Відповісти
Нет, просто он понял что интервью с этим дебилом, в которым Карлсон слушал Малыша, впавшего в детство - этим интервью он стрельнул себе в ногу и рикошетом в жопу. Если ты берешь интервью у дебила и при этом сидишь и ему поддакиваешь - значит и ты такой же.
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29.02.2024 19:00 Відповісти
а міг би стати героєм - просто взяти із собою гранату!
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29.02.2024 19:16 Відповісти
чи просто кульковою ручкою в око до мозку
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29.02.2024 21:00 Відповісти
До Карлсона дійшло, а до ЗЕБАНДИ ні , тому , що вони СОЖАЛЕЛИ, что Борис Джонсон зірвав їм Стамбульске переміріє! Заява АРАХЛАМІДІІ :» подумаешь , там ,ще була какая- то « деНАЦІФІКАЦІЯ», не вступ України до НАТО, і паРаша - 🙃»ГАРАНТ БЕЗПЕКИ
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01.03.2024 05:17 Відповісти
Карлсон не ідіот, хоч і ще той покидьок!))
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29.02.2024 19:34 Відповісти
Он не мог не поддакивать, иначе бы вынесли из Кремля вверх ногами) Или не заплатили бы , не знаю что для него хуже..
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29.02.2024 21:43 Відповісти
Проститутка сдает деньги в парижский банк.
- Мадам, - говорит ей служащий, - пардон, но эти деньги фальшивые!
- Боже мой, - кричит она, - выходит, меня изнасиловали!
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29.02.2024 20:59 Відповісти
О!!! Злітай ще раз, там щосекунди вулкан довбоїбізьми. На ************ їбалі рубільник посеред пики - крутони, може інший канал знайдеш. АРХ М
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29.02.2024 18:59 Відповісти
Яка на фіг "денацифікація"? Україна в Другій Світовій втратила загиблими 10 мільйонів людей. Ще 8 мільйонів виїхали або були вивезені з України (на Захід та в Гулаг) і не повернулись. Це тільки в голові їбанутого ***** "украінскіє націкі розпинають мальчіков в трусіках". А ще там насрано і дзижчить муха...
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29.02.2024 19:00 Відповісти
Він просто цю мантру повторює для свого зомбованого лохторату... сам він прекрасно знає, що це маячня
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29.02.2024 20:05 Відповісти
Якщо б знав то не робив би дурні. Він реально ********.
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29.02.2024 20:28 Відповісти
Вже й Карлсон зачмирив ***** нижче плінтуса
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29.02.2024 19:00 Відповісти
Кацапський пропагандон про сьогоднішнє посланіє ***** своїм холопам .🙃
.
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29.02.2024 19:01 Відповісти
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29.02.2024 19:21 Відповісти
Схоже припекло - по большому , а вийти боїться .
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29.02.2024 19:27 Відповісти
Прапорщики не сруть. вони тільки обсцикаються
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29.02.2024 19:37 Відповісти
Чого він злякався(значка),за ним сидить чувак з Верховної ради,типу *все меня пасут*.
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29.02.2024 22:41 Відповісти
Тому що Л(П)ідер
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01.03.2024 05:07 Відповісти
Не всi сплять... https://www.youtube.com/shorts/LYJEpjq73o8
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01.03.2024 09:41 Відповісти
Нагадує розмову Йосипа з Марією в інтерпретації Family Guy:

- Слухай, Маріє! Чи не могла би ти ще раз описати мені непорочне зачаття?
Бо коли ти розповідаєш - начебто все зрозуміло.

Але коли я переповідаю це своїм друзям, вони регочуть.
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29.02.2024 19:03 Відповісти
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29.02.2024 19:35 Відповісти
Карлсон пытается спасти свою репутацию, которой давно уже нет...
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29.02.2024 19:04 Відповісти
Получается, что Ху#ло с Трампом кинули Карлсона на бабки...
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29.02.2024 19:08 Відповісти
схоже на те.
бо цей персонаж може втирати реднекам і про рептілоїдів, і про пласку Землю, а тут бач, де-націфікація йому не сподобалась
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29.02.2024 19:38 Відповісти
Карлсон карманная собачка Трампаи и то что он начал медленно сползать в сторону говорит о том что позиции трампистов провалились и они сейчас из кожи вылазят чтобы вернуться как минимум на прежние позиции.
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29.02.2024 19:08 Відповісти
Да, только нюанс что Трамп это надежда Украины, а Путин с Байденом заодно. А возможно и вообще трио - Путин+Байден+Зеленский. Как тебе такое?
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29.02.2024 21:32 Відповісти
Как то не люблю комментировать бред
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29.02.2024 21:35 Відповісти
Значит не причем Байден? Только Путин+Зеленский? А чего помощи не дает? Ты ж читал статью что у Байдена 4 миллиарда на вооружение в PDA и пентагон может их выделить. Но то что у байды тупоголового есть 4 миллиарда знали все, каждая собака и то что это теоретически больше чем в том пакете где "60 лярдов", и так же знали что он отправляет их розчерком пера, без конгреса. И дает лендлиз - закон давно приняли и по срокам даже просрали.

Вообщем чего подыгрывает Путину и Зеленскому? Ах ну да, некоторые наши тупоголовые идиоты наслушавшись портникова и компанию, считают что там не демократы а республиканцы виноваты - но я считаю то клинические идиоты, раз на такое ведутся.

https://edition.cnn.com/2024/02/28/politics/pentagon-considering-tapping-last-source-ukraine-funding/index.html
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29.02.2024 21:46 Відповісти
Ага, нацист звинувачує інших в нацизмі.
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29.02.2024 19:09 Відповісти
Не зря Карлсон там хохотал имея ввиду с каким идиотом он встретился
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29.02.2024 19:09 Відповісти
Это подсказывает на то что в ближайшее время палата представителей США проголосуют за военную помощь Украине.
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29.02.2024 19:10 Відповісти
Все, більше "амірікосав" к "срущіму в чімаданчік" не підпустять на "пушичний вистріл".
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29.02.2024 19:11 Відповісти
Ги.
До речі вату після цьої заяви бомбить що заграву видно з кілець Сатурну. Вони вже а школі приготувались те інтерв'ю вивчать і отака засада...
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29.02.2024 19:12 Відповісти
Цитатник вже надрукували. Носити потрібно на шиї.
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29.02.2024 19:25 Відповісти
навіть трамповський бабуїн зрозумів, що путін бальной
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29.02.2024 19:12 Відповісти
Це тому, шо путин це тупорилий і неосвітчений ублюдок і злочинець.
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29.02.2024 19:13 Відповісти
Раптом Карлсон зрозумив, що малюк то не малюк, а ******** сцикливий "бабкадед" з гівном в голові
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29.02.2024 19:14 Відповісти
Карлсону трохи історію треба вивчати, бо це все вже було: СРСР (виправдовуючи напад) звинувачував у відродження нацизму і Угорщину і Чехословаччину. Під час розпаду того совка, нацисти-фашисти "з'явилися" у країнах Балтії тощо.
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29.02.2024 19:16 Відповісти
До речi, про фашистiв у країнах Балтiї тодi завзято розповiдав такий собi пропагандон Невзоров. Який нинi дуже дивується, чтого це народи тих країн вважають його ворогом та не пускають до себе
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29.02.2024 20:15 Відповісти
Дуже ганебно виглядає вчинок української влади яка надала громадянство ворогу наших друзів.
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29.02.2024 20:20 Відповісти
А как он создание ПМР поддерживал, репортажи с места военных действий о молдавских фашистах до сих пор помню
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29.02.2024 20:49 Відповісти
что ***** ***** и военный преступник,что эта шавка *****вская отрабатывающая иудины 30 сребрянников!меня удивляет что власти США не открывают дело на этого ублюдка который своими высказываниями сеет ложь и пропаганду!
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29.02.2024 19:20 Відповісти
Та касап взагалі найтупіша істота, яка на двох ногах ходе..
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29.02.2024 19:22 Відповісти

Навіть сама ж русня офуїла від такого . ***** нароздавав сьогодні обіцянок кацапам аж на ---
452 912 000 000 000 (четыреста пятьдесят два триллиона девятьсот двенадцать миллиардов) пообещал президент РФ Владимир Путин на поддержку и основные нацпроекты (поддержка семьи и детства, молодёжные проекты, проекты в сфере культуры, инфраструктурные проекты, связь, космос и т.д.). 35 трлн рублей - вся доходная часть российского бюджета за 2024 год.))
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29.02.2024 19:23 Відповісти
Напєчятают.
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29.02.2024 19:33 Відповісти
візьми вью у нашого нелоха....і не таке почуєш.
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29.02.2024 19:42 Відповісти
В нквс саме так і міркували сином якого є ***** ...
але американці і європейці не знають цього моменту , хоча звісно мзс могло би розтлумачити їм багато чого якби не були зєшоблою
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29.02.2024 20:30 Відповісти
Путлер таки геній, він своєю пургою зміг впечетлити такого пургомета як Карлсон
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29.02.2024 20:51 Відповісти
Подивився я початок того інтерв'ю. Карлсон чесно зізнався що до поїздки його "знання" росії обмежувалися радянським періодом. А реально він не мав жодної уяви. Це в плюси.
Тим не менш, далі почав знову кукурікати про велику росію і сто мільйонів населення. Це в мінус.
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29.02.2024 21:12 Відповісти
Карлсон звинуватив хуьло в геббельсівщині, якщо ви не зрозуміли:

"Що ви думаєте про те, що Путін сказав, що виправданням для війни є денацифікація?" - запитав у Такера Фрідман.

"Я подумав, що це одна з найдурніших речей, яку я коли-небудь чув. Я не зрозумів, що це означає - денацифікація. Я ненавиджу всі ці розмови, тому що в них немає нічого реального, це просто ad hominem (доказ, що ґрунтується не на об'єктивних даних, а розрахований на почуття людини). Це спосіб асоціювати когось зі злим режимом, який більше не існує", - відповів Карлсон."
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29.02.2024 21:13 Відповісти
При большом желании на ультра-правых можно повесить ярлык нацистов. Но по этой логике окажется что половина трампистов тоже нацисты. Поэтому Такер в этом вопросе решил не поддерживать рос пропаганду
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29.02.2024 21:19 Відповісти
Отож бо й воно , що кремлівська потвора вірить і власну маячню. Це , нажаль, твереза оцінка стану речей , яку цей Карлсон озвучив.
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29.02.2024 21:31 Відповісти
Нічого дивного,навпаки страшно.Бо, хто не касап,той нацист і в хворій голові диктатора ,підлягає знищенню.Якщо що,американці теж нацисти,бо не касапи.Треба ще Джонсона на інтерв'ю командирувати.
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29.02.2024 21:33 Відповісти
Офигенный журналист. Посмотрел 3++ часа интервью с Лешой на одном дыхании. Не зря лучший журналист США. Непонял только почему на Ненси Пилоси наехал, говорит, тупая как пробка. Ну хз, может быть.
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29.02.2024 21:35 Відповісти
Остання надія відмити свої труси,бо мабуть вже ніс заклало карлсону і вирішив витягати трухани на собі як баби ліфчик через плече
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29.02.2024 22:28 Відповісти
Навіть карлсон зрозумів, що світ має справу з хворим на голову карликом - нацистом!
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01.03.2024 00:14 Відповісти
Бо *уйло шизонутий, тому і вірить у свою бредятину ..
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01.03.2024 01:07 Відповісти
что я только что услышал? чего это его вдруг перемкнуло? мы ж у него были карателями и никаких нам денег...
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01.03.2024 01:10 Відповісти
Тупой и ещё тупее !
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01.03.2024 08:00 Відповісти
Такер Карлсон - найпопулярніший журналіст та телеведучий США, мультимільярдер. Йому не потрібні брудні гроші путіна, репутація для нього набагато важливіша. Свій приїзд до Москви, перебування там і всі інші витрати він сплатив сам. Таке саме інтерв'ю Карлсон запропонував Зеленському, але відповіді не отримав. Карлсон хотів донести до середнього жителя США, який не дуже цікавиться міжнародними подіями, позицію Москви та Києва щодо нинішньої війни. Зеленський міг би скористатися цією можливістю і звернутися через Карлсона до американців, але роздуте самолюбство та комплекс меншевартості не дозволили. Таким чином, путін тут виграв. Американці почули, що він прагне миру, але Україна не йде на перемовини.
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01.03.2024 08:24 Відповісти
Ти, карлсончік, просто недостатньо русского міра вареннячка з'їв. Забагато ще "заходу" в мізках, заважає почати правільно понімать Маркса. Скуштуй ще - і не в таке повіриш.
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01.03.2024 09:14 Відповісти
А кацапи Карлсону так лизали, так підлизували...
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01.03.2024 18:45 Відповісти
 
 