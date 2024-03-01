РФ виключили з Дунайської комісії
Відсьогодні Росію виключили з Дунайської комісії і наклали штраф за несплату внесків.
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на МЗС, про це повідомив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.
Глава МЗС України нагадав, що Дунайська Комісія, одна з найстаріших міжнародних організацій у світі, на своїй 100-й ювілейній сесії минулого грудня під час першого українського головування вирішила, що дії Росії несумісні з Белградською конвенцією.
Як зазначається, Росія мала час до 29 лютого самостійно вийти з організації. Однак на це агресору не вистачило мужності. Тож відсьогодні країни-члени Комісії більше офіційно не визнаватимуть свої зобов’язання перед Росією згідно з установчою Белградською конвенцією.
Крім того, Комісія вперше в історії наклала штраф на Росію за несплату внесків після позбавлення її повноважень у цій організації в березні 2022 року.
"Я вдячний Дунайській Комісії, нашим дунайським партнерам і всім, хто допоміг ухвалити це історичне рішення. Закликаю всі міжнародні організації наслідувати цей приклад, ізолювати російських дипломатів і виганяти Росію. Агресорам і терористам не місце на жодних авторитетних міжнародних форумах", - наголосив Кулеба.
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А виходила Катюша До рiчки Ангари
Та й пускала по водi Вiнок дуже бравий.
Китаянка той вiнок Вранцi зустрiчала
Та й i свiй, не забарила,До водички клала.
Ось, Маруся з Катрусею Вже й в Янцзи зкупались,
А що ще - для фарисеiв, Але ж бо здибались.