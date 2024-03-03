Давление на Часов Яр не стихает, враг постоянно направляет резервы, - Евлаш
На Бахмутском направлении враг совершил 563 обстрела позиций ВСУ, за сутки зафиксировано 15 боевых столкновений.
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом сообщил в эфире телемарафона спикер пресс-службы оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" Илья Евлаш.
В район Часового Яра враг направляет резервы, также наносит авиационные удары, атакует украинские позиции дронами. На Бахмутском направлении враг совершил 563 обстрела позиций ВСУ.
"Нам удалось ликвидировать 124 оккупанта и еще 92 образца вооружения и военной техники. За минувшие сутки враг 6 раз использовал свою тактическую авиацию. В частности Су-34, и КАБы, дроны-камикадзе и "Шахеды", - сказал Евлаш.
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і віддати таки тей спіжжений люсею гранатомет гранатометчику?
він все там, за шторою..
чи ви теж з рога кривого?
все покращяли, - так кацапи і підійшли...
так вже відійшли, чи ну його на бубу?
наказ був відходити на облаштовані позициї.
от як ти їх побачиш, там і cтій!