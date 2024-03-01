РФ виключили з Дунайської комісії

Відсьогодні Росію виключили з Дунайської комісії і наклали штраф за несплату внесків.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на МЗС, про це повідомив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.

Глава МЗС України нагадав, що Дунайська Комісія, одна з найстаріших міжнародних організацій у світі, на своїй 100-й ювілейній сесії минулого грудня під час першого українського головування вирішила, що дії Росії несумісні з Белградською конвенцією.



Як зазначається, Росія мала час до 29 лютого самостійно вийти з організації. Однак на це агресору не вистачило мужності. Тож відсьогодні країни-члени Комісії більше офіційно не визнаватимуть свої зобов’язання перед Росією згідно з установчою Белградською конвенцією.

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Крім того, Комісія вперше в історії наклала штраф на Росію за несплату внесків після позбавлення її повноважень у цій організації в березні 2022 року.



"Я вдячний Дунайській Комісії, нашим дунайським партнерам і всім, хто допоміг ухвалити це історичне рішення. Закликаю всі міжнародні організації наслідувати цей приклад, ізолювати російських дипломатів і виганяти Росію. Агресорам і терористам не місце на жодних авторитетних міжнародних форумах", - наголосив Кулеба.

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