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Новости Агрессия России против Украины
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Воздушные силы сбили российский истребитель-бомбардировщик Су-34

су-34

В Воздушных сила подтвердили сбивание российского истребителя-бомбардировщика Су-34.

Об этом сообщил командующий Воздушными силами Вооруженных сил Украины генерал-лейтенант Николай Олещук, передает Цензор.НЕТ.

"О боевой работе, о которой сообщал час назад. Воздушное командование "Схід" подтверждает сбивание истребителя-бомбардировщика Су-34. К сожалению, только один", - написал он.

Читайте также: Воздушные силы ударили из ЗРК по двум российским Су-34 и Су-35 на Восточном направлении. Ожидаем подтверждения результата, - Олещук

Автор: 

самолет (3598) Воздушные силы (2327) Олещук Николай (107)


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Топ комментарии
+58
Один вирвався - от ****
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02.03.2024 19:17
+44
Нормальный темп взяли
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02.03.2024 19:18
+37
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02.03.2024 19:36
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Так скільки за тиждень всього ?
Ми вже збилися з рахунку.
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02.03.2024 20:21 Ответить
З 17 по 24 лютого - 13. Додавайте березень. https://images.cnscdn.com/images/5/d/4/b/5d4b7311500fb0bc0d5cd8d8eab6a91b/original.jpg
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03.03.2024 00:14 Ответить
Даешь каждый день по самолету. А лучше три.
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02.03.2024 20:22 Ответить
Су-34 увійде в історію 21 століття чи навіть у книгу рекордів Гіннеса, як літак який частіше всіх збивали😁
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02.03.2024 20:33 Ответить
Пишуть, що збили ще один. Але пока підтверджень немає. Буду чекати!
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02.03.2024 20:41 Ответить
А місяць назад не можна було це зробити, як Авдіївку методично каци утюжили? Чи прямо найновітніша розробка?
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02.03.2024 20:50 Ответить
За два тиждні 14 літаків. Це щось новеньке. Головне дальність ураження більше 250 км. Але мені все одно чим, головне щоб кацапи не літали.
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02.03.2024 21:36 Ответить
с-200, вона хоч і стаціонарна, та має велику дальність(до 300км). Певно просто проблема була в підсвітці цілі радарами від петріота чи с-300.
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02.03.2024 23:58 Ответить
видимо наши "союзники" как всегда дали что-то в свинячий голос
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03.03.2024 02:14 Ответить
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02.03.2024 21:34 Ответить
Вьо ідьот по плану. Такий був план у триденній війні на 24му місяці втратити 13 літаків.
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03.03.2024 08:52 Ответить
Браво! На бис!!!
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02.03.2024 23:11 Ответить
ще хоча б 30 ссу 34 приземлити і скиди кабів припиняться.
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02.03.2024 23:55 Ответить
А он выпал из стаи... Стай, гад, маневренный - увернулось...
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03.03.2024 00:21 Ответить
відбувається щось АБСОЛЮТНО ЕПІЧНЕ!

в москалів мінус 15 гівнольотів за 15 днів!!!!! мінус день = мінус гівнольот! ХАХАХАХАХАХА!!!!
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03.03.2024 07:41 Ответить
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