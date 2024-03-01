Реестр военнообязанных "Обериг" уже подключили к миграционной и пограничной службам
Реестр военнообязанных "Обериг" уже обменивается информацией с реестрами Государственной миграционной службы и Государственной пограничной службы.
Об этом сообщила заместитель министра обороны Екатерина Черногоренко, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Армияинформ.
"Мы уже видим, что обмены "Оберига" с рядом реестров имеют очень положительные последствия. Можно констатировать, что "Обериг" уже работает с крупнейшими реестрами, которые были запланированы", - заявила Черногоренко.
По ее словам, сейчас идет процесс обеспечения работников ТЦК дополнительным оборудованием, чтобы повысить эффективность работы с "Оберигом".
Также готовится и запуск услуги "Кабинет военнообязанного", который заработает при принятии соответствующих законопроектов.
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Якщо про зеледента, то "Обер-Егом"
Якщо про татаровсько-дєрьмаківську шоблу, то "Об-Ригом"
лежать на столі у ФСБ РФ!
Диджииали-дебилы не можуть дати відповіді на прості питання, саме головне з яких це захист приватних даних. Те ще це буде та ти же лайном як і дія я навіть не сумніваюся.
Ти тут нас кацапів будешь у пример ставити?!
ПНХ аматор руського миру»!
Ці ідіоти між собою не можуть зробити так, щоб при оформленні якоїсь довідки чи посвідки автоматично інфа до купи з різних реєстрів збиралась й не було потрібно у кожний окремий застосунок знову додавати фото, скани підписів й іншу інфу.
Так что любой, в том числе и "кабинет" идёт лесом !)))
- ЗЕ який узурпував так владу, що її у Бонапарта менше було
- не суди, які тепер можуть просто вбивати людей на вулицях і їхати собі на каву далі
- не Гетьманцев який відкинув нас на 30 років в плані економічної політики
- не оборон пром який нездатний забезпечити хоча б половину потреб
- не шайка обраних які просто вже плюють на простих укрів
...а ухилянт. Причому сюда входить і платник податків, і ІТ і робітник і сантехнік і все підряд. Шикарно да?
це як соціальна підтримка у військоматів до чого це взагалі ?
людей з дурдому просили ці назви робити?
Назвіть Військовик чи захисник нє оберіг плять
Всіх охочих виїжджати просимо "оберігати" свою інформацію.