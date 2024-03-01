РФ исключили из Дунайской комиссии

С сегодняшнего дня Россию исключили из Дунайской комиссии и наложили штраф за неуплату взносов.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на МИД, об этом сообщил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

Глава МИД Украины напомнил, что Дунайская комиссия, одна из старейших международных организаций в мире, на своей 100-й юбилейной сессии в декабре прошлого года во время первого украинского председательства решила, что действия России несовместимы с Белградской конвенцией.

Как отмечается, у России было время до 29 февраля самостоятельно выйти из организации. Однако на это агрессору не хватило мужества. Поэтому с сегодняшнего дня страны-члены Комиссии больше официально не будут признавать свои обязательства перед Россией согласно учредительной Белградской конвенции.

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Кроме того, Комиссия впервые в истории наложила штраф на Россию за неуплату взносов после лишения ее полномочий в этой организации в марте 2022 года.

"Я благодарен Дунайской комиссии, нашим дунайским партнерам и всем, кто помог принять это историческое решение. Призываю все международные организации последовать этому примеру, изолировать российских дипломатов и выгонять Россию. Агрессорам и террористам не место ни на каких авторитетных международных форумах", - отметил Кулеба.

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