Макрон пригласил лидеров фракций парламента Франции для обсуждения ситуации в Украине

Президент Франции Эмманюэль Макрон пригласил лидеров фракций парламента для обсуждения ситуации в Украине.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой Le Figaro.

"Президент примет в четверг 7 марта в 10:30 всех партийных лидеров парламента в формате "встреч Сен-Дени", посвященных ситуации в Украине", - говорится в заявлении Елисейского дворца.

Во встрече примет участие премьер-министр Габриэль Атталь.

Отмечается, что президент Франции принимал лидеров партии в таком же формате в октябре прошлого года спустя несколько дней после атак ХАМАС на мирное население в Израиле.

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