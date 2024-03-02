Воздушные силы сбили российский истребитель-бомбардировщик Су-34
В Воздушных сила подтвердили сбивание российского истребителя-бомбардировщика Су-34.
Об этом сообщил командующий Воздушными силами Вооруженных сил Украины генерал-лейтенант Николай Олещук, передает Цензор.НЕТ.
"О боевой работе, о которой сообщал час назад. Воздушное командование "Схід" подтверждает сбивание истребителя-бомбардировщика Су-34. К сожалению, только один", - написал он.
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