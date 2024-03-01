2 545 11
Макрон пригласил лидеров фракций парламента Франции для обсуждения ситуации в Украине
Президент Франции Эмманюэль Макрон пригласил лидеров фракций парламента для обсуждения ситуации в Украине.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой Le Figaro.
"Президент примет в четверг 7 марта в 10:30 всех партийных лидеров парламента в формате "встреч Сен-Дени", посвященных ситуации в Украине", - говорится в заявлении Елисейского дворца.
Во встрече примет участие премьер-министр Габриэль Атталь.
Отмечается, что президент Франции принимал лидеров партии в таком же формате в октябре прошлого года спустя несколько дней после атак ХАМАС на мирное население в Израиле.
Топ комментарии
+9 Валентин Коваль #587289
показать весь комментарий01.03.2024 20:19
+5 GICKO_ BANAN
показать весь комментарий01.03.2024 20:23
+5 Igor Shevtsov
показать весь комментарий01.03.2024 20:24
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
навряд це на користь України
щось тут не те
коли там вибори в Франції?
і на пів свого останнього терміну Макрон,
це не Макрон на передвибочих перегонах - два різні Макрона!
З патрушевим, зміг в Омані, а ось з Українцями-керівниками у ВРУ, «чомусь не зміг» зустрітися за одним столом!! …
Мабуть, єрмак заборонив…