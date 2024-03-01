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Новости Война
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Реестр военнообязанных "Обериг" уже подключили к миграционной и пограничной службам

Заступник Міністра оборони Україна Катерина Черногоренко

Реестр военнообязанных "Обериг" уже обменивается информацией с реестрами Государственной миграционной службы и Государственной пограничной службы.

Об этом сообщила заместитель министра обороны Екатерина Черногоренко, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Армияинформ.

"Мы уже видим, что обмены "Оберига" с рядом реестров имеют очень положительные последствия. Можно констатировать, что "Обериг" уже работает с крупнейшими реестрами, которые были запланированы", - заявила Черногоренко.

По ее словам, сейчас идет процесс обеспечения работников ТЦК дополнительным оборудованием, чтобы повысить эффективность работы с "Оберигом".

Также готовится и запуск услуги "Кабинет военнообязанного", который заработает при принятии соответствующих законопроектов.

Читайте также: Рада окончательно приняла закон о е-реестре военнообязанных

Автор: 

реестр (326) мобилизация (2777) Черногоренко Екатерина (117)


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Топ комментарии
+24
Дивись як легко за 1 рік пофакту головним ворогом і кумеляцією проблематики став не

- ЗЕ який узурпував так владу, що її у Бонапарта менше було

- не суди, які тепер можуть просто вбивати людей на вулицях і їхати собі на каву далі

- не Гетьманцев який відкинув нас на 30 років в плані економічної політики

- не оборон пром який нездатний забезпечити хоча б половину потреб

- не шайка обраних які просто вже плюють на простих укрів

...а ухилянт. Причому сюда входить і платник податків, і ІТ і робітник і сантехнік і все підряд. Шикарно да?
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01.03.2024 16:51
+14
КНДР - 2 в дії 🤔🤔🤬🤬🤬
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01.03.2024 16:41
+12
Ща планшети по 100 т закуплять.... Бо мільйон дронів вже закупили ..
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01.03.2024 16:42
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Правила форума Совет форумчан
краще безвиїздом називати. або безправним рабом
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01.03.2024 16:30 Ответить
Зембіцили проміняли безвіз на безвиїзд
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01.03.2024 18:05 Ответить
Якщо йдеться про інструмент хведоріва для безперебійної передачі особових даних нарассєю, то "Оберігом"
Якщо про зеледента, то "Обер-Егом"
Якщо про татаровсько-дєрьмаківську шоблу, то "Об-Ригом"
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01.03.2024 16:38 Ответить
Можно вже рахувати що усі данні про клодного мобілізованого в Україні вже
лежать на столі у ФСБ РФ!
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01.03.2024 18:05 Ответить
"який запрацює після ухвалення відповідних законопроєктів"
Диджииали-дебилы не можуть дати відповіді на прості питання, саме головне з яких це захист приватних даних. Те ще це буде та ти же лайном як і дія я навіть не сумніваюся.
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01.03.2024 16:29 Ответить
В цьому кабінеті реєстр буде лише по бажанню.
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01.03.2024 20:05 Ответить
А що раніше робили?? На "честное пионерское" велися.
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01.03.2024 16:34 Ответить
КНДР - 2 в дії 🤔🤔🤬🤬🤬
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01.03.2024 16:41 Ответить
Що зембіцили вибрали, то й маємо
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01.03.2024 18:04 Ответить
Ща планшети по 100 т закуплять.... Бо мільйон дронів вже закупили ..
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01.03.2024 16:42 Ответить
Это не требует согласия лица на использование и обработку его персональных данных? Т.е это вообще законно? Защита персональных данных, как и свобод слова - важные составляющие демократического общества. Даже во время войны.
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01.03.2024 16:44 Ответить
Де демократичне? В рабсії у людей прав більше елем. приклад- пересування ,керування авто не ділять чоловіків і жінок і т.д.
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01.03.2024 16:47 Ответить
У нас так само в 2014 було.
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01.03.2024 17:05 Ответить
Лис- ври, ври- да не заверайся!

Ти тут нас кацапів будешь у пример ставити?!
ПНХ аматор руського миру»!
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01.03.2024 18:12 Ответить
«Это не требует согласия лица на использование и обработку его персональных данных?» Ні, вже не потребує. В законі тепер чітко це прописано. Але. Закон ще не підписаний Зе, щоб щось вже підключати. Тобто, в силу ще не вступив, а вже маємо. Взагалі, з цим реєстром мутна історія. Закон про створення реєстру прийнятий ще в 2017 році. Останні крупні правки проводилися в 2021. І ніхто навіть не чухався. Тоді він мав наповнюватися за рахунок тих же служб (міграційна, реєстр виборців), але єдиноразовим поданням даних при створенні.
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01.03.2024 16:53 Ответить
Тут ще питання - як вони примусять користуватись тим оберігом? Чи у примусовому порядку? Погрожуючи звільненням, блокуванням карток, арештом майна?? Як?

Ці ідіоти між собою не можуть зробити так, щоб при оформленні якоїсь довідки чи посвідки автоматично інфа до купи з різних реєстрів збиралась й не було потрібно у кожний окремий застосунок знову додавати фото, скани підписів й іншу інфу.
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01.03.2024 16:53 Ответить
«Тут ще питання - як вони примусять користуватись тим оберігом? Чи у примусовому порядку? Погрожуючи звільненням, блокуванням карток, арештом майна?? Як?». Ніяк. Депутати кинули вояк. Хотіли реєстр? Тримайте. Як його наповнювати - то тепер вже ваші проблеми. Тому МО із шкіри лізуть, аби змусити людей оновлювати дані. В новому законопроекті про мобілізацію тому й виділили 60 днів на оновлення даних. Бо по-іншому ніяк не виходить. Це «горе від зайвого розуму» зветься.
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01.03.2024 17:01 Ответить
Согласно ст 63 Конституции - человек ИМЕЕТ ПРАВО БЕЗ КАКИХ ЛИБО ПОСЛЕДСТВИЙ отказаться давать какую быто ни было информацию о себе и близких своих родственниках!!!!
Так что любой, в том числе и "кабинет" идёт лесом !)))
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01.03.2024 17:36 Ответить
Щодо близьких родичів - цю правку відхилили. В кінцевій редакції закону цю інформацію не мають права вимагати. Тільки за бажанням. Мова йде вже не за надання інформації (надавали ви її самі по різних реєстрах, ще й згоду на обробку підписували). А за згоду на передачу від одного розпорядника до іншого. Тепер вона не потрібна. Бо в одному хитродупому законі ще раніше було прописано, що це можливо для забезпечення безпеки держави. От саме тоді профукали спалах.
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01.03.2024 17:58 Ответить
нещодавно довелось зробити гак, та повернутися з пункту перетину кордону при спробі його перетину, бо мене не було в "Оберігу". Коли завчасно звертався в ТЦК з цього приводу відповіли ти з обліку знятий- тебе не треба вносити. На кордоні сказали треба. Тож мені довелось у такому порядку))
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03.03.2024 22:44 Ответить
Ухилянтов берут на крючок. Радостная новость.)
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01.03.2024 16:45 Ответить
Дивись як легко за 1 рік пофакту головним ворогом і кумеляцією проблематики став не

- ЗЕ який узурпував так владу, що її у Бонапарта менше було

- не суди, які тепер можуть просто вбивати людей на вулицях і їхати собі на каву далі

- не Гетьманцев який відкинув нас на 30 років в плані економічної політики

- не оборон пром який нездатний забезпечити хоча б половину потреб

- не шайка обраних які просто вже плюють на простих укрів

...а ухилянт. Причому сюда входить і платник податків, і ІТ і робітник і сантехнік і все підряд. Шикарно да?
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01.03.2024 16:51 Ответить
На "украх" ти й спалився, москалику.
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01.03.2024 19:46 Ответить
не тупи
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03.03.2024 22:45 Ответить
И наверное в "обратном порядке" не ИЗ нее берут информацию, а наоборот - погранцы и миграционная незаконно в неё вносят всех, кто через них проходят....
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01.03.2024 17:33 Ответить
Саме так, тільки не "проходят" а "проходив", бо, напевно, база хоча б за кілька рокі у них вже є.
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01.03.2024 17:58 Ответить
нет, вносят только ТЦК. Погранці имеют доступ и проверяют наличие. Миграционная тут не при делах
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03.03.2024 22:48 Ответить
Це ж треба так назвати !

це як соціальна підтримка у військоматів до чого це взагалі ?

людей з дурдому просили ці назви робити?

Назвіть Військовик чи захисник нє оберіг плять
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01.03.2024 17:48 Ответить
назву "Оберіг" в муках вигадував той же гуморіст, що і для мережі ломбардів "Благо"
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01.03.2024 18:16 Ответить
А чего это без моего ведома, не понятно, кто распоряжается моими личными данными? Классный цифровой ГУЛАГ строите.
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01.03.2024 19:01 Ответить
Москалів з Польші хтось питав?
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01.03.2024 20:01 Ответить
Все вокруг москали и ты только единственный светлый рыцарь зелебобы.
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02.03.2024 03:35 Ответить
Не буде воно нічого працювати як тільки відкриють доступ воно лежатиме 24 на 7
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01.03.2024 20:02 Ответить
база вже працює. Нічого не лежить
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03.03.2024 22:49 Ответить
Саме основне хто надав право працівникам тцк до реєстрів ?Контора яка юридично фізично адресно не існує розпоряджається державними реєстрами !Це крах законодавчої системи
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01.03.2024 20:03 Ответить
Обережно, двері зачиняються.
Всіх охочих виїжджати просимо "оберігати" свою інформацію.
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01.03.2024 21:10 Ответить
 
 