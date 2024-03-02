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Шольц пообещал скорейшее расследование утечки разговоров генералов Бундесвера

Канцлер Німеччини Олаф Шольц

Военная разведка Германии проверяет инцидент с распространением роспропагандой вроде бы разговора высокопоставленных офицеров Бундесвера о возможности использования дальнобойных ракет Taurus в Украине.

Об этом заявил канцлер Германии Олаф Шольц журналистам во время визита в Ватикан, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

Шольц назвал сообщение "очень серьезным делом" и пообещал скорейшее расследование.

"Поэтому сейчас нужно очень тщательно, очень интенсивно и очень быстро выяснить – это тоже необходимо", – добавил Шольц.

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Между тем, уже есть реакция политиков.

Председатель комитета по контролю за разведкой Бундестага, член входящей в правительственную коалицию партии "Зеленых" Константин фон Ноц обращает внимание на проблемы с безопасностью. "Если эта история окажется правдой, это будет очень проблематичным процессом. Возникает вопрос, это одноразовое событие, или это структурная проблема безопасности", - заявил фон Ноц.

Глава комитета по вопросам обороны Мари-Агнес Штрак-Циммерманн из либеральной партии (также входит в коалицию) призвала принять лучшие меры против шпионажа: "Нашей наивности должен наконец настать конец. Кибератаки, шпионаж и дезинформация уже значительно выросли. Нам срочно нужно и контрразведку, потому что мы, очевидно, уязвимы в этой сфере", - сказала политика.

Читайте также: Шольц о поставке Taurus Украине: Важно принимать правильные решения в правильный момент

Демократическая оппозиция, блок ХДС/ХСС, между тем, требует объяснений от канцлера на одном из ближайших заседаний парламента. Об этом заявил депутат от фракции ХДС Флориан Ган.

Автор: 

крылатые ракеты (881) шпионаж (1392) Шольц Олаф (909)


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Топ комментарии
+7
Т ак,так((Треба в цьому розібратися,бо через такі розмови путін нападе(
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02.03.2024 19:44
+7
І що? Розслідують. А далі?

Смішно. Власне, наскільки я зрозумів, то офіцери обговорювали ефективність застосування "таурусів". Криміналу в цьому нема.
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02.03.2024 19:57
+7
Дуже сподіваюсь, що мова йде про розслідування факту витоку інформації, а не факту "як генерали наважились таке обговорювати". Бо тоді може слід також розслідувати розмови військових хірургів про поранення та травми, спеціалістів з логістики про постачання у зоні боїв, саперів про наведення переправ, тощо...
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02.03.2024 20:06
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Зробить щось із цим, це схоже на фобію, або на манію
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02.03.2024 19:50 Ответить
Зробимо..зламаємо касапів..
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02.03.2024 20:06 Ответить
Т ак,так((Треба в цьому розібратися,бо через такі розмови путін нападе(
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02.03.2024 19:44 Ответить
...Проныра штандартенфюрер Штирлиц все еще на задании... подумал Шольц.
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02.03.2024 19:50 Ответить
Радистка Кэт (фрау Меркель) не даст соврать.
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02.03.2024 20:09 Ответить
КацаШольц заметушився.
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02.03.2024 19:52 Ответить
розумієте? дуже ретельно, та дуже швидко, це суперечливі речі.
або так, або так.
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02.03.2024 19:56 Ответить
Генералів бундесверу нагородити , а контррозвідці Німеччини , за те що проморгали витік інформації до русні - дати прочухана .
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02.03.2024 19:56 Ответить
І що? Розслідують. А далі?

Смішно. Власне, наскільки я зрозумів, то офіцери обговорювали ефективність застосування "таурусів". Криміналу в цьому нема.
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02.03.2024 19:57 Ответить
Перша проблема - це глобально дотримання інструкцій німецькими офіцерами щодо розпорядження секретною інформацією. Друга - в самій розмові присутні чутливі моменти щодо наявності американських, британських інструкторів і їхньої участі в застосуванні зброї.
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03.03.2024 00:49 Ответить
А навіщо ?
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02.03.2024 19:59 Ответить
Мабуть відшукати серед генералів свого єлдака.
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02.03.2024 20:43 Ответить
Кому він пообіцяв «швидке розслідування «? І що накаже генералів?
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02.03.2024 20:01 Ответить
Мені подобається реакція німців: замість виправдовуватися аби брехати, вони вибрали позицію "Так, ми націлені на руйнацію кацапії, але треба трошки переловити кацапських шпигунів"
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02.03.2024 20:04 Ответить
А перепросити Путіна? Щоб не єкскалірувати боронь боже
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02.03.2024 20:05 Ответить
Дуже сподіваюсь, що мова йде про розслідування факту витоку інформації, а не факту "як генерали наважились таке обговорювати". Бо тоді може слід також розслідувати розмови військових хірургів про поранення та травми, спеціалістів з логістики про постачання у зоні боїв, саперів про наведення переправ, тощо...
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02.03.2024 20:06 Ответить
Дивіться розслідуйте так, щоб росіян не образити.
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02.03.2024 20:07 Ответить
Можливо пізніше ми зрозуміємо цю комбінацію, а поки насолодимся грою маестро…
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02.03.2024 20:13 Ответить
Чому не пишете про найголовніший скандал у Німеччині - у підслуханій розмові офіцерів, яку опублікувала Симонян, ідеться про те, що Шольц бреше - для обслуговування та програмування Taurus в Україну не потрібно відправляти німецьких солдатів!
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02.03.2024 20:16 Ответить
Найліпше було б вгатити 40 таурусів по москві , і заарештувати всіх агентів ***** ... оце розмова оце ***** заповажав би а там смвється собі і не париться
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02.03.2024 20:25 Ответить
Одну дівку, яка всім обіцяла, але нікому не дала, друзі за очі називали Шольц
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02.03.2024 20:34 Ответить
Пропоную створити ТСК, чи призначити комісію, головою якої призначити безмозглу. Всі документи, про які ще не знають кацапи - будуть в них на столі.
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02.03.2024 20:39 Ответить
Пані Ціммерманн має ,очевидно, свідомий погляд на ситуацію. З тими штірліцами таки варто справу вирішувати... та й традиції, що не кажи, певні є... струни ж , приміром, для роялю знайдуться.
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02.03.2024 20:44 Ответить
Виглядає як вкид-підстава.
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02.03.2024 20:45 Ответить
Розслідують, а не спростовують і це добре. Тобто роспропаганда залишила німцям:
- відсипати Taurus-ів ЗСУ (типу як щось то "це не ми").
- в'їбати самім по мосту (все одно вже звинуватили, а так хоча б боятися будуть)
- на кожний приліт будь чого по рф терміново писати офіційні ноти що "це не ми і це не Taurus".
Що ж німці оберуть...
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02.03.2024 20:45 Ответить
Ковбаска обісралася і стала сосисочним гондончиком.
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02.03.2024 20:47 Ответить
По поводу реакции лошади есть старый советский анекдот:

Летит пассажирский самолёт и вдруг включается трансляция из кабины:

-Сейчас выпьем кофе и стюардессу того!

Стюардесса бежит в кабину а пассажиры удивляются:

-Зачем спешишь?Лётчики же сказали, что сначала кофе выпьют.
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02.03.2024 20:55 Ответить
Це Меркель
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02.03.2024 21:07 Ответить
І все ж таки, що саме прагне розслідувати пан Шольц? Те, що військові оцінювали можливості знищення мосту, чи те, як стався виток інформації?
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02.03.2024 21:43 Ответить
Have you ever heard about encrypted communication, Herr Scholtz?
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02.03.2024 22:03 Ответить
Повівся, лошара городський, так не довго і відставочку отримати, усе нам на користь.
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02.03.2024 23:40 Ответить
Самі придумали-самі розслідують. ГДРівське лайно. Нудить.
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03.03.2024 01:00 Ответить
Вони настільки розм*якли, що у реальній війні з усіми своїми генералами і озброєнням протримались би не більше неділі, тому й бояться війни як вогню.
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03.03.2024 05:20 Ответить
 
 