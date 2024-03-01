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Україні вдалося ідентифікувати понад 2800 фрагментів та тіл захисників, - Лубінець

Аналіз ДНК

Наразі в Україні змогли ідентифікувати понад 2800 фрагментів і тіл полеглих захисників. Триває пошук їхніх рідних.

Про це заявив український омбудсмен Дмитро Лубінець з посиланням на слова міністра охорони здоров’я України Віктора Ляшка за результатами зустрічі з членами сімей загиблих військовослужбовців (ГО "Серце назовні"), передає Цензор.НЕТ.

"Нині, за словами міністра охорони здоров’я, понад 2800 тіл та фрагментів (тіл захисників. - Ред.) вдалося ідентифікувати. Триває процес пошуку їхніх рідних для повернення для поховання. Також, за словами представників державних органів, рідні не можуть знайти тіла захисників, оскільки вони ще не передані українській стороні. Однак процес репатріації тіл відбувається. Про це повідомляють публічно", - поінформував омбудсмен.

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Він зазначив, що присутні на цій зустрічі обговорили і питання, які стосувалися термінів ідентифікації тіл та сповіщення родинам, роботи бази даних ДНК, комунікації зі слідчими, роботи експертів, алгоритмів ідентифікації тощо.

"Україна максимально зацікавлена в тому, аби повернути тіла загиблих наших воїнів. Рідні мають повне право віддати шану полеглому воїну", - вважає Лубінець.

Омбудсмен Лубінець про ідентифікацію загиблих воїнів
Омбудсмен Лубінець про ідентифікацію загиблих воїнів

Автор: 

втрати (4413) Лубінець Дмитро (600)


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01.03.2024 22:01 Відповісти
Як це ідентифікували і триває пошук рідні? В ТЦК і в частині немає адреси, де проживав загиблий? Ідентифікувати означає, що встановили особу загиблиго, а відомості про рідних є в особовій справі і в базі МВС при отриманні паспорта фіксуюється місце народження і дані про батьків.
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01.03.2024 22:31 Відповісти
 
 