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Движение на КПП "Шегини" полностью заблокировано, - Госпогранслужба

протест,кордон,польща

Польские фермеры полностью заблокировали КПП "Шегини" - не пропускают фуры ни на въезд, ни на выезд из Украины. Частично перекрыт и "Ягодин".

Об этом в эфире телемарафона сообщил представитель Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

"Ситуация за последние дни фактически не менялась, но сегодня имеем определенное изменение по направлению пункта пропуска "Шегини". Потому что в 13:00, как сообщила нам польская сторона, польские фермеры отказались пропускать любую фуру, следующую то ли в сторону Украины, то ли в сторону Польши. Хотя и до этого на этом направлении отмечался такой критический минимум пересечения границы фурами", - рассказал он.

Читайте также: Польские фермеры почти не выпускают фуры из Украины в сторону Польши, в очереди ожидают около 2200 фур, - Госпогранслужба

К примеру, как отметил Демченко, за минувшие сутки это направление пересекло только 47 грузовых транспортных средств в обоих направлениях.

"А после 13:00 и сейчас мы фиксируем непосредственно по нашему пункту пропуска, что грузовики не двигаются ни из Польши, ни в Польшу. Польская сторона не принимает грузовые транспортные средства к себе из Украины", - констатировал спикер.

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Также, как говорит представитель ГПСУ, существенное понижение количества пересечений границы фурами остается и по направлению пункта пропуска "Ягодин".

"За минувшие сутки здесь пересекло границу 111 фур следовавших из Польши в Украину. По-прежнему польские фермеры не пропускают здесь ни одной фуры, следующей из Украины в Польшу. За последние дни это "нулевые" показатели пересечения границы в сторону Польши на этом направлении ", – добавил он.

Автор: 

Госпогранслужба (6466) граница (5273) Польша (8431) протест (5858)


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Топ комментарии
+19
А тим часом на польсько-білоруському кордоні немає ніяких проблем і торгівля з росєєй через білорусь йде повним ходом-отака фігня малята...
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01.03.2024 15:16
+18
Чому ці рольніци не протестують на білоруському кордоні звідки до них масово заганяли нелегалів?
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01.03.2024 15:18
+10
Поляки відкрили другий фронт проти нас
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01.03.2024 15:19
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01.03.2024 15:14 Ответить
Чому ці рольніци не протестують на білоруському кордоні звідки до них масово заганяли нелегалів?
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01.03.2024 15:18 Ответить
Они блокируют с польской стороны,там наша власть не работает,если вы не в курсе.Но,понятно,вас бы в кресло президента,так вы бы за пять минут все порешали
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01.03.2024 15:19 Ответить
Розсаб булки, Міші-Зеленський і Єрмак курви і без цього.
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01.03.2024 15:22 Ответить
Польсько-рашистська торгівля це факт, який базується на статистиці GUS. Проти факту не попреш.
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01.03.2024 15:31 Ответить
але перекривають чомусь кордон з Україною. Ти зовсім дуракчи криза жанру?
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01.03.2024 15:45 Ответить
передай там прапору, що тут в принципі розібрались із вашим наративом. дурних нема.
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01.03.2024 15:46 Ответить
Він сам свої псевдом про все сказав, кацапська морда.

Цитую. Олух царя небесного - разговорное выражение, означающее глупого человека, простака, дурака. Существует ряд версий происхождения и значения слова олух: отождествление с однокоренными диалектными (псковскими) словами: во́лух «лентяй», валу́х «дурак».
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01.03.2024 16:20 Ответить
Але мова йде про аграрну продукцію (пшениця, цибуля тощо), якої Польща так не хоче від України. І взагалі кожна купівля в рахи, то фінансування КАБів на голови Українців.
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01.03.2024 16:17 Ответить
А що хоч тут не так, ,? Ви йолоп, чи кацапопольський провокатор?
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01.03.2024 16:00 Ответить
Він сам свої псевдом про все сказав, кацапська морда.

Цитую. Олух царя небесного - разговорное выражение, означающее глупого человека, простака, дурака. Существует ряд версий происхождения и значения слова олух: отождествление с однокоренными диалектными (псковскими) словами: во́лух «лентяй», валу́х «дурак».
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01.03.2024 16:19 Ответить
краще бути одинаком в правді,чим а більшістю в брехливому стаді.
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01.03.2024 16:28 Ответить
А тим часом на польсько-білоруському кордоні немає ніяких проблем і торгівля з росєєй через білорусь йде повним ходом-отака фігня малята...
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01.03.2024 15:16 Ответить
Ну війна ж гибридна... тому маємо те що маємо.
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01.03.2024 15:18 Ответить
Поляки відкрили другий фронт проти нас
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01.03.2024 15:19 Ответить
то кацапи відкрили-але з дозволу та за підтримки польської влади...
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01.03.2024 15:22 Ответить
І як це суперечить моїм словам?
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01.03.2024 15:24 Ответить
та немає ніякої суперечки-це лише підтвердження що польська влада це повністю підтримує...
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01.03.2024 15:27 Ответить
Эта причина сидит в Кремле.
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01.03.2024 21:11 Ответить
Схоже на те , що поляки з глузду зʼіхали , через кремлівське
бабло , яке вони отримують у величезній кількості 😠
Ганьба полякам 😡
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01.03.2024 15:19 Ответить
Там бабло від ЄС і польска мафія.
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01.03.2024 15:20 Ответить
Просто зараз відкрилися глибинні проблеми Євросоюзу на тлі війни та надання статусу кандидата Україні. Ну і розплата за голосування по приколу у 2019-ому. Все разом.
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01.03.2024 15:23 Ответить
Збитки нанесені Україні діями польських протестувальників має повернути держава Польща, через міжнародні суди. Ще й виставити штрафні санкції за затримку. Нехай кожний громадянин Польщі своїми податками сплачує тупість держави і її фермерів.
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01.03.2024 15:27 Ответить
Ось чому поляки перекривають кордон! Українська влада найопує своїх громадян! Це вони із солідарності із тобою, руска курва, кордон перекривають!? Білоруси із кацапами своїх громадян не нейопують, тому там торгівля іде повним ходом! Ти із дурдома постиш?
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01.03.2024 15:52 Ответить
Ох уж эти ROLNIKI
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01.03.2024 15:32 Ответить
я наприклад розумію, що польські фермери блокують дешеві продовольчі товари з України, якщо прикласти деякі зусилля, то це можна якось зрозуміти, але, навіщо блокувати всі інші товари, часто-густо своїх виробників, які їдуть з Польщі в Україну? а також військові грузи та гуманітарну допомогу?... виходить вони проти цього?..., ще одне але: псування та висипання на землю транзитних вантажів, зривання пломб, пошкодження українських автомобілів..., це як вписується в ці мирні протести..., потім ще одне - все те, що заборонено везти з України, вони радо везуть з росії та белорусі...
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01.03.2024 15:56 Ответить
что хотят то и делают - это их страна.
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01.03.2024 16:11 Ответить
А правила СОТ які вони підписували, як і ми , в Польші не діють?
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01.03.2024 16:20 Ответить
ну, оон сломалась, магате - тоже, красный крест - опять же не фонтан, так что есть вариант, что да. может у них в СОТ тоже "меморандумы" по факту.
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01.03.2024 16:26 Ответить
Точно кацап.
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01.03.2024 17:29 Ответить
Тобто, якщо ти туристом в Польщі тебе можна ******? Звідки вас ідіотів набирають? Ти рускій, чи що?
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01.03.2024 17:28 Ответить
если когда большинство поляков скажут нафиг с пляжа, нам тут такой культуры не надо - свалят. это у нас "толерантность"
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01.03.2024 23:37 Ответить
Треба зрозуміти, хто такі ті "рИльники".
От що про них каже польська інтелігенція:

Професорка етики Варшавського універу.

Magdalena Środa

2 д. ·

"Нульова солідарність з фермерами. Це багатий і дуже титулований соціальний клас. Вони мають величезні субсидії від Союзу, але зневажають її, вони не платять податки, але зневажають уряд, вони не пам'ятають, хто знехтував їхніми інтересами (ПіС), але відбивають КО; вони не чутливості до того, що відбувається в Україні: вони ставлять життя і смерть наших сусідів; вони працюють плече до плеча з конфедератами і мисливцями (важко сказати, що гірше), вони проти всіх прав гуманного ставлення до тварин, проти зеленої Європи (у них взагалі екологія в д... ) Вимагають безглузді гарантії продажу власної продукції (можна йти по їх стопам і вимагати від уряду купувати будь-які інтелектуальні, музичні, художні вироби тощо ) і головне: ними (свідомо чи ні) маніпулює Росія."
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01.03.2024 16:05 Ответить
Інтелегенція Польші може і солідарна з нами ,але вона безхребетна. Як і всі хто нам співчуває і проявляє стурбованість. Достатньо глянути на похорони Навального ,щоб пізнати таких безхребетних
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01.03.2024 17:56 Ответить
Якщо добре пошкрести польського ,,рольніка,, на українському кордоні, то знайдеш одержувача рублів.
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01.03.2024 16:22 Ответить
Зєля і єрмак спасут Україну та знищать клятих поляків! вам що блд пороблено?
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01.03.2024 16:29 Ответить
я так розумію Польща знаходиться в залежності до рф. Має якісь таємні стосунки й обов язки. Тому виконує наказ кремля блокувати Україну. Ми по суті заблоковані зараз Молдову розкачують . Залишилось заблокувати Румунський кордон і все. І це все діється під пилньм ********* Західних Держав.
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01.03.2024 17:20 Ответить
Скажи полякам, що грузіть у СВОЇ фури у Львові і везіть Українське зерно по всій Європі то кордон розблокували б за хвилину.....
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01.03.2024 19:28 Ответить
Поляки держат украинцев в заложниках.

Как террористы !
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01.03.2024 20:03 Ответить
...путіністи ,ждуни польські.
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01.03.2024 20:07 Ответить
 
 