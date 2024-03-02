Шольц пообещал скорейшее расследование утечки разговоров генералов Бундесвера

Военная разведка Германии проверяет инцидент с распространением роспропагандой вроде бы разговора высокопоставленных офицеров Бундесвера о возможности использования дальнобойных ракет Taurus в Украине.

Об этом заявил канцлер Германии Олаф Шольц журналистам во время визита в Ватикан, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

Шольц назвал сообщение "очень серьезным делом" и пообещал скорейшее расследование.

"Поэтому сейчас нужно очень тщательно, очень интенсивно и очень быстро выяснить – это тоже необходимо", – добавил Шольц.

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Между тем, уже есть реакция политиков.

Председатель комитета по контролю за разведкой Бундестага, член входящей в правительственную коалицию партии "Зеленых" Константин фон Ноц обращает внимание на проблемы с безопасностью. "Если эта история окажется правдой, это будет очень проблематичным процессом. Возникает вопрос, это одноразовое событие, или это структурная проблема безопасности", - заявил фон Ноц.

Глава комитета по вопросам обороны Мари-Агнес Штрак-Циммерманн из либеральной партии (также входит в коалицию) призвала принять лучшие меры против шпионажа: "Нашей наивности должен наконец настать конец. Кибератаки, шпионаж и дезинформация уже значительно выросли. Нам срочно нужно и контрразведку, потому что мы, очевидно, уязвимы в этой сфере", - сказала политика.

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Демократическая оппозиция, блок ХДС/ХСС, между тем, требует объяснений от канцлера на одном из ближайших заседаний парламента. Об этом заявил депутат от фракции ХДС Флориан Ган.