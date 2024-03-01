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Новости Война
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Украине удалось идентифицировать более 2800 фрагментов и тел защитников, - Лубинец

Аналіз ДНК

В настоящее время в Украине смогли идентифицировать более 2800 фрагментов и тел павших защитников. Продолжается поиск их родных.

Об этом заявил украинский омбудсмен Дмитрий Лубинец со ссылкой на слова министра здравоохранения Украины Виктора Ляшко по результатам встречи с членами семей погибших военнослужащих (ОО "Серце назовні"), передает Цензор.НЕТ.

"В настоящее время, по словам министра здравоохранения, более 2800 тел и фрагментов (тел защитников. - Ред.) удалось идентифицировать. Продолжается процесс поиска их родных для возвращения для захоронения. Также, по словам представителей государственных органов, родные не могут найти тела защитников, поскольку они еще не переданы украинской стороне. Однако процесс репатриации тел происходит. Об этом сообщают публично", - проинформировал омбудсмен.

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Он отметил, что присутствовавшие на этой встрече обсудили и вопросы, касающиеся сроков идентификации тел и оповещения семей, работы базы данных ДНК, коммуникации со следователями, работы экспертов, алгоритмов идентификации и т.д.

"Украина максимально заинтересована в том, чтобы вернуть тела погибших наших воинов. Родные имеют полное право чтить павшего воина", - считает Лубинец.

Омбудсмен Лубінець про ідентифікацію загиблих воїнів
Омбудсмен Лубінець про ідентифікацію загиблих воїнів

Автор: 

потери (4398) Лубинец Дмитрий (466)


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01.03.2024 22:01 Ответить
Як це ідентифікували і триває пошук рідні? В ТЦК і в частині немає адреси, де проживав загиблий? Ідентифікувати означає, що встановили особу загиблиго, а відомості про рідних є в особовій справі і в базі МВС при отриманні паспорта фіксуюється місце народження і дані про батьків.
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01.03.2024 22:31 Ответить
 
 