Движение на КПП "Шегини" полностью заблокировано, - Госпогранслужба

Польские фермеры полностью заблокировали КПП "Шегини" - не пропускают фуры ни на въезд, ни на выезд из Украины. Частично перекрыт и "Ягодин".

Об этом в эфире телемарафона сообщил представитель Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

"Ситуация за последние дни фактически не менялась, но сегодня имеем определенное изменение по направлению пункта пропуска "Шегини". Потому что в 13:00, как сообщила нам польская сторона, польские фермеры отказались пропускать любую фуру, следующую то ли в сторону Украины, то ли в сторону Польши. Хотя и до этого на этом направлении отмечался такой критический минимум пересечения границы фурами", - рассказал он.

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К примеру, как отметил Демченко, за минувшие сутки это направление пересекло только 47 грузовых транспортных средств в обоих направлениях.

"А после 13:00 и сейчас мы фиксируем непосредственно по нашему пункту пропуска, что грузовики не двигаются ни из Польши, ни в Польшу. Польская сторона не принимает грузовые транспортные средства к себе из Украины", - констатировал спикер.

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Также, как говорит представитель ГПСУ, существенное понижение количества пересечений границы фурами остается и по направлению пункта пропуска "Ягодин".

"За минувшие сутки здесь пересекло границу 111 фур следовавших из Польши в Украину. По-прежнему польские фермеры не пропускают здесь ни одной фуры, следующей из Украины в Польшу. За последние дни это "нулевые" показатели пересечения границы в сторону Польши на этом направлении ", – добавил он.