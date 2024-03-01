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Новини
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РФ виключили з Дунайської комісії

росія,спецтрибунал

Відсьогодні Росію виключили з Дунайської комісії і наклали штраф за несплату внесків.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на МЗС, про це повідомив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.

Глава МЗС України нагадав, що Дунайська Комісія, одна з найстаріших міжнародних організацій у світі, на своїй 100-й ювілейній сесії минулого грудня під час першого українського головування вирішила, що дії Росії несумісні з Белградською конвенцією.

Як зазначається, Росія мала час до 29 лютого самостійно вийти з організації. Однак на це агресору не вистачило мужності. Тож відсьогодні країни-члени Комісії більше офіційно не визнаватимуть свої зобов’язання перед Росією згідно з установчою Белградською конвенцією.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Дунайська комісія позбавила Росію права на членство

Крім того, Комісія вперше в історії наклала штраф на Росію за несплату внесків після позбавлення її повноважень у цій організації в березні 2022 року.

"Я вдячний Дунайській Комісії, нашим дунайським партнерам і всім, хто допоміг ухвалити це історичне рішення. Закликаю всі міжнародні організації наслідувати цей приклад, ізолювати російських дипломатів і виганяти Росію. Агресорам і терористам не місце на жодних авторитетних міжнародних форумах", - наголосив Кулеба.

Читайте: ОБСЄ офіційно активувала "Московський механізм" щодо утримуваних Росією українських цивільних заручників, - Кулеба

Автор: 

росія (65360) ізоляція (62) Кулеба Дмитро (3604)


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Топ коментарі
+5
Цікаво, а яким боком кацап має відношення до Дунаю?
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01.03.2024 20:33
+4
де кацапи де Дунай...
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01.03.2024 20:08
+3
Патамушта в сссре била Дунайская флотілія і Дунайскоє парахоцтао!
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01.03.2024 21:33
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Ще до дарвінської їх треба включити.
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01.03.2024 19:59 Відповісти
Вірніше - Тепер їх треба включити до Дарвінської комісії
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01.03.2024 20:01 Відповісти
- паслушай ти в груповом сексе учавствуешь?
- а кто будет?
- ну я, твоя жена и ты
- ты че? конечно нет
- ну тагда я тебя вычеркиваю
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01.03.2024 21:13 Відповісти
чергова імітація. скоро державні органи забудуть як працювати по справжньому
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01.03.2024 20:04 Відповісти
де кацапи де Дунай...
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01.03.2024 20:08 Відповісти
Цікаво, а яким боком кацап має відношення до Дунаю?
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01.03.2024 20:33 Відповісти
Яке-яке, тепер вiдносне(вiдношення):
А виходила Катюша До рiчки Ангари
Та й пускала по водi Вiнок дуже бравий.
Китаянка той вiнок Вранцi зустрiчала
Та й i свiй, не забарила,До водички клала.
Ось, Маруся з Катрусею Вже й в Янцзи зкупались,
А що ще - для фарисеiв, Але ж бо здибались.
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01.03.2024 20:59 Відповісти
Патамушта в сссре била Дунайская флотілія і Дунайскоє парахоцтао!
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01.03.2024 21:33 Відповісти
Дуже просте. Ці гівнюки бомбили дунайські порти Ізмаїл та Рені! Нєхєр їм тепер користуватись Дунаєм для судноплавства та перевезень вантажів!🖕
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02.03.2024 00:23 Відповісти
Кацап в Європі це як свиня у кріслі перед каміном.
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01.03.2024 22:43 Відповісти
Чекайте, чекайте на штраф. Кацапня вам заплатить невдовзі. Снарядами на голову...
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02.03.2024 09:25 Відповісти
 
 