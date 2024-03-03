Давление на Часов Яр не стихает, враг постоянно направляет резервы, - Евлаш

На Бахмутском направлении враг совершил 563 обстрела позиций ВСУ, за сутки зафиксировано 15 боевых столкновений.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом сообщил в эфире телемарафона спикер пресс-службы оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" Илья Евлаш.

В район Часового Яра враг направляет резервы, также наносит авиационные удары, атакует украинские позиции дронами. На Бахмутском направлении враг совершил 563 обстрела позиций ВСУ.

"Нам удалось ликвидировать 124 оккупанта и еще 92 образца вооружения и военной техники. За минувшие сутки враг 6 раз использовал свою тактическую авиацию. В частности Су-34, и КАБы, дроны-камикадзе и "Шахеды", - сказал Евлаш.

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