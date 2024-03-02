Шольц пообіцяв швидке розслідування витоку розмов генералів Бундесверу
Військова розвідка Німеччини перевіряє інцидент з розповсюдженням роспропагандою начебто розмови високопоставлених офіцерів Бундесверу щодо можливості використання далекобійних ракет Taurus в Україні.
Про це заявив канцлер Німеччини Олаф Шольц журналістам під час візиту до Ватикану, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.
Шольц назвав повідомлення "дуже серйозною справою" і пообіцяв швидке розслідування.
"Тому зараз треба дуже ретельно, дуже інтенсивно і дуже швидко з’ясувати – це також необхідно", – додав Шольц.
Тим часом уже є реакція політиків.
Голова комітету з контролю за розвідкою Бундестагу, член партії "Зелених", що входить в урядову коаліцію, Костянтин фон Ноц звертає увагу на проблеми з безпекою. "Якщо ця історія виявиться правдою, це буде дуже проблематичним процесом. Виникає питання, чи це одноразова подія, чи це структурна проблема безпеки", – заявив фон Ноц.
Голова комітету з питань оборони Марі-Агнес Штрак-Ціммерманн з ліберальної партії (також входить у коаліцію) закликала вжити кращих заходів проти шпигунства: "Нашій наївності має нарешті прийти кінець. Кібератаки, шпигунство та дезінформація вже значно зросли. Нам терміново потрібно посилити нашу безпеку та контррозвідку, тому що ми, очевидно, вразливі в цій сфері", - сказала політикиня.
Демократична опозиція, блок ХДС/ХСС тим часом вимагає пояснень від канцлера на одному з ближчих засідань парламенту. Про це заявив депутат від фракції ХДС Флоріан Ган.
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або так, або так.
Смішно. Власне, наскільки я зрозумів, то офіцери обговорювали ефективність застосування "таурусів". Криміналу в цьому нема.
- відсипати Taurus-ів ЗСУ (типу як щось то "це не ми").
- в'їбати самім по мосту (все одно вже звинуватили, а так хоча б боятися будуть)
- на кожний приліт будь чого по рф терміново писати офіційні ноти що "це не ми і це не Taurus".
Що ж німці оберуть...
Летит пассажирский самолёт и вдруг включается трансляция из кабины:
-Сейчас выпьем кофе и стюардессу того!
Стюардесса бежит в кабину а пассажиры удивляются:
-Зачем спешишь?Лётчики же сказали, что сначала кофе выпьют.