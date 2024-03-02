Повітряні сили збили російський винищувач-бомбардувальник Су-34

У Повітряних сила підтвердили збиття російського винищувача-бомбардувальника Су-34.

Про це повідомив командувач Повітряних Сил Збройних Сил України генерал-лейтенант Микола Олещук, передає Цензор.НЕТ.

"Щодо бойової роботи, про яку повідомляв годину тому. Повітряне командування "Схід" підтверджує збиття винищувача-бомбардувальника Су-34. На жаль, тільки один", - написав він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Повітряні сили вдарили з ЗРК по двох російських Су-34 та Су-35 на Східному напрямку. Очікуємо підтвердження результату, - Олещук