Шольц пообещал скорейшее расследование утечки разговоров генералов Бундесвера
Военная разведка Германии проверяет инцидент с распространением роспропагандой вроде бы разговора высокопоставленных офицеров Бундесвера о возможности использования дальнобойных ракет Taurus в Украине.
Об этом заявил канцлер Германии Олаф Шольц журналистам во время визита в Ватикан, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
Шольц назвал сообщение "очень серьезным делом" и пообещал скорейшее расследование.
"Поэтому сейчас нужно очень тщательно, очень интенсивно и очень быстро выяснить – это тоже необходимо", – добавил Шольц.
Между тем, уже есть реакция политиков.
Председатель комитета по контролю за разведкой Бундестага, член входящей в правительственную коалицию партии "Зеленых" Константин фон Ноц обращает внимание на проблемы с безопасностью. "Если эта история окажется правдой, это будет очень проблематичным процессом. Возникает вопрос, это одноразовое событие, или это структурная проблема безопасности", - заявил фон Ноц.
Глава комитета по вопросам обороны Мари-Агнес Штрак-Циммерманн из либеральной партии (также входит в коалицию) призвала принять лучшие меры против шпионажа: "Нашей наивности должен наконец настать конец. Кибератаки, шпионаж и дезинформация уже значительно выросли. Нам срочно нужно и контрразведку, потому что мы, очевидно, уязвимы в этой сфере", - сказала политика.
Демократическая оппозиция, блок ХДС/ХСС, между тем, требует объяснений от канцлера на одном из ближайших заседаний парламента. Об этом заявил депутат от фракции ХДС Флориан Ган.
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або так, або так.
Смішно. Власне, наскільки я зрозумів, то офіцери обговорювали ефективність застосування "таурусів". Криміналу в цьому нема.
- відсипати Taurus-ів ЗСУ (типу як щось то "це не ми").
- в'їбати самім по мосту (все одно вже звинуватили, а так хоча б боятися будуть)
- на кожний приліт будь чого по рф терміново писати офіційні ноти що "це не ми і це не Taurus".
Що ж німці оберуть...
Летит пассажирский самолёт и вдруг включается трансляция из кабины:
-Сейчас выпьем кофе и стюардессу того!
Стюардесса бежит в кабину а пассажиры удивляются:
-Зачем спешишь?Лётчики же сказали, что сначала кофе выпьют.