Враг ночью нанес ракетный удар по Днепру, на Никополь направил дрон-камикадзе
В результате ночного ракетного удара россиян по Днепру на месте атаки произошло возгорание, которое ликвидировали пожарные.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.
"После полуночи россияне нанесли ракетный удар по Днепру. На месте атаки произошло возгорание. Огонь чрезвычайники ликвидировали", - говорится в сообщении.
На Никополь агрессор направил дрон-камикадзе. Из артиллерии бил по Мировской и Красногригорьевской громадам. В последнем поврежден дачный дом. Остальные территории обследуются.
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