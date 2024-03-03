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Давление на Часов Яр не стихает, враг постоянно направляет резервы, - Евлаш

зсу

На Бахмутском направлении враг совершил 563 обстрела позиций ВСУ, за сутки зафиксировано 15 боевых столкновений.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом сообщил в эфире телемарафона спикер пресс-службы оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" Илья Евлаш.

В район Часового Яра враг направляет резервы, также наносит авиационные удары, атакует украинские позиции дронами. На Бахмутском направлении враг совершил 563 обстрела позиций ВСУ.

"Нам удалось ликвидировать 124 оккупанта и еще 92 образца вооружения и военной техники. За минувшие сутки враг 6 раз использовал свою тактическую авиацию. В частности Су-34, и КАБы, дроны-камикадзе и "Шахеды", - сказал Евлаш.

Также читайте: Возле Синьковки на Купянском направлении оккупанты уменьшили интенсивность штурмов, - ОСУВ "Хортица"

Автор: 

боевые действия (4120) Бахмут (1603) Евлаш Илья (138)


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Топ комментарии
+9
а без образ до дописувачів у вас дописів нема?
чи ви теж з рога кривого?
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03.03.2024 12:25
+9
Так спілкуються тільки кацапи,та 73%
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03.03.2024 12:33
+7
може все ж таки повернути Залужного?
і віддати таки тей спіжжений люсею гранатомет гранатометчику?
він все там, за шторою..
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03.03.2024 12:16
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сушки як літали так і літають
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03.03.2024 12:16 Ответить
50/50, хтось літає, хтось вже долітався.
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03.03.2024 12:19 Ответить
Не всі
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03.03.2024 12:41 Ответить
може все ж таки повернути Залужного?
і віддати таки тей спіжжений люсею гранатомет гранатометчику?
він все там, за шторою..
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03.03.2024 12:16 Ответить
Готується обґрунтування під здачу ЧасовЯру?
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03.03.2024 12:20 Ответить
Там війна йде, клоун ти підпшецький...
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03.03.2024 12:22 Ответить
а без образ до дописувачів у вас дописів нема?
чи ви теж з рога кривого?
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03.03.2024 12:25 Ответить
Так спілкуються тільки кацапи,та 73%
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03.03.2024 12:33 Ответить
так, а коли це вони підійшли до Часів Яру?!
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03.03.2024 12:43 Ответить
як Головнокомандучого і щє 16 генералів буба з безмозглою зняли,
все покращяли, - так кацапи і підійшли...
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03.03.2024 12:56 Ответить
все як завжди - попередникі...
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03.03.2024 13:22 Ответить
відходимо на нові облаштовані позиції...
так вже відійшли, чи ну його на бубу?
наказ був відходити на облаштовані позициї.
от як ти їх побачиш, там і cтій!
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03.03.2024 14:54 Ответить
Господи, Матінко Богородице, бережіть та допомагайте нашим захисникам
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03.03.2024 14:09 Ответить
Іншими словами, відступаємо 😕
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03.03.2024 14:43 Ответить
 
 