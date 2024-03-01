Движение на КПП "Шегини" полностью заблокировано, - Госпогранслужба
Польские фермеры полностью заблокировали КПП "Шегини" - не пропускают фуры ни на въезд, ни на выезд из Украины. Частично перекрыт и "Ягодин".
Об этом в эфире телемарафона сообщил представитель Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.
"Ситуация за последние дни фактически не менялась, но сегодня имеем определенное изменение по направлению пункта пропуска "Шегини". Потому что в 13:00, как сообщила нам польская сторона, польские фермеры отказались пропускать любую фуру, следующую то ли в сторону Украины, то ли в сторону Польши. Хотя и до этого на этом направлении отмечался такой критический минимум пересечения границы фурами", - рассказал он.
К примеру, как отметил Демченко, за минувшие сутки это направление пересекло только 47 грузовых транспортных средств в обоих направлениях.
"А после 13:00 и сейчас мы фиксируем непосредственно по нашему пункту пропуска, что грузовики не двигаются ни из Польши, ни в Польшу. Польская сторона не принимает грузовые транспортные средства к себе из Украины", - констатировал спикер.
Также, как говорит представитель ГПСУ, существенное понижение количества пересечений границы фурами остается и по направлению пункта пропуска "Ягодин".
"За минувшие сутки здесь пересекло границу 111 фур следовавших из Польши в Украину. По-прежнему польские фермеры не пропускают здесь ни одной фуры, следующей из Украины в Польшу. За последние дни это "нулевые" показатели пересечения границы в сторону Польши на этом направлении ", – добавил он.
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Цитую. Олух царя небесного - разговорное выражение, означающее глупого человека, простака, дурака. Существует ряд версий происхождения и значения слова олух: отождествление с однокоренными диалектными (псковскими) словами: во́лух «лентяй», валу́х «дурак».
Цитую. Олух царя небесного - разговорное выражение, означающее глупого человека, простака, дурака. Существует ряд версий происхождения и значения слова олух: отождествление с однокоренными диалектными (псковскими) словами: во́лух «лентяй», валу́х «дурак».
бабло , яке вони отримують у величезній кількості 😠
Ганьба полякам 😡
есликогда большинство поляков скажут нафиг с пляжа, нам тут такой культурыне надо - свалят. это у нас "толерантность"
От що про них каже польська інтелігенція:
Професорка етики Варшавського універу.
Magdalena Środa
2 д. ·
"Нульова солідарність з фермерами. Це багатий і дуже титулований соціальний клас. Вони мають величезні субсидії від Союзу, але зневажають її, вони не платять податки, але зневажають уряд, вони не пам'ятають, хто знехтував їхніми інтересами (ПіС), але відбивають КО; вони не чутливості до того, що відбувається в Україні: вони ставлять життя і смерть наших сусідів; вони працюють плече до плеча з конфедератами і мисливцями (важко сказати, що гірше), вони проти всіх прав гуманного ставлення до тварин, проти зеленої Європи (у них взагалі екологія в д... ) Вимагають безглузді гарантії продажу власної продукції (можна йти по їх стопам і вимагати від уряду купувати будь-які інтелектуальні, музичні, художні вироби тощо ) і головне: ними (свідомо чи ні) маніпулює Росія."
Как террористы !