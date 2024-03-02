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Новини Агресія Росії проти України
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Повітряні сили збили російський винищувач-бомбардувальник Су-34

су-34

У Повітряних сила підтвердили збиття російського винищувача-бомбардувальника Су-34.

Про це повідомив командувач Повітряних Сил Збройних Сил України генерал-лейтенант Микола Олещук, передає Цензор.НЕТ.

"Щодо бойової роботи, про яку повідомляв годину тому. Повітряне командування "Схід" підтверджує збиття винищувача-бомбардувальника Су-34. На жаль, тільки один", - написав він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Повітряні сили вдарили з ЗРК по двох російських Су-34 та Су-35 на Східному напрямку. Очікуємо підтвердження результату, - Олещук

Автор: 

літак (2914) Повітряні сили (2676) Олещук Микола (109)


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Топ коментарі
+58
Один вирвався - от ****
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02.03.2024 19:17
+44
Нормальный темп взяли
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02.03.2024 19:18
+37
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02.03.2024 19:36
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Так скільки за тиждень всього ?
Ми вже збилися з рахунку.
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02.03.2024 20:21 Відповісти
З 17 по 24 лютого - 13. Додавайте березень. https://images.cnscdn.com/images/5/d/4/b/5d4b7311500fb0bc0d5cd8d8eab6a91b/original.jpg
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03.03.2024 00:14 Відповісти
Даешь каждый день по самолету. А лучше три.
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02.03.2024 20:22 Відповісти
Су-34 увійде в історію 21 століття чи навіть у книгу рекордів Гіннеса, як літак який частіше всіх збивали😁
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02.03.2024 20:33 Відповісти
Пишуть, що збили ще один. Але пока підтверджень немає. Буду чекати!
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02.03.2024 20:41 Відповісти
А місяць назад не можна було це зробити, як Авдіївку методично каци утюжили? Чи прямо найновітніша розробка?
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02.03.2024 20:50 Відповісти
За два тиждні 14 літаків. Це щось новеньке. Головне дальність ураження більше 250 км. Але мені все одно чим, головне щоб кацапи не літали.
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02.03.2024 21:36 Відповісти
с-200, вона хоч і стаціонарна, та має велику дальність(до 300км). Певно просто проблема була в підсвітці цілі радарами від петріота чи с-300.
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02.03.2024 23:58 Відповісти
видимо наши "союзники" как всегда дали что-то в свинячий голос
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03.03.2024 02:14 Відповісти
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02.03.2024 21:34 Відповісти
Вьо ідьот по плану. Такий був план у триденній війні на 24му місяці втратити 13 літаків.
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03.03.2024 08:52 Відповісти
Браво! На бис!!!
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02.03.2024 23:11 Відповісти
ще хоча б 30 ссу 34 приземлити і скиди кабів припиняться.
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02.03.2024 23:55 Відповісти
А он выпал из стаи... Стай, гад, маневренный - увернулось...
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03.03.2024 00:21 Відповісти
відбувається щось АБСОЛЮТНО ЕПІЧНЕ!

в москалів мінус 15 гівнольотів за 15 днів!!!!! мінус день = мінус гівнольот! ХАХАХАХАХАХА!!!!
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03.03.2024 07:41 Відповісти
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