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Враг ночью нанес ракетный удар по Днепру, на Никополь направил дрон-камикадзе

дніпропетровщина,нікопольщина

В результате ночного ракетного удара россиян по Днепру на месте атаки произошло возгорание, которое ликвидировали пожарные.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.

"После полуночи россияне нанесли ракетный удар по Днепру. На месте атаки произошло возгорание. Огонь чрезвычайники ликвидировали", - говорится в сообщении.

На Никополь агрессор направил дрон-камикадзе. Из артиллерии бил по Мировской и Красногригорьевской громадам. В последнем поврежден дачный дом. Остальные территории обследуются.

Также смотрите: Последствия ракетного удара по Днепру. ФОТОрепортаж

Автор: 

Днепр (4426) обстрел (27351) Днепропетровская область (3994)


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03.03.2024 09:51 Ответить
Це думка всіх здравомислячих україньців! На банковій думка інша.🤬
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03.03.2024 12:29 Ответить
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