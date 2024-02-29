Карлсон після інтерв’ю з Путіним: "Це найтупіше, що я чув"
Американський пропагандист Такер Карлсон прокоментував слова російського диктатора Володимира Путіна про денацифікацію України.
Про це Карлсон розповів у подкасті "Lex Fridman", передає Цензор.НЕТ.
"Я думаю, це найтупіше, що я коли-небудь чув. Я так і не зрозумів, що це означає. Денацифікація? Не існує жодного нацистського руху у 2024 році. Це просто спосіб назвати людей злом. Називати їх (українців. - Ред.) нацистами, це якось по-дитячому", - сказав він.
Карлсон зазначив, що ця частина розмови з російським диктатором йому не сподобалося, оскільки Путін просто намагався очорнити Україну. Водночас він додав, що під час розмови з президентом РФ у нього склалося враження, що той дійсно вірить у свої заяви.
Топ коментарі
+83 Dmitry Begemotovich
показати весь коментар29.02.2024 19:00
+49 НБ
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+46 Олександр #583170
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- Мадам, - говорит ей служащий, - пардон, но эти деньги фальшивые!
- Боже мой, - кричит она, - выходит, меня изнасиловали!
.
- Слухай, Маріє! Чи не могла би ти ще раз описати мені непорочне зачаття?
Бо коли ти розповідаєш - начебто все зрозуміло.
Але коли я переповідаю це своїм друзям, вони регочуть.
бо цей персонаж може втирати реднекам і про рептілоїдів, і про пласку Землю, а тут бач, де-націфікація йому не сподобалась
Вообщем чего подыгрывает Путину и Зеленскому? Ах ну да, некоторые наши тупоголовые идиоты наслушавшись портникова и компанию, считают что там не демократы а республиканцы виноваты - но я считаю то клинические идиоты, раз на такое ведутся.
https://edition.cnn.com/2024/02/28/politics/pentagon-considering-tapping-last-source-ukraine-funding/index.html
До речі вату після цьої заяви бомбить що заграву видно з кілець Сатурну. Вони вже а школі приготувались те інтерв'ю вивчать і отака засада...
Навіть сама ж русня офуїла від такого . ***** нароздавав сьогодні обіцянок кацапам аж на ---
452 912 000 000 000 (четыреста пятьдесят два триллиона девятьсот двенадцать миллиардов) пообещал президент РФ Владимир Путин на поддержку и основные нацпроекты (поддержка семьи и детства, молодёжные проекты, проекты в сфере культуры, инфраструктурные проекты, связь, космос и т.д.). 35 трлн рублей - вся доходная часть российского бюджета за 2024 год.))
але американці і європейці не знають цього моменту , хоча звісно мзс могло би розтлумачити їм багато чого якби не були зєшоблою
Тим не менш, далі почав знову кукурікати про велику росію і сто мільйонів населення. Це в мінус.
"Що ви думаєте про те, що Путін сказав, що виправданням для війни є денацифікація?" - запитав у Такера Фрідман.
"Я подумав, що це одна з найдурніших речей, яку я коли-небудь чув. Я не зрозумів, що це означає - денацифікація. Я ненавиджу всі ці розмови, тому що в них немає нічого реального, це просто ad hominem (доказ, що ґрунтується не на об'єктивних даних, а розрахований на почуття людини). Це спосіб асоціювати когось зі злим режимом, який більше не існує", - відповів Карлсон."
міравареннячка з'їв. Забагато ще "заходу" в мізках, заважає почати правільно понімать Маркса. Скуштуй ще - і не в таке повіриш.