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Новини
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Шольц пообіцяв швидке розслідування витоку розмов генералів Бундесверу

Канцлер Німеччини Олаф Шольц

Військова розвідка Німеччини перевіряє інцидент з розповсюдженням роспропагандою начебто розмови високопоставлених офіцерів Бундесверу щодо можливості використання далекобійних ракет Taurus в Україні.

Про це заявив канцлер Німеччини Олаф Шольц журналістам під час візиту до Ватикану, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

Шольц назвав повідомлення "дуже серйозною справою" і пообіцяв швидке розслідування.

"Тому зараз треба дуже ретельно, дуже інтенсивно і дуже швидко з’ясувати – це також необхідно", – додав Шольц.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Міноборони Німеччини підтвердило перехоплення внутрішньої розмови генералів щодо можливості підриву Кримського мосту

Тим часом уже є реакція політиків.

Голова комітету з контролю за розвідкою Бундестагу, член партії "Зелених", що входить в урядову коаліцію, Костянтин фон Ноц звертає увагу на проблеми з безпекою. "Якщо ця історія виявиться правдою, це буде дуже проблематичним процесом. Виникає питання, чи це одноразова подія, чи це структурна проблема безпеки", – заявив фон Ноц.

Голова комітету з питань оборони Марі-Агнес Штрак-Ціммерманн з ліберальної партії (також входить у коаліцію) закликала вжити кращих заходів проти шпигунства: "Нашій наївності має нарешті прийти кінець. Кібератаки, шпигунство та дезінформація вже значно зросли. Нам терміново потрібно посилити нашу безпеку та контррозвідку, тому що ми, очевидно, вразливі в цій сфері", - сказала політикиня.

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Демократична опозиція, блок ХДС/ХСС тим часом вимагає пояснень від канцлера на одному з ближчих засідань парламенту. Про це заявив депутат від фракції ХДС Флоріан Ган.

Автор: 

крилаті ракети (1073) шпигунство (997) Шольц Олаф (1141)


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Топ коментарі
+7
Т ак,так((Треба в цьому розібратися,бо через такі розмови путін нападе(
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02.03.2024 19:44
+7
І що? Розслідують. А далі?

Смішно. Власне, наскільки я зрозумів, то офіцери обговорювали ефективність застосування "таурусів". Криміналу в цьому нема.
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02.03.2024 19:57
+7
Дуже сподіваюсь, що мова йде про розслідування факту витоку інформації, а не факту "як генерали наважились таке обговорювати". Бо тоді може слід також розслідувати розмови військових хірургів про поранення та травми, спеціалістів з логістики про постачання у зоні боїв, саперів про наведення переправ, тощо...
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02.03.2024 20:06
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Зробить щось із цим, це схоже на фобію, або на манію
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02.03.2024 19:50 Відповісти
Зробимо..зламаємо касапів..
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02.03.2024 20:06 Відповісти
Т ак,так((Треба в цьому розібратися,бо через такі розмови путін нападе(
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02.03.2024 19:44 Відповісти
...Проныра штандартенфюрер Штирлиц все еще на задании... подумал Шольц.
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02.03.2024 19:50 Відповісти
Радистка Кэт (фрау Меркель) не даст соврать.
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02.03.2024 20:09 Відповісти
КацаШольц заметушився.
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02.03.2024 19:52 Відповісти
розумієте? дуже ретельно, та дуже швидко, це суперечливі речі.
або так, або так.
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02.03.2024 19:56 Відповісти
Генералів бундесверу нагородити , а контррозвідці Німеччини , за те що проморгали витік інформації до русні - дати прочухана .
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02.03.2024 19:56 Відповісти
І що? Розслідують. А далі?

Смішно. Власне, наскільки я зрозумів, то офіцери обговорювали ефективність застосування "таурусів". Криміналу в цьому нема.
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02.03.2024 19:57 Відповісти
Перша проблема - це глобально дотримання інструкцій німецькими офіцерами щодо розпорядження секретною інформацією. Друга - в самій розмові присутні чутливі моменти щодо наявності американських, британських інструкторів і їхньої участі в застосуванні зброї.
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03.03.2024 00:49 Відповісти
А навіщо ?
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02.03.2024 19:59 Відповісти
Мабуть відшукати серед генералів свого єлдака.
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02.03.2024 20:43 Відповісти
Кому він пообіцяв «швидке розслідування «? І що накаже генералів?
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02.03.2024 20:01 Відповісти
Мені подобається реакція німців: замість виправдовуватися аби брехати, вони вибрали позицію "Так, ми націлені на руйнацію кацапії, але треба трошки переловити кацапських шпигунів"
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02.03.2024 20:04 Відповісти
А перепросити Путіна? Щоб не єкскалірувати боронь боже
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02.03.2024 20:05 Відповісти
Дуже сподіваюсь, що мова йде про розслідування факту витоку інформації, а не факту "як генерали наважились таке обговорювати". Бо тоді може слід також розслідувати розмови військових хірургів про поранення та травми, спеціалістів з логістики про постачання у зоні боїв, саперів про наведення переправ, тощо...
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02.03.2024 20:06 Відповісти
Дивіться розслідуйте так, щоб росіян не образити.
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02.03.2024 20:07 Відповісти
Можливо пізніше ми зрозуміємо цю комбінацію, а поки насолодимся грою маестро…
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02.03.2024 20:13 Відповісти
Чому не пишете про найголовніший скандал у Німеччині - у підслуханій розмові офіцерів, яку опублікувала Симонян, ідеться про те, що Шольц бреше - для обслуговування та програмування Taurus в Україну не потрібно відправляти німецьких солдатів!
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02.03.2024 20:16 Відповісти
Найліпше було б вгатити 40 таурусів по москві , і заарештувати всіх агентів ***** ... оце розмова оце ***** заповажав би а там смвється собі і не париться
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02.03.2024 20:25 Відповісти
Одну дівку, яка всім обіцяла, але нікому не дала, друзі за очі називали Шольц
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02.03.2024 20:34 Відповісти
Пропоную створити ТСК, чи призначити комісію, головою якої призначити безмозглу. Всі документи, про які ще не знають кацапи - будуть в них на столі.
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02.03.2024 20:39 Відповісти
Пані Ціммерманн має ,очевидно, свідомий погляд на ситуацію. З тими штірліцами таки варто справу вирішувати... та й традиції, що не кажи, певні є... струни ж , приміром, для роялю знайдуться.
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02.03.2024 20:44 Відповісти
Виглядає як вкид-підстава.
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02.03.2024 20:45 Відповісти
Розслідують, а не спростовують і це добре. Тобто роспропаганда залишила німцям:
- відсипати Taurus-ів ЗСУ (типу як щось то "це не ми").
- в'їбати самім по мосту (все одно вже звинуватили, а так хоча б боятися будуть)
- на кожний приліт будь чого по рф терміново писати офіційні ноти що "це не ми і це не Taurus".
Що ж німці оберуть...
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02.03.2024 20:45 Відповісти
Ковбаска обісралася і стала сосисочним гондончиком.
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02.03.2024 20:47 Відповісти
По поводу реакции лошади есть старый советский анекдот:

Летит пассажирский самолёт и вдруг включается трансляция из кабины:

-Сейчас выпьем кофе и стюардессу того!

Стюардесса бежит в кабину а пассажиры удивляются:

-Зачем спешишь?Лётчики же сказали, что сначала кофе выпьют.
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02.03.2024 20:55 Відповісти
Це Меркель
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02.03.2024 21:07 Відповісти
І все ж таки, що саме прагне розслідувати пан Шольц? Те, що військові оцінювали можливості знищення мосту, чи те, як стався виток інформації?
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02.03.2024 21:43 Відповісти
Have you ever heard about encrypted communication, Herr Scholtz?
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02.03.2024 22:03 Відповісти
Повівся, лошара городський, так не довго і відставочку отримати, усе нам на користь.
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02.03.2024 23:40 Відповісти
Самі придумали-самі розслідують. ГДРівське лайно. Нудить.
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03.03.2024 01:00 Відповісти
Вони настільки розм*якли, що у реальній війні з усіми своїми генералами і озброєнням протримались би не більше неділі, тому й бояться війни як вогню.
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03.03.2024 05:20 Відповісти
 
 