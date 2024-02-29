ВСУ ликвидировали вражескую группу подразделения "Ахмат" на Бахмутском направлении, рашисты были разбиты нашей артиллерией и добиты дронами, - Евлаш

На Бахмутском направлении украинские защитники продолжают наносить урон российским оккупантам. Одна из бригад ВСУ, держащая оборону на этом направлении, уничтожила одну из штурмовых групп вражеского подразделения "Ахмат". После этого оккупанты отказались идти в наступление.

Об этом заявил начальник пресс-службы Оперативно-стратегической группировки войск "Хортиця" Илья Евлаш в эфире телеканала "Еспресо", передает Цензор.НЕТ.

"Враг пытается атаковать малыми штурмовыми группами, до 20 человек, с целью отражения ранее утраченного положения, возвращения его под свой контроль для дальнейшего продвижения и выхода на плацдармы в направлении Часового Яра.

Сейчас там активно действуют штурмовые группы в виде подразделений "Ахмат". Недавно одна из бригад, держащая оборону на этом направлении, уничтожила одну из таких групп. Сначала шла штурмовая группа, за ней должна была выдвигаться группа закрепления. Оккупанты были разбиты нашей артиллерией и добиты дронами. Группа выдвижения также была обнаружена. По ней было нанесено огневое поражение, после чего подразделения отказались продолжать свои наступательные действия", – рассказал Евлаш.

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По его словам, Часов Яр сейчас является самым большим городом на этом направлении, к которому приковано внимание врага.

"В течение года враг не оставлял своих намерений, постоянно наносил мощные удары по Часовому Яру. Сейчас россияне задействовали авиацию, которая постоянно сбрасывает на город управляемые авиабомбы, обстреливает его из минометов и артиллерии всех видов и калибров", - добавил Евлаш.

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