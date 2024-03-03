РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
12438 посетителей онлайн
Новости
4 162 28

Россияне пытаются сохранить тактическое преимущество на Авдеевском направлении, несмотря на потери самолетов на востоке, - ISW

су-34

Потери авиации РФ в течение последних двух недель побудили россиян временно снизить авиационную активность по всей территории Украины, но они готовы пожертвовать своими самолетами ради сохранения тактического преимущества вокруг Авдеевки.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW).

Отмечается, что последние потери российской авиации в течение двух недель побудили захватчиков временно снизить авиационную активность по всей территории Украины. Однако увеличение количества потерь авиации РФ в течение последних недель еще не побудило российские войска существенно снизить активность тактической авиации.

ISW оценивает, что в последние дни после захвата Авдеевки российские войска временно установили ограниченное и локальное преимущество в воздухе.

"Российские войска, вероятно, пытаются восстановить это ограниченное и локальное преимущество в воздухе, чтобы поддержать тактическое продвижение российских войск на Авдеевском направлении, и решили, что продолжение наступательных операций при поддержке авиации преобладает над риском потери большего количества летательных аппаратов", – говорится в отчете.

Читайте: После сбивания очередного Су-34 на востоке с вечера не наблюдают самолеты РФ, - Олещук

Напомним, вечером 2 марта Воздушные силы ВСУ подтвердили сбивание самолета Су-34 на Восточном направлении.

Автор: 

авиация (2832) армия РФ (19365) ISW (493)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Топ комментарии
+7
показать весь комментарий
03.03.2024 10:11
+5
Які бл***ь! бомбосховища!? Живете фантазіями з інтернету. В моїх краях, якщо балістика, то від тривоги до влучання іноді декілька секунд. Жити в сховищі цілодобово? А той же Харків, Херсон, там влучання ідуть часто ДО тривоги. Можна довго продовжувати, обстріли ракетами це не тільки пуски з Каспію, коли є багато часу на евакуацію.
показать весь комментарий
03.03.2024 09:55
+4
А півтора десятки таурусів вирішили би проблему з Авдіївкою за півтори години..
показать весь комментарий
03.03.2024 09:38
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
А півтора десятки таурусів вирішили би проблему з Авдіївкою за півтори години..
показать весь комментарий
03.03.2024 09:38 Ответить
У вас були аналоги, де вони? Візьміть те що за 2 роки випустили і воюйте,бо тут було,що заводські потужності мають змогу випускати своє. Так ні,цивільні навіть в бомбосховища не йдуть.
показать весь комментарий
03.03.2024 09:44 Ответить
Зла Валя.
показать весь комментарий
03.03.2024 09:51 Ответить
Наче за касапів топити почала...шольца наслухалась??
показать весь комментарий
03.03.2024 09:52 Ответить
Повторюсь, ви знаєте реальність на фронті?! Чи емоційні пости і відео зе змінять там ситуацію!? Ні, ЗСУ відступає. Україна отримає зброю, техніку і решту через декілька тижнів. Чому!? Ви хоч раз подумали над цим? Може досить глумитися,а просто подумати що на вас чекає! Європа наразі чекає на завершення кар'єри зе,як президента або його дії відносно Конституції України, а не законів слуг не того народу. Так,я зла. Бо ви вмираєтє і нічого не робите. Це для мене Україна понад усе і для ЗСУ.
показать весь комментарий
03.03.2024 10:22 Ответить
Валюшка, Ми за все хвмлюємось і все проходе через серце.. зараз більше цікавить що буде з Державною владою і Державою.. фронт стоїть, хлопці Герої..
показать весь комментарий
03.03.2024 10:50 Ответить
Тоді ви бачили карту скільки км від Дніпра до зони бойових дій. Запоріжжя уже на чемоданах. Закон про мобілізацію так і висить,хлопці гинуть, ППО тільки для зе бункеру. Одеса мала отримати захист від Німеччини як портове місто, чому трагедія сталася? Чому після відео зе про Харків, місто накрили? Чому усі в соцмережах, а не на тренировочних базах, де зброя України...Пишите про Державну, але словами горю не допоможеш
показать весь комментарий
03.03.2024 11:00 Ответить
Друже, все вже вирішили за Нас.. і здається що вирішили ще до початку війни.. і це зробив не Зе, а американський дід і касапський куйлобан..
показать весь комментарий
03.03.2024 11:18 Ответить
Америкоси згорнули ракетні програми України, розмінували Чонгар, призначили касапських агентів на всі посади і почали класти асфальт у напрямку можливого наступу? Чи це Зе команда і українці, яким какая різниця?
показать весь комментарий
03.03.2024 12:17 Ответить
А ти пропонуєш Україні поховати себе своїми руками?? Закрити школи,лікарні,забити пісю на ті самі дороги?? Держава живе, Держава з народом ще й війну майже вигравала, поки Нас тупо не почали зливати...
показать весь комментарий
03.03.2024 12:24 Ответить
Які бл***ь! бомбосховища!? Живете фантазіями з інтернету. В моїх краях, якщо балістика, то від тривоги до влучання іноді декілька секунд. Жити в сховищі цілодобово? А той же Харків, Херсон, там влучання ідуть часто ДО тривоги. Можна довго продовжувати, обстріли ракетами це не тільки пуски з Каспію, коли є багато часу на евакуацію.
показать весь комментарий
03.03.2024 09:55 Ответить
Taurasi malo sto izmenit,a vot F-16 izmenit ves front.
показать весь комментарий
03.03.2024 10:29 Ответить
Залужний казав, що f-16 не будуть ефективними, як рік тому.

НАТО каже, що f-16 не будуть срібною кулею.

Але мудрий знає краще
показать весь комментарий
03.03.2024 12:40 Ответить
Eto kto iz NATO skazal sto F-16 nebudet eFektivni Ukraine?.Kakuju rol NATO stranax igrajet samolioti,tut netu takoje pusecnoje miaso zombi ataki,kak u kacapov,a jest samolioti pervuju ocered,raketi.
показать весь комментарий
03.03.2024 12:58 Ответить
..Taurus ams laikykliu reikia, nuo uodegos ju nepaleisi
показать весь комментарий
03.03.2024 13:21 Ответить
Поки Україна слухала відео зе, ворог озброювався, мобілізувався і готувався. Україна ж дайте нам усе,ми сядемо на диванах вас же клясти, шукати проблеми, але тільки не воювати, озброюватися і допомагати ЗСУ. Ви хоч знаєте наскільки страшна ситуація?! Що на вас чекає?! Написати просто тримайтесь уже не актуально. Бо це стосується тільки ЗСУ. Решта зомбі марафону.
показать весь комментарий
03.03.2024 09:41 Ответить
сама ти зомбі марафону. мелеш дурню.
показать весь комментарий
03.03.2024 10:06 Ответить
Не-не-не. Нужно честно говорить. Пока Украина слушала Ющенка, Януковича, Порошенка и Зеленского...
показать весь комментарий
03.03.2024 14:05 Ответить
показать весь комментарий
03.03.2024 10:11 Ответить
Дєди тоже ваєвалі до послєднево самальота.
показать весь комментарий
03.03.2024 10:17 Ответить
Німецькі?
показать весь комментарий
03.03.2024 11:20 Ответить
Німецькі запустили реактивний Ме-262.
А радянських ніхто не жалів.
показать весь комментарий
03.03.2024 12:42 Ответить
JaWernulsaHerWam

@JaWernulsa

https://twitter.com/hashtag/%D1%81%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B0%D0%B6?src=hashtag_click #саботаж https://twitter.com/hashtag/%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%87%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F?src=hashtag_click #постачання https://twitter.com/hashtag/%D0%B7%D0%B1%D1%80%D0%BE%D1%97?src=hashtag_click #зброї https://twitter.com/hashtag/%D0%91%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%8E?src=hashtag_click #Банковою The Telegraph: Британські оборонні компанії заявляють, що їм заважає відправляти зброю та спорядження на допомогу Україні недостатня активність Міністерства оборони. Компанії скаржаться, що спроби зв'язатися з чиновниками перетворюються на кошмар, а відомство не має ресурсів, щоб розглянути пропозиції від невеликих фірм. Коли нам уже два роки розповідають, що Ленд-ліз, F-16 і Taurus це, зокрема, про «їхню бюрократію» та західну «неоднозначність», варто десять разів подумати
показать весь комментарий
03.03.2024 11:14 Ответить
tZE inform

@tZEinform

Україна не підготувала надійних укріплень на захід від Авдіївки, це дозволяє ворогу просуватися, - New York Times Про те, що влада України купка недоумків і агентів Росії вже пише навіть NYT
показать весь комментарий
03.03.2024 11:21 Ответить
Тому підтримка може скоротитися (вже скорочується) , а зєрмашапіто занапастити нас
показать весь комментарий
03.03.2024 11:49 Ответить
Це ж мало бути зроблено. Але ні і це страшно.
показать весь комментарий
03.03.2024 12:02 Ответить
Зате на з Ленкою Кравєц за 27 000 000 і Євробаченні за 11 000 000 повеселімся
показать весь комментарий
03.03.2024 14:55 Ответить
 
 