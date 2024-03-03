Россияне пытаются сохранить тактическое преимущество на Авдеевском направлении, несмотря на потери самолетов на востоке, - ISW
Потери авиации РФ в течение последних двух недель побудили россиян временно снизить авиационную активность по всей территории Украины, но они готовы пожертвовать своими самолетами ради сохранения тактического преимущества вокруг Авдеевки.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW).
Отмечается, что последние потери российской авиации в течение двух недель побудили захватчиков временно снизить авиационную активность по всей территории Украины. Однако увеличение количества потерь авиации РФ в течение последних недель еще не побудило российские войска существенно снизить активность тактической авиации.
ISW оценивает, что в последние дни после захвата Авдеевки российские войска временно установили ограниченное и локальное преимущество в воздухе.
"Российские войска, вероятно, пытаются восстановить это ограниченное и локальное преимущество в воздухе, чтобы поддержать тактическое продвижение российских войск на Авдеевском направлении, и решили, что продолжение наступательных операций при поддержке авиации преобладает над риском потери большего количества летательных аппаратов", – говорится в отчете.
Напомним, вечером 2 марта Воздушные силы ВСУ подтвердили сбивание самолета Су-34 на Восточном направлении.
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НАТО каже, що f-16 не будуть срібною кулею.
Але мудрий знає краще
А радянських ніхто не жалів.
@JaWernulsa
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@tZEinform
Україна не підготувала надійних укріплень на захід від Авдіївки, це дозволяє ворогу просуватися, - New York Times Про те, що влада України купка недоумків і агентів Росії вже пише навіть NYT