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РФ исключили из Дунайской комиссии

росія,спецтрибунал

С сегодняшнего дня Россию исключили из Дунайской комиссии и наложили штраф за неуплату взносов.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на МИД, об этом сообщил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

Глава МИД Украины напомнил, что Дунайская комиссия, одна из старейших международных организаций в мире, на своей 100-й юбилейной сессии в декабре прошлого года во время первого украинского председательства решила, что действия России несовместимы с Белградской конвенцией.

Как отмечается, у России было время до 29 февраля самостоятельно выйти из организации. Однако на это агрессору не хватило мужества. Поэтому с сегодняшнего дня страны-члены Комиссии больше официально не будут признавать свои обязательства перед Россией согласно учредительной Белградской конвенции.

Читайте также: Дунайская комиссия лишила Россию права на членство

Кроме того, Комиссия впервые в истории наложила штраф на Россию за неуплату взносов после лишения ее полномочий в этой организации в марте 2022 года.

"Я благодарен Дунайской комиссии, нашим дунайским партнерам и всем, кто помог принять это историческое решение. Призываю все международные организации последовать этому примеру, изолировать российских дипломатов и выгонять Россию. Агрессорам и террористам не место ни на каких авторитетных международных форумах", - отметил Кулеба.

Читайте также: Мы призываем всех украинцев, выехавших из страны с начала полномасштабного вторжения, рассмотреть возможность возвращения домой, - Кулеба

Автор: 

россия (95660) изоляция (106) Кулеба Дмитрий (2880)


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Топ комментарии
+5
Цікаво, а яким боком кацап має відношення до Дунаю?
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01.03.2024 20:33
+4
де кацапи де Дунай...
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01.03.2024 20:08
+3
Патамушта в сссре била Дунайская флотілія і Дунайскоє парахоцтао!
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01.03.2024 21:33
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Ще до дарвінської їх треба включити.
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01.03.2024 19:59 Ответить
Вірніше - Тепер їх треба включити до Дарвінської комісії
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01.03.2024 20:01 Ответить
- паслушай ти в груповом сексе учавствуешь?
- а кто будет?
- ну я, твоя жена и ты
- ты че? конечно нет
- ну тагда я тебя вычеркиваю
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01.03.2024 21:13 Ответить
чергова імітація. скоро державні органи забудуть як працювати по справжньому
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01.03.2024 20:04 Ответить
де кацапи де Дунай...
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01.03.2024 20:08 Ответить
Цікаво, а яким боком кацап має відношення до Дунаю?
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01.03.2024 20:33 Ответить
Яке-яке, тепер вiдносне(вiдношення):
А виходила Катюша До рiчки Ангари
Та й пускала по водi Вiнок дуже бравий.
Китаянка той вiнок Вранцi зустрiчала
Та й i свiй, не забарила,До водички клала.
Ось, Маруся з Катрусею Вже й в Янцзи зкупались,
А що ще - для фарисеiв, Але ж бо здибались.
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01.03.2024 20:59 Ответить
Патамушта в сссре била Дунайская флотілія і Дунайскоє парахоцтао!
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01.03.2024 21:33 Ответить
Дуже просте. Ці гівнюки бомбили дунайські порти Ізмаїл та Рені! Нєхєр їм тепер користуватись Дунаєм для судноплавства та перевезень вантажів!🖕
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02.03.2024 00:23 Ответить
Кацап в Європі це як свиня у кріслі перед каміном.
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01.03.2024 22:43 Ответить
Чекайте, чекайте на штраф. Кацапня вам заплатить невдовзі. Снарядами на голову...
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02.03.2024 09:25 Ответить
 
 