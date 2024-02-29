В течение суток произошло 73 боевых столкновения, уничтожены три российских истребителя-бомбардировщика Су-34, - Генштаб ВСУ

Оперативная информация Генерального штаба ВСУ по российскому вторжению по состоянию на 18:00 29.02.2024.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на страницу Генштаба ВСУ в фейсбуке.

"Продолжаются 736-е сутки широкомасштабной вооруженной агрессии РФ против нашего государства. В течение суток произошло 73 боевых столкновения.

Всего враг нанес 2 ракетных и 79 авиационных ударов, совершил 90 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам. В результате российских террористических атак, к сожалению, есть погибшие и раненые среди гражданского населения. Разрушения и повреждения получили многоэтажные и частные дома, а также другие объекты инфраструктуры.

На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений. Признаков формирования наступательных группировок не выявлено.

На Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, проводит диверсионно-разведывательную деятельность. Враг нанес авиационные удары в районах населенных пунктов Бологовка, Митрофановка Харьковской области. Артиллерийские и минометные обстрелы врага подверглись более 30 населенным пунктам, среди них Горск, Карповичи Черниговской области; Новая Гута, Середина-Буда, Дружба, Фотовиж, Ворожба Сумской области; Двуречная, Синьковка, Петропавловка, Ивановка, Берестово Харьковской области.

На Купянском направлении Силы обороны отразили 2 атаки противника в районах населенных пунктов Петропавловка и Табаевка Харьковской области, где враг пытался выбить наши войска с занимаемых позиций. Противник нанес авиационный удар в районе населенного пункта Надия Луганской области. Под артиллерийским и минометным огнем оказались более 10 населенных пунктов, в том числе Двуречная, Синьковка, Петропавловка, Ивановка, Берестово Харьковской области.

На Лиманском направлении нашими воинами отражены 11 атак противника в районах населенных пунктов Терны, Ямполевка Донецкой области и Белогоровка Луганской области, где враг при поддержке авиации пытался прорвать оборону наших войск. От артиллерийских и минометных обстрелов пострадали более 10 населенных пунктов, в том числе Невское, Белогоровка Луганской области и Терны, Торское, Серебрянка, Верхнекаменное, Спорное, Раздолевка Донецкой области.

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На Бахмутском направлении, Силами обороны отражены 2 атаки противника в районах населенных пунктов Ивановское и Клещиевка Донецкой области, где враг пытался улучшить свое тактическое положение. Противник нанес авиационные удары в районах населенных пунктов Веролюбовка и Николаевка Донецкой области. Под артиллерийским и минометным огнем оказались около 10 населенных пунктов, в том числе Васюковка, Богдановка, Часов Яр, Ивановское, Андреевка, Нью-Йорк Донецкой области.

На Авдеевском направлении, нашими защитниками отражены 22 атаки врага в районах населенных пунктов Бердичи, Орловка, Тоненькое, Первомайское, Невельское Донецкой области. Противник нанес авиационные удары в районах населенных пунктов Александрополь, Новоалександровка, Очеретино, Новобахмутовка, Соловьево, Семеновка Донецкой области. Артиллерийским и минометным обстрелам противника подверглись около 20 населенных пунктов, среди них Очеретино, Волчье, Бердичи, Степное, Орловка Донецкой области.

На Новопавловском направлении Силы обороны продолжают сдерживать врага в районах населенных пунктов Красногоровка, Георгиевка, Победа, Новомихайловка Донецкой области, где враг при поддержке авиации 22 раза пытался прорвать оборону наших войск. Также враг нанес авиационные удары в районах населенных пунктов Константиновка, Водяное, Урожайное, Старомайорское Донецкой области, Новодаровка Запорожской области. Под артиллерийским и минометным огнем оккупантов оказались более 20 населенных пунктов, в том числе Максимилиановка, Георгиевка, Новомихайловка, Константиновка, Благодатное, Старомайорское, Ровнополь Донецкой области.

На Ореховском направлении Силами обороны отражена атака противника в районе Раоботино Запорожской области. Враг нанес авиационные удары в районах населенных пунктов Левадное, Малая Токмачка, Работино, Новоданиловка, Юрковка Запорожской области. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись около 20 населенных пунктов, среди них Левадное, Полтавка, Гуляйполе, Малая Токмачка, Новоандреевка, Степное Запорожской области.

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В зоне ответственности ОСГВ "Одесса" на Херсонском направлении враг не отказывается от намерения выбить наши подразделения из плацдармов на левобережье Днепра. В частности, в течение суток предприняты 4 попытки штурма позиций наших войск. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись около 10 населенных пунктов. Среди них Херсон и Михайловка, Берислав, Понятовка, Ингулец Херсонской области.

В течение суток авиация Сил обороны нанесла удары по 10 районам сосредоточения личного состава противника. Также подразделениями Воздушных сил Вооруженных сил Украины уничтожены три истребителя-бомбардировщика Су-34.

Подразделениями ракетных войск нанесено поражение по 2 районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, 3 реактивных системах залпового огня БМ-21 "Град", 1 складу боеприпасов, 1 средству радиоэлектронной борьбы противника", - сообщили в Генштабе ВСУ.