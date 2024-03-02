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Повітряні сили збили російський винищувач-бомбардувальник Су-34
У Повітряних сила підтвердили збиття російського винищувача-бомбардувальника Су-34.
Про це повідомив командувач Повітряних Сил Збройних Сил України генерал-лейтенант Микола Олещук, передає Цензор.НЕТ.
"Щодо бойової роботи, про яку повідомляв годину тому. Повітряне командування "Схід" підтверджує збиття винищувача-бомбардувальника Су-34. На жаль, тільки один", - написав він.
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+58 Валентин Коваль #587289
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