РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11434 посетителя онлайн
Новости Война
6 587 10

ВСУ ликвидировали вражескую группу подразделения "Ахмат" на Бахмутском направлении, рашисты были разбиты нашей артиллерией и добиты дронами, - Евлаш

танк,зсу,російський

На Бахмутском направлении украинские защитники продолжают наносить урон российским оккупантам. Одна из бригад ВСУ, держащая оборону на этом направлении, уничтожила одну из штурмовых групп вражеского подразделения "Ахмат". После этого оккупанты отказались идти в наступление.

Об этом заявил начальник пресс-службы Оперативно-стратегической группировки войск "Хортиця" Илья Евлаш в эфире телеканала "Еспресо", передает Цензор.НЕТ.

"Враг пытается атаковать малыми штурмовыми группами, до 20 человек, с целью отражения ранее утраченного положения, возвращения его под свой контроль для дальнейшего продвижения и выхода на плацдармы в направлении Часового Яра.

Сейчас там активно действуют штурмовые группы в виде подразделений "Ахмат". Недавно одна из бригад, держащая оборону на этом направлении, уничтожила одну из таких групп. Сначала шла штурмовая группа, за ней должна была выдвигаться группа закрепления. Оккупанты были разбиты нашей артиллерией и добиты дронами. Группа выдвижения также была обнаружена. По ней было нанесено огневое поражение, после чего подразделения отказались продолжать свои наступательные действия", – рассказал Евлаш.

Также читайте: Вокруг Часового Яра установлены многие фортификации и минные заграждения, - Евлаш

По его словам, Часов Яр сейчас является самым большим городом на этом направлении, к которому приковано внимание врага.

"В течение года враг не оставлял своих намерений, постоянно наносил мощные удары по Часовому Яру. Сейчас россияне задействовали авиацию, которая постоянно сбрасывает на город управляемые авиабомбы, обстреливает его из минометов и артиллерии всех видов и калибров", - добавил Евлаш.

Читайте также: Рашисты пытаются захватить населенные пункты Ивановское и Богдановку на Бахмутском направлении, - Силы обороны

Автор: 

армия РФ (19318) ликвидация (3567) Донецкая область (9710) Евлаш Илья (138)


Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Топ комментарии
+8
Агрессивная война ведется руками мразей. Каждый забараненный рашист на шаг приближает победу Украины. Вот почему нужны дрони - самых разных модификаций.

Кроме дронов индивидуального поражения, нужны дроны бомбардировщики способные накрывать группы оккупантов сбрасывая 10 - 20 боеприпасов на головы этих тварей чтобы процесс ликвидации рашистов был более уверенным и практическим.

Дроны индивидуального поражения в совокупности с дронами массового поражения при поддержке снайперов и артиллерии - адская смесь от которой рашистам гарантирована смерть.
показать весь комментарий
29.02.2024 14:25
+2
Кстати, со всей кацапляндии в Чечню съезжаются, чтобы в тот Ахмат попасть. Кацапское раболепие перед кавказцами - это на генетическом уровне
показать весь комментарий
29.02.2024 14:37
+1
В этом ахмате одни русские там каддыровцев нет
показать весь комментарий
29.02.2024 14:32
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Агрессивная война ведется руками мразей. Каждый забараненный рашист на шаг приближает победу Украины. Вот почему нужны дрони - самых разных модификаций.

Кроме дронов индивидуального поражения, нужны дроны бомбардировщики способные накрывать группы оккупантов сбрасывая 10 - 20 боеприпасов на головы этих тварей чтобы процесс ликвидации рашистов был более уверенным и практическим.

Дроны индивидуального поражения в совокупности с дронами массового поражения при поддержке снайперов и артиллерии - адская смесь от которой рашистам гарантирована смерть.
показать весь комментарий
29.02.2024 14:25 Ответить
Это да, но у кацапни сейчас производство дронов тоже идет на полном конвеере, поэтому тут уже задача идет, чтобы поддержать паритет. Может там обещанные новые "вундеваффе" что-то дадут, что роями атакуют, но опять таки, их нужно десятками тысяч и их поставки зависят уже от других людей
показать весь комментарий
29.02.2024 14:35 Ответить
В этом ахмате одни русские там каддыровцев нет
показать весь комментарий
29.02.2024 14:32 Ответить
Кстати, со всей кацапляндии в Чечню съезжаются, чтобы в тот Ахмат попасть. Кацапское раболепие перед кавказцами - это на генетическом уровне
показать весь комментарий
29.02.2024 14:37 Ответить
отож і не дивно.. зазвичай кадирівці знімають свої тік-ток війська за 100 км від ЛБЗ з Україной
показать весь комментарий
29.02.2024 14:46 Ответить
а тих , шо під києвом кричали ахмат сіла, мож, теж ліквідуємо? чи на пєрєвосрітаніє?
https://censor.net/ua/photo_news/3475729/molodykiv_yaki_krychaly_ahmat_syla_zatrymano_na_kyyivschyni_sbu_videofotoreportaj
показать весь комментарий
29.02.2024 14:32 Ответить
Лохмат - силос!
показать весь комментарий
29.02.2024 15:49 Ответить
лохмат? уже всё,, а как же дон? в рот взял? дон, дон ******
показать весь комментарий
29.02.2024 16:45 Ответить
а вони з барашками були?
показать весь комментарий
29.02.2024 17:22 Ответить
 
 