Шольц пообіцяв швидке розслідування витоку розмов генералів Бундесверу

Військова розвідка Німеччини перевіряє інцидент з розповсюдженням роспропагандою начебто розмови високопоставлених офіцерів Бундесверу щодо можливості використання далекобійних ракет Taurus в Україні.

Про це заявив канцлер Німеччини Олаф Шольц журналістам під час візиту до Ватикану, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

Шольц назвав повідомлення "дуже серйозною справою" і пообіцяв швидке розслідування.

"Тому зараз треба дуже ретельно, дуже інтенсивно і дуже швидко з’ясувати – це також необхідно", – додав Шольц.

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Тим часом уже є реакція політиків.

Голова комітету з контролю за розвідкою Бундестагу, член партії "Зелених", що входить в урядову коаліцію, Костянтин фон Ноц звертає увагу на проблеми з безпекою. "Якщо ця історія виявиться правдою, це буде дуже проблематичним процесом. Виникає питання, чи це одноразова подія, чи це структурна проблема безпеки", – заявив фон Ноц.

Голова комітету з питань оборони Марі-Агнес Штрак-Ціммерманн з ліберальної партії (також входить у коаліцію) закликала вжити кращих заходів проти шпигунства: "Нашій наївності має нарешті прийти кінець. Кібератаки, шпигунство та дезінформація вже значно зросли. Нам терміново потрібно посилити нашу безпеку та контррозвідку, тому що ми, очевидно, вразливі в цій сфері", - сказала політикиня.

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Демократична опозиція, блок ХДС/ХСС тим часом вимагає пояснень від канцлера на одному з ближчих засідань парламенту. Про це заявив депутат від фракції ХДС Флоріан Ган.