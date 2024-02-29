Карлсон після інтерв’ю з Путіним: "Це найтупіше, що я чув"

Американський пропагандист Такер Карлсон прокоментував слова російського диктатора Володимира Путіна про денацифікацію України.

Про це Карлсон розповів у подкасті "Lex Fridman", передає Цензор.НЕТ.

"Я думаю, це найтупіше, що я коли-небудь чув. Я так і не зрозумів, що це означає. Денацифікація? Не існує жодного нацистського руху у 2024 році. Це просто спосіб назвати людей злом. Називати їх (українців. - Ред.) нацистами, це якось по-дитячому", - сказав він.

Карлсон зазначив, що ця частина розмови з російським диктатором йому не сподобалося, оскільки Путін просто намагався очорнити Україну. Водночас він додав, що під час розмови з президентом РФ у нього склалося враження, що той дійсно вірить у свої заяви.

Читайте: Путін дав інтерв’ю пропагандисту Карлсону, якого Трамп бачить можливим віцепрезидентом США. Білий дім відреагував