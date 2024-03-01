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Макрон пригласил лидеров фракций парламента Франции для обсуждения ситуации в Украине

макрон

Президент Франции Эмманюэль Макрон пригласил лидеров фракций парламента для обсуждения ситуации в Украине.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой Le Figaro.

"Президент примет в четверг 7 марта в 10:30 всех партийных лидеров парламента в формате "встреч Сен-Дени", посвященных ситуации в Украине", - говорится в заявлении Елисейского дворца.

Во встрече примет участие премьер-министр Габриэль Атталь.

Отмечается, что президент Франции принимал лидеров партии в таком же формате в октябре прошлого года спустя несколько дней после атак ХАМАС на мирное население в Израиле.

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Автор: 

Франция (3523) Макрон Эмманюэль (1312)


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Топ комментарии
+9
Макрон не на шутку роздухарився - це добре
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01.03.2024 20:19
+5
Макрон - зразок президента демократичної країни . Вільно думаючий та рішучий . Респект пану Макрону.
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01.03.2024 20:23
+5
зараз той самий час коли дії лідерів країн визначають місце цих країн в майбутній світовій ієрархії яка складеться за результатами війни в Европі що вже іде. поки німці та шольц жують соплі, франція показує лідерство та ініціативу.
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01.03.2024 20:24
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Макрон не на шутку роздухарився - це добре
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01.03.2024 20:19 Ответить
ця надзвичайна активність Макрона - як мінімум дивує
навряд це на користь України
щось тут не те
коли там вибори в Франції?
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01.03.2024 20:50 Ответить
Просто після втрати лідерства Штатів у допомозі Украхні розгорнулась боротьба за лідерство в Европі між Макроном і Шольцом. Велика Британія якось стухла і стихла.
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01.03.2024 23:06 Ответить
Макрон - зразок президента демократичної країни . Вільно думаючий та рішучий . Респект пану Макрону.
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01.03.2024 20:23 Ответить
зараз той самий час коли дії лідерів країн визначають місце цих країн в майбутній світовій ієрархії яка складеться за результатами війни в Европі що вже іде. поки німці та шольц жують соплі, франція показує лідерство та ініціативу.
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01.03.2024 20:24 Ответить
Щось він мені останнім часом дуже подобається))
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01.03.2024 20:31 Ответить
необтяжений ніякими перегонами
і на пів свого останнього терміну Макрон,
це не Макрон на передвибочих перегонах - два різні Макрона!
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01.03.2024 20:39 Ответить
Хуьло розлютив Макрона, хуьло на це явно не розраховував, вважаючи, що у Європи немає яєць, вважаючи, що йому все пробачать. А тепер рашка точно таку війну не потягне
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01.03.2024 20:56 Ответить
Мікрон потихенько починає перетворюватися на Макрона
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01.03.2024 21:03 Ответить
Зеленський з 2019 року, так і не зустрічався з керівниками фракцій ВРУ.
З патрушевим, зміг в Омані, а ось з Українцями-керівниками у ВРУ, «чомусь не зміг» зустрітися за одним столом!! …

Мабуть, єрмак заборонив…
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01.03.2024 21:13 Ответить
Ой, який бравим солдатом став Макрон, коли в пресу просочилось, що Франція одна з трьох країн, які заблокували рішення ЄС купувати ********** поза кордонами Європи для передачі України. Але це нам на користь. Він перехопив ініціативу від Німеччини, і очолив коаліцію військової допомоги Україні. Хай виконає обіцянки. Ми будемо тільки раді.
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01.03.2024 21:33 Ответить
 
 